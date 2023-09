Ca sĩ Ngọc Sơn: "Người ta cho tôi tiền tỷ vì muốn nhận tôi làm thầy"

Hoạt động hơn 30 năm trong làng giải trí, Ngọc Sơn không chỉ được nhiều khán giả yêu mến, đồng nghiệp kính nể mà anh còn là người thầy, người "đỡ đầu" của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ trẻ trong showbiz Việt.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ca sĩ 6X cho biết việc anh dìu dắt, hỗ trợ thế hệ sau là "cái duyên lớn" mà anh vô cùng trân trọng. Tính đến nay, số lượng học trò của anh lên đến hàng trăm. Trong đó có nhiều ca sĩ, nghệ sĩ đã trưởng thành và cũng có những tài năng còn trẻ tuổi.

Ca sĩ Ngọc Sơn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Giọng ca Tình cha cũng tiết lộ, bên cạnh những người anh có duyên gặp gỡ rồi trở thành thầy trò, cũng có những gia đình mong muốn được gửi gắm con cái cho anh, để anh chỉ bảo và răn dạy.

"Có rất nhiều trường hợp cho tôi tiền tỷ để "bái" tôi làm thầy, vì họ quá yêu mến, kính trọng tôi. Tuy nhiên, tôi không bao giờ nhận những món quà giá trị hay những số tiền lớn rồi nhận học trò. Vì nếu như vậy, người thầy không còn "sạch" nữa, không còn là một người thầy đúng nghĩa", nam ca sĩ giãi bày.

Ca sĩ Ngọc Sơn tràn đầy năng lượng ở tuổi U60 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ca sĩ Ngọc Sơn tự nhận bản thân rất dễ tính, song để gần gũi anh lại rất khó, bởi anh tin việc giữa người và người thân thiết, gắn bó với nhau phần lớn nhờ vào chữ duyên.

"Tất cả học trò đến với tôi đều là duyên số. Cạnh đó, tôi còn đòi hỏi học trò của mình phải là người có tâm thiện lành, tử tế, biết thờ cha kính mẹ, xem chữ hiếu là chìa khóa. Tôi chưa có gia đình và cũng chưa có ý định lập gia đình, nên tôi xem các học trò là hậu duệ, là con cái trong nhà", ca sĩ Ngọc Sơn chia sẻ.

Nói về các học trò, Ngọc Sơn tự hào nhắc đến 2 ca sĩ "nhí": Phong Thiên (9 tuổi) và Ngọc Thảo (12 tuổi). "Anh Ba" cho biết Phong Thiên vốn là con trai của một người thân thiết với anh trong quá khứ. Trong khi đó, Ngọc Thảo là giọng ca từng gây ấn tượng tại cuộc thi The voice kids 2022 ở Đức.

"Phong Thiên được tôi ẵm trên tay từ khi còn nhỏ. Con sớm bộc lộ năng khiếu ca hát và rất đa tài. Con từng cùng tôi tham gia một số sản phẩm âm nhạc. Mới đây, con còn đoạt giải quán quân cuộc thi So you think you can model (cuộc thi về người mẫu nhí - PV).

Về phần Ngọc Thảo, tôi nhận con làm học trò trong một dịp lưu diễn ở nước ngoài cách đây không lâu. Tôi ấn tượng với tài năng âm nhạc của con. Đặc biệt, dù sinh ra và lớn lên ở Đức, con vẫn dành nhiều tình cảm cho Việt Nam nói chung và âm nhạc, chiếc áo bà ba của Việt Nam nói riêng. Điều này rất đáng quý", Ngọc Sơn cho hay.

Ca sĩ Ngọc Sơn cùng 2 học trò Phong Thiên (trái) và Ngọc Thảo (Ảnh: Hải Long).

Ca sĩ Ngọc Sơn hé lộ cơ duyên gặp gỡ 2 học trò Phong Thiên - Ngọc Thảo (Thực hiện: Ngà Trịnh).

Ngọc Sơn cho biết anh thường dắt các học trò đi diễn, giao lưu với khán giả. Nam ca sĩ cũng chia sẻ bản thân rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ các học trò của mình, với mong muốn các con trở thành những người tài giỏi, hiền đức.

Dù có khoảng cách tuổi tác, song anh khẳng định chưa bao giờ lớn tiếng với các học trò "nhí" của mình.

"Tôi luôn dạy các con nhẹ nhàng, nhường nhịn, nhẫn nại và chưa bao giờ lớn tiếng với các con. Học trò của tôi rất ngoan, tôi nói là nghe ngay. Người ta thường nói "bụt nhà không thiêng", đôi khi gia đình nói các bé không thay đổi mà tôi nói thì các bé nghe theo và phát triển tốt hơn", Ngọc Sơn chia sẻ.

Hằng năm, Ngọc Thảo đều từ Đức về Việt Nam thăm thầy Ngọc Sơn (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ca sĩ Ngọc Sơn cho biết thêm, anh luôn dặn dò các học trò của mình, dù là những nghệ sĩ đã trưởng thành hay là các nghệ sĩ "nhí" đều phải nói không với tai tiếng, thị phi. Ca sĩ sinh năm 1968 cho biết hiện tại, niềm vui của anh là hỗ trợ, giúp đỡ học trò phát triển.

"Tôi xem việc hỗ trợ các con chính là trách nhiệm của mình. Tôi cũng tin rằng "hậu duệ" của tôi sẽ cống hiến hết mình cho nghệ thuật và cho quê hương đất nước", ca sĩ Ngọc Sơn bày tỏ.