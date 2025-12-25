Ngọc Sơn rơi nước mắt khi học trò tỏa sáng ở Đức

Ngọc Thảo là giọng ca nhí được chú ý ở hải ngoại. Dù sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, em được gia đình định hướng không quên tiếng Việt, thường xuyên trở về Việt Nam tham gia các hoạt động thiện nguyện.

10 tuổi, Ngọc Thảo tham gia The Voice Kids Germany 2022, để lại dấu ấn mạnh mẽ. Cùng năm, cô bé được ca sĩ Ngọc Sơn nhận làm học trò và trúng tuyển trở thành diễn viên của Nhà hát Lớn Berlin, đảm nhận nhiều vai diễn chính.

Năm 2024, Ngọc Thảo tổ chức liveshow đầu tiên mang tên “Tình cha” biểu diễn cùng thầy Ngọc Sơn.

Ca sĩ Ngọc Sơn đến dự buổi diễn của học trò Ngọc Thảo (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Mới đây, ca sĩ Ngọc Sơn đã có mặt tại Nhà hát Lớn Berlin để theo dõi buổi nhạc kịch mang tên “Prida Prida”, vở diễn mà Ngọc Thảo đảm nhận vai chính, quy tụ hàng trăm nghệ sĩ tên tuổi đang hoạt động tại Đức.

Ngọc Sơn cho biết, anh đã gác lại công việc ở Việt Nam để sang Đức trước một tuần. Với anh, chuyến đi này là sự hiện diện trọn vẹn của một người thầy trong khoảnh khắc trưởng thành của học trò.

Nam ca sĩ không giấu được xúc động khi dõi theo từng phân đoạn biểu diễn của học trò, chứng kiến cô bé ngày nào nay đã trưởng thành, tự tin làm chủ sân khấu, tỏa sáng trước hàng ngàn khán giả.

Ngọc Sơn cho biết, anh còn xúc động vì sự hy sinh và nỗ lực của bố mẹ Ngọc Thảo. Dù hoàn cảnh gia đình tại Đức khá chật vật, họ vẫn quyết tâm dồn hết sức để đầu tư cho con theo đuổi nghệ thuật, gìn giữ tiếng Việt và hướng về quê hương.

Ngọc Sơn chia sẻ: “Ngọc Thảo là một người con ngoan ngoãn, hiếu thảo, chăm chỉ học hành, tiếp thu nhanh. Từ năm 4 tuổi, cô bé đã tự mày mò học hát Tình cha, học những chữ tiếng Việt đầu tiên trong đời từ những bài hát của Ngọc Sơn. Điều đó làm tôi cảm động và thương con rất nhiều”.

Ca sĩ Ngọc Sơn và học trò Ngọc Thảo song ca trong đêm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong lễ trưởng thành của Ngọc Thảo, Ngọc Sơn và học trò đã có màn song ca bài “Tình cha” và hợp ca “Yêu dân tộc Việt Nam” cùng các ca sĩ nhí. Màn trình diễn khiến nhiều khán giả xúc động. Sau khi đăng tải lên mạng xã hội, tiết mục thu hút hàng triệu lượt xem.

Nam ca sĩ tiết lộ anh không nhận cát-xê cho chuyến đi này. Ngược lại, anh còn bất ngờ tặng học trò số tiền mặt 5.000 euro (khoảng 150 triệu đồng) như món quà trong ngày trưởng thành. Trước đó, anh từng nhiều lần trích thù lao của mình để hỗ trợ cho gia đình học trò.