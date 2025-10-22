Trang Sina đưa tin, ngày 21/10, làng giải trí Hoa ngữ rúng động trước thông tin một số nghệ sĩ bị bắt để điều tra liên quan đến hành vi trốn nghĩa vụ quân sự. Trong số đó có Tu Kiệt Khải - chồng của ảnh hậu Kim Mã Giả Tịnh Văn.

Theo nguồn tin, khi sự việc xảy ra, nữ diễn viên đang bận ghi hình cho một bộ phim tại Hạ Môn (Trung Quốc). Thông qua công ty quản lý, Giả Tịnh Văn chia sẻ: “Phối hợp điều tra và làm rõ sự thật là trách nhiệm của mỗi công dân. Tuy nhiên, sự việc xảy ra quá đột ngột. Cơ quan điều tra đã ập vào nhà từ sáng sớm, còng tay chồng tôi, khiến các con hoảng loạn. Bản thân tôi rất sốc và lo lắng”.

Giả Tịnh Văn và Tu Kiệt Khải là cặp đôi nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ (Ảnh: Sina).

Theo hồ sơ tư pháp, năm 2016, Tu Kiệt Khải đã chi 150.000 TWD (gần 129 triệu đồng) để thuê một đơn vị trung gian làm giả bệnh án cao huyết áp nhằm né tránh nghĩa vụ quân sự. Dù không được miễn trừ, anh được chuyển từ lực lượng chính quy sang lực lượng thay thế.

Sau đó, anh nộp đơn xin xuất ngũ sớm với lý do vợ đang mang thai. Theo quy định, người có vợ mang thai trên 6 tháng và con nhỏ dưới 12 tuổi có thể được xem xét xuất ngũ trước thời hạn. Nhờ đáp ứng đủ điều kiện, Tu Kiệt Khải được giải ngũ sau 5 tháng 17 ngày, thay vì 1 năm theo quy định.

Hiện tại, nam diễn viên được tại ngoại sau khi nộp 500.000 TWD (gần 430 triệu đồng) tiền bảo lãnh. Tuy nhiên, anh đang đối mặt với án tù lên tới 5 năm nếu bị kết luận làm giả tài liệu hoặc cản trở thực hiện nghĩa vụ quân sự. Theo Sinchew, sự việc cũng khiến Tu Kiệt Khải bị đình chỉ 4 hợp đồng quảng cáo, thiệt hại hơn 10 triệu TWD (khoảng 8,5 tỷ đồng).

Ngày 21/10, ngay khi được tại ngoại, Tu Kiệt Khải đã đăng bài xin lỗi công khai trên mạng xã hội.

Tu Kiệt Khải trình diện tại sở cảnh sát vào ngày 21/10 (Ảnh: Sina).

Anh bày tỏ sự hối hận và mong công chúng tha thứ: "Là một người chồng và người cha, tôi cảm thấy rất có lỗi với vợ và các con khi để các con chứng kiến bố bị bắt. Đó là sai lầm trong quá khứ và tôi sẽ chịu trách nhiệm". Anh cũng cho biết sẽ hợp tác đầy đủ với cơ quan điều tra và chấp nhận mọi phán quyết của pháp luật.

Từ đầu năm đến nay, cảnh sát Đài Loan (Trung Quốc) đã triệt phá đường dây do một người đàn ông họ Trần cầm đầu, chuyên giúp các nghệ sĩ làm giả giấy tờ để trốn nghĩa vụ quân sự. Vào tháng 6 vừa qua, 24 nghệ sĩ, bao gồm cả nam diễn viên nổi tiếng Vương Đại Lục, đã bị truy tố vì hành vi tương tự.

Tu Kiệt Khải (SN 1983) là diễn viên, người mẫu Đài Loan. Anh gia nhập làng giải trí từ đầu những năm 2000 và từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình như: Tình yêu nồng nhiệt, Kẻ phản nghịch, Người tình của vợ tôi...

Anh kết hôn với nữ diễn viên Giả Tịnh Văn vào năm 2015 và có hai con gái chung. Trước đó, Giả Tịnh Văn từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và có một con gái riêng.

Giả Tịnh Văn là ngôi sao tài năng nhưng có cuộc đời nhiều trắc trở (Ảnh: Sohu).

Giả Tịnh Văn (SN 1974) là diễn viên nổi tiếng tại Đài Loan, được biết đến qua các bộ phim như: Ỷ thiên đồ long ký (2003), Thái Bình công chúa bí sử, Hán Vũ Đế, Tiểu Lý phi đao, Song long hội... Đặc biệt, vai Triệu Mẫn trong Ỷ thiên đồ long ký giúp cô ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Nữ diễn viên xinh đẹp bước vào làng giải trí từ năm 15 tuổi với vai trò người mẫu quảng cáo, từng theo học tại trường nghệ thuật Hoa Cường và Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Trung Quốc).

Trước khi kết hôn với Tu Kiệt Khải, Giả Tịnh Văn từng trải qua một cuộc hôn nhân ngắn ngủi và đau lòng. Cô và chồng cũ chia tay trong ồn ào và nữ diễn viên từng bị tước quyền nuôi con.

Sau biến cố hôn nhân đầu tiên, tình yêu với Tu Kiệt Khải được xem là bước ngoặt giúp cô vực dậy và trở lại màn ảnh thành công.

Trong các bài phỏng vấn, Giả Tịnh Văn nhiều lần dành lời khen cho chồng kém tuổi, khẳng định anh là người mang lại cảm giác an toàn và là trụ cột tinh thần vững chắc cho cô.

Sau một thập kỷ bên nhau, Giả Tịnh Văn và Tu Kiệt Khải được công chúng yêu mến bởi tổ ấm hạnh phúc và sự gắn bó giữa các con, bao gồm cả con gái riêng của Giả Tịnh Văn với cha dượng.