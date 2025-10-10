Ngọc nữ đẹp nhất xứ Đài tàn tạ, túng thiếu sau biến cố chồng tỷ phú ngồi tù

Mới đây, hình ảnh của An Dĩ Hiên được chia sẻ trên truyền thông Trung Quốc khiến nhiều người xôn xao. Nữ diễn viên bị bắt gặp đi ăn cùng gia đình tại một nhà hàng ở Đài Loan.

Ngoại hình hiện tại của An Dĩ Hiên khiến người hâm mộ sốc. Không còn là minh tinh xinh đẹp, xuất hiện với vẻ ngoài sang chảnh, An Dĩ Hiên của hiện tại rất giản dị và gương mặt lộ nhiều dấu vết tuổi tác.

Người chụp hình cho hay, An Dĩ Hiên sút cân đáng kể, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Ngôi sao nổi tiếng đội mũ trong suốt thời gian dùng bữa với gia đình.

An Dĩ Hiên (phải) khiến người hâm mộ bất ngờ khi lộ diện với ngoại hình khác lạ gần đây (Ảnh: Sina).

Bức ảnh của An Dĩ Hiên trở thành chủ đề tranh luận của người hâm mộ. Nhiều người tiếc nuối cho nhan sắc và cuộc sống viên mãn trước đây của cô.

Ngọc nữ sinh năm 1980 từng là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ. Ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp và nhan sắc, cô luôn có tên trong các bảng xếp hạng nghệ sĩ đẹp nhất Trung Quốc.

An Dĩ Hiên sinh ra trong gia đình giàu có. Cha của nữ diễn viên là doanh nhân thành đạt, có địa vị cao ở Đài Loan. Bà nội sở hữu nhiều bất động sản có giá trị tại Trung Quốc. Do đó, minh tinh họ An được khán giả gọi là "An công chúa".

Thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp diễn xuất, An Dĩ Hiên được khán giả biết đến qua các bộ phim như: Tiên kiếm kỳ hiệp, Những ngã rẽ cuộc đời, Tuyết Sơn Phi Hồ, Tỏa Thanh Thu, Ỷ thiên đồ long ký, Tây du ký, Đấu ngư…

An Dĩ Hiên từng là ngọc nữ không tuổi của làng giải trí Hoa ngữ (Ảnh: Sina).

Năm 2017, nữ diễn viên kết hôn với tỷ phú Trần Vinh Luyện. Trần Vinh Luyện là đại gia bất động sản, kinh doanh sòng bạc ở Macau (Trung Quốc), đồng thời là CEO của một công ty lớn. Với khối tài sản 1 tỷ USD (35.000 tỷ đồng), Trần Vinh Luyện từng mang đến cho An Dĩ Hiên cuộc sống hạnh phúc và giàu sang.

Nữ diễn viên từng khoe được chồng đưa đi du lịch nước ngoài, nhận những món quà giá trị và được yêu thương hết mực trong 2 lần sinh nở. Khi An Dĩ Hiên sinh con, Trần Vinh Luyện bỏ tiền mua 4 căn hộ cao cấp cùng lúc để cải tạo thành tổ ấm cho gia đình.

Trong một dịp sinh nhật của An Dĩ Hiên, Trần Vinh Luyện đã mua một chiếc vòng cổ kim cương có giá lên tới 13,57 triệu NDT (49 tỷ đồng) để tặng cô. Đại gia họ Trần còn bỏ 6 triệu NDT (hơn 21 tỷ đồng) để mua tặng vợ một con hươu màu bạc trang trí vì An Dĩ Hiên thích.

Trước khi vướng vòng lao lý, vợ chồng nữ diễn viên thường xuyên tổ chức các buổi tiệc sang trọng, mời nhiều nghệ sĩ tham gia. Cuộc sống của An Dĩ Hiên từng là mơ ước của các đồng nghiệp.

Tuy nhiên, hạnh phúc của ngọc nữ xứ Đài sụp đổ hoàn toàn khi Trần Vinh Luyện bị tạm giam để điều tra.

An Dĩ Hiên và chồng tỷ phú từng có cuộc hôn nhân viên mãn trước biến cố (Ảnh: Sina).

Tháng 1/2022, Trần Vinh Luyện bị bắt. Tháng 4/2023, tỷ phú họ Trần bị kết án 14 năm tù giam cho hơn 30 tội danh gồm: Rửa tiền, kinh doanh sòng bạc trái phép, thành lập và cầm đầu tổ chức tội phạm.

Ngoài ra, Trần Vinh Luyện còn bị phạt 90 triệu USD (hơn 2.300 tỷ đồng). Sau khi kháng cáo, Trần Vinh Luyện được giảm án xuống còn 13 năm tù giam.

Cú sốc chồng bị bắt và ngồi tù trở thành bi kịch lớn đối với An Dĩ Hiên. Danh tiếng của cô bị sụp đổ hoàn toàn trong lòng công chúng. Nữ diễn viên thường xuyên bị réo gọi trong các bài đăng liên quan tới Trần Vinh Luyện.

Đáp lại sự tò mò và công kích, An Dĩ Hiên chọn im lặng. Mỹ nhân Ỷ thiên đồ long ký còn xóa hình ảnh về gia đình trên trang cá nhân, đưa các con về Đài Loan sống cùng bố mẹ, rục rịch trở lại làng giải trí làm việc.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng tuổi tác và sự vắng bóng khá lâu trong làng giải trí, An Dĩ Hiên không tìm được công việc như ý.

Sau sóng gió gia đình, An Dĩ Hiên trở lại làm việc trong làng giải trí (Ảnh: Sina).

Năm 2023, An Dĩ Hiên được cho là cắt đứt liên lạc với chồng. Nhiều nguồn tin cho biết An Dĩ Hiên và chồng đã làm thủ tục ly hôn nhưng chưa hoàn tất.

Tháng 6 vừa rồi, nữ diễn viên nộp đơn xin rút tiền từ tài khoản tiết kiệm đứng tên Trần Vinh Luyện, nhưng bị ngân hàng từ chối vì thiếu giấy tờ chứng minh quyền thừa kế hợp pháp hoặc ủy quyền.

Bạn bè tiết lộ, tâm lý và sức khỏe của nữ diễn viên bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau cú sốc lớn của gia đình. Cô khóc nhiều nhưng cũng dặn bản thân phải đứng dậy để lo cho 2 con nhỏ, cả hai đều chưa đầy 10 tuổi.