Mới đây, nhà sản xuất Trần Lam ở Hong Kong (Trung Quốc) đã chia sẻ lại khoảnh khắc chứng kiến Lý Liên Kiệt và con gái ông suýt chết trong trận sóng thần vào năm 2004. Bà kể lại bản thân đã chứng kiến Lý Liên Kiệt ôm chặt cột trụ bên ngoài khách sạn trong khi con gái nhỏ bị sóng cuốn đi một đoạn xa.

Thời điểm năm 2004, gia đình nam diễn viên đang có mặt tại Maldives. Khi sóng thần ập đến, Lý Liên Kiệt đang cùng con gái lớn và bảo mẫu ở bãi biển.

Lợi Trí (vợ Lý Liên Kiệt) mắc kẹt trong phòng khách sạn và thoát hiểm trong gang tấc. Sau thảm họa, Lý Liên Kiệt đã quyết định tu tập, tích cực làm việc thiện.

Lý Liên Kiệt từng nhiều lần trực tiếp đối mặt với cái chết (Ảnh: Sohu).

Tháng 8 vừa qua, ngôi sao 62 tuổi bất ngờ nhập viện vì phát hiện khối u ở cổ. Chia sẻ với người hâm mộ sau đó, ông cho biết đã trải qua phẫu thuật và đó là khối u lành tính.

Đầu tháng 9, ông xuất hiện trở lại trên mạng xã hội với tinh thần vui vẻ và chia sẻ về những trải nghiệm “sống đi chết lại” của chính mình. Đó là lần thoát chết trong trận sóng thần năm 2004 và lần khác là sau cú ngã kinh hoàng khi đang quay bộ phim Hoắc Nguyên Giáp. May mắn ông không bị chấn thương sọ não.

Lần thoát chết gần nhất là trong chuyến đi Tây Tạng vài năm trước. Ông vốn mắc chứng sợ độ cao và gần như rơi vào hôn mê khi ở trên núi cao nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời.

Lý Liên Kiệt và vợ hiện dành thời gian tu tập, làm việc thiện (Ảnh: Weibo).

Lý Liên Kiệt (SN 1963) là một trong những ngôi sao võ thuật nổi tiếng của màn ảnh Trung Quốc nhờ những màn đấu võ lạ và đẹp mắt, thái độ lăn xả hết mình vì công việc. Tên tuổi của ông gắn liền với những bộ phim như: Phương Thế Ngọc, Hoàng Phi Hồng…

Năm 2011, Lý Liên Kiệt là người duy nhất hoạt động trong làng giải trí lọt vào nhóm siêu giàu trên thế giới. Từng có thời điểm, thù lao của tài tử lên tới 100 triệu NDT (355 tỷ đồng) cho mỗi dự án.

Gần chục năm nay, Lý Liên Kiệt ít xuất hiện trước truyền thông. Ông tiết lộ mắc bệnh cường giáp, gặp những chấn thương xương khớp như mắt cá chân, cổ tay, đau cột sống… do thời trẻ đóng nhiều cảnh hành động nguy hiểm.

Ngôi sao sinh năm 1963 thừa nhận, sau nhiều năm hoạt động không ngừng nghỉ trong làng giải trí, ông chỉ muốn đi theo con đường tu thiền, làm thiện nguyện. Lý Liên Kiệt giải thích, ông muốn thông qua việc giúp đỡ người khác để tự chữa lành tâm hồn.

Lý Liên Kiệt từng là ngôi sao võ thuật hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ (Ảnh: Sina).

Tháng 6 vừa rồi, nam diễn viên nổi tiếng thú nhận bản thân mắc bệnh tự kỷ. Ngôi sao võ thuật cho biết, chứng tự kỷ của ông bắt đầu sau khi ông tiếp cận với danh tiếng và được nhiều người biết đến.

Bản thân Lý Liên Kiệt luôn cảm thấy căng thẳng khi đối mặt với sự đeo bám của truyền thông, sự hâm mộ cuồng nhiệt quá mức của khán giả.

Tuy nhiên, vì là nghệ sĩ nổi tiếng, Lý Liên Kiệt luôn cố gắng tỏ ra vui vẻ, thân thiện với những người xung quanh. Ông thừa nhận, bản thân sợ đám đông nhưng phải luôn “gồng mình” để vượt lên nỗi sợ.

Sau nhiều năm vắng bóng trong làng giải trí, Lý Liên Kiệt khiến nhiều người kinh ngạc trước sự thay đổi về ngoại hình, giọng nói. Ngôi sao võ thuật đình đám một thời giờ đây già dặn, gầy gò hơn. Hành động của ông chậm rãi và giọng nói trầm hơn xưa.

Cuối năm 2023, nam diễn viên thông báo về việc lập di chúc. Lý Liên Kiệt bày tỏ mong muốn về một tang lễ đơn giản, kín đáo. "Tôi muốn tro cốt được rải trên biển hay núi", ông tâm sự.

Theo một số nguồn tin, toàn bộ tài sản của ngôi sao võ thuật được cho là để lại cho vợ, Lợi Trí. Theo Celebrity Net Worth, ngôi sao võ thuật họ Lý hiện sở hữu khối tài sản 250 triệu USD.