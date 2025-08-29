Thí sinh hoa hậu sẽ hát hit 6 tỷ view của Nguyễn Văn Chung ở chung kết

Năm nay, thí sinh Miss Grand Vietnam ngoài những tiêu chuẩn về vẻ ngoài thuần nét Á Đông, còn phải thể hiện vẻ đẹp Việt Nam qua các video tự giới thiệu bản thân, giới thiệu danh lam thắng cảnh quê hương, đồng thời bày tỏ tình yêu quê hương, đất nước qua các hoạt động thiết thực.

Đặc biệt, phía ban tổ chức tiết lộ, trong đêm chung kết, ngoài phần trình diễn áo dài và thuyết trình về hòa bình, top 5 Grand Voice sẽ hát “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung như cách lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc.

Đây là ca khúc đạt hơn 6 tỷ lượt nghe trên các nền tảng mạng xã hội, trở thành "hiện tượng" thời gian qua. Hiện tại, con số này vẫn tiếp tục tăng khi cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Dàn thí sinh Miss Grand Vietnam 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam khẳng định, cuộc thi luôn dựa trên nền tảng văn hóa cội rễ dân tộc. Tại vòng Grand Arrival (màn chào sân), khoảng 70-80% trang phục thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc, lấy cảm hứng từ ẩm thực, đặc trưng vùng miền. Bên cạnh đó là các điệu múa, trích đoạn cải lương, võ thuật truyền thống... cũng được tái hiện.

Mới đây, ban tổ chức đã công bố top 35 sau vòng tuyển sinh và sơ khảo. Trong số đó có những cái tên khá quen thuộc trong làng giải trí như: Trần Như Ngọc (diễn viên Lily Chen, 30 tuổi), Ngô Thái Ngân (ca sĩ, 31 tuổi), Phạm Yến (diễn viên, 35 tuổi)...

Phạm Yến (35 tuổi) là thí sinh lớn tuổi nhất ở cuộc thi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Việc nhiều gương mặt quen thuộc, bước qua tuổi 30 góp mặt trong top 35 làm dấy lên một số ý kiến trên mạng xã hội. Về việc này, phía ban tổ chức cho biết, mục đích mở rộng độ tuổi tuyển sinh năm nay là nhằm khuyến khích những phụ nữ trưởng thành, có trải nghiệm và chiều sâu trong cuộc sống được cơ hội khẳng định mình, đồng thời bám sát tiêu chí của Miss Grand International.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 được xem là cuộc thi nhan sắc trong nước đầu tiên mở rộng độ tuổi thí sinh đến 35. Bên cạnh đó, một số cuộc thi hoa hậu khác cũng đã nâng độ tuổi tuyển sinh lên. Đêm chung kết Miss Grand Vietnam 2025 sẽ diễn ra vào ngày 14/9.