Ngọc Sơn hồi hộp khi hát trong đêm nhạc tôn vinh Văn Cao, Ngô Thụy Miên

Con thuyền không bến 9 do Nhà hát Nghệ thuật đương đại Việt Nam dàn dựng sẽ đưa khán giả bước vào không gian âm nhạc đầy hoài niệm, với những tình khúc bất hủ.

Đêm nhạc tôn vinh những ca khúc vượt thời gian, mang dấu ấn các nhạc sĩ tài hoa như: Văn Cao, Ngô Thụy Miên, Đặng Thế Phong, Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Phạm Đình Chương, Vũ Thành An, Lam Phương, Anh Bằng…

Ngọc Ánh, Ngọc Sơn cùng nhiều nghệ sĩ sẽ hát trong đêm nhạc tôn vinh các nhạc sĩ: Văn Cao, Ngô Thụy Miên, Lam Phương... (Ảnh: Ban tổ chức).

Đêm nhạc do NSND Trần Bình biên tập và đạo diễn, với sự chỉ đạo nghệ thuật của NSƯT Quỳnh Trang.

NSND Trần Bình cho biết, điểm nhấn đặc biệt là sự kết hợp giữa thế hệ ca sĩ vàng son và lớp ca sĩ trẻ, tạo nên dòng chảy âm nhạc vừa giàu trải nghiệm vừa tươi mới.

"Chương trình là tái hiện các ca khúc bất hủ nhưng được làm mới bằng phong cách trình diễn và sân khấu hiện đại. Âm nhạc cần được sống lại qua nhiều thế hệ, để vừa giữ nguyên giá trị, vừa có sức lan tỏa lâu dài”, NSND Trần Bình chia sẻ.

Đêm nhạc có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng, như: NSƯT Việt Hoàn, NSƯT Minh Thu, Ngọc Sơn, "nữ hoàng nhạc rock" Ngọc Ánh, ca sĩ Hồ Trung Dũng, Lê Việt Anh...

Ca sĩ Ngọc Sơn cho biết, anh hồi hộp và trân trọng khi được góp mặt trong đêm nhạc đặc biệt này.

“Tôi đã gắn bó với nhiều ca khúc trữ tình từ thuở mới đi hát. Mỗi lần cất giọng với Hương thầm hay Em ơi Hà Nội phố, tôi như thấy lại mình của những ngày đầu, với trái tim đầy mơ mộng.

Khán giả Hà Nội vốn tinh tế và kỹ lưỡng khi thưởng thức, nên tôi đã chuẩn bị chu đáo để mang đến phần trình diễn vừa gần gũi vừa sang trọng”, Ngọc Sơn nói.

Trở lại với sân khấu Thủ đô, ca sĩ Lê Việt Anh - Quán quân Sao Mai 2011 - tiết lộ anh sẽ thể hiện ca khúc Bản tình ca cho em và Trăm nhớ ngàn thương được phối khí tinh tế, để chạm đến trái tim khán giả.

Là một trong những giọng ca Sao Mai trẻ, Bảo Yến bày tỏ sự xúc động khi được hát Suối mơ và Thiên thai trong chương trình.

“Đây là những tác phẩm kinh điển của nhạc sĩ Văn Cao, có độ khó về cả kỹ thuật thanh nhạc lẫn chiều sâu cảm xúc. Với tôi, được đứng trên sân khấu lớn để hát cùng dàn nhạc sống, trong không gian trang trọng của Nhà hát Lớn Hà Nội, là một trải nghiệm vừa hồi hộp vừa hạnh phúc”, nữ ca sĩ tâm sự.

Con thuyền không bến 9 được tổ chức tối 27/9, tại Nhà hát Lớn (Hà Nội).