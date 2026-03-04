Nghi vấn "mỹ nhân Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba mắc kẹt tại Dubai

Theo kế hoạch, nữ diễn viên sẽ lên đường tới Paris (Pháp) trong vai trò đại sứ thương hiệu để dự các hoạt động thuộc khuôn khổ tuần lễ thời trang. Tuy nhiên, lịch trình đã bị hủy vào phút chót.

Một số nguồn tin trên QQ cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba có thể bị kẹt tại sân bay Dubai khi quá cảnh. Hiện, phía nữ diễn viên và công ty quản lý chưa đưa ra phản hồi chính thức về thông tin này, khiến cộng đồng người hâm mộ yêu cầu lời giải thích rõ ràng hơn.

Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là đang mắc kẹt tại Dubai và lỡ hẹn với Tuần lễ thời trang Paris (Ảnh: IG).

Một số ý kiến cho rằng, thông tin về xung đột tại Trung Đông đã được truyền thông quốc tế cập nhật từ ngày 28/2, trong khi Đại sứ quán Trung Quốc tại UAE cũng phát đi cảnh báo an ninh từ ngày 27/2.

Vì vậy, cư dân mạng Trung Quốc đặt câu hỏi liệu công ty quản lý đã đánh giá đầy đủ rủi ro và có phương án điều chỉnh lịch trình phù hợp hay chưa, dẫn đến nghi vấn Địch Lệ Nhiệt Ba phải quá cảnh tại Dubai trong thời điểm nhạy cảm.

Bên cạnh đó, xuất hiện tin đồn nữ diễn viên không tái ký hợp đồng với Công ty Gia Hành nên không còn nhận được sự chăm sóc cẩn thận. Tuy nhiên, thông tin này chưa được xác nhận từ các bên liên quan. Việc Địch Lệ Nhiệt Ba vắng mặt tại buổi trình diễn của Dior cũng làm dấy lên tranh luận về tính chuyên nghiệp, song hiện phía nữ nghệ sĩ và ê-kíp vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Trước đó, gia đình nam diễn viên Trần Hạo Dân gồm 6 người cũng chia sẻ việc bị kẹt lại tại Dubai khi đang đi du lịch, cho thấy tình hình di chuyển trong khu vực có thể gặp gián đoạn.

Sinh năm 1992, Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ. Cô ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Cổ kiếm kỳ đàm, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa, đặc biệt với vai Bạch Phượng Cửu - nhân vật giúp cô mở rộng sức ảnh hưởng tại châu Á.

Địch Lệ Nhiệt Ba là một trong những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ hiện nay (Ảnh: Weibo).

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Địch Lệ Nhiệt Ba còn là gương mặt quen thuộc trên các ấn phẩm thời trang và tại nhiều sự kiện giải trí lớn ở Trung Quốc. Cô thường xuyên góp mặt trong danh sách những mỹ nhân nổi bật của làng giải trí Hoa ngữ nhờ vẻ ngoài cuốn hút và phong cách thời trang đa dạng.

Ở tuổi 34, nữ diễn viên được đánh giá là một trong những sao nữ sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị tại thị trường Trung Quốc. Cô hợp tác với nhiều thương hiệu quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang và làm đẹp. Mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện hay trên thảm đỏ, Địch Lệ Nhiệt Ba thường thu hút sự chú ý nhờ thần thái tự tin và khả năng biến hóa hình ảnh linh hoạt.

Gần đây, cô trở lại màn ảnh với các dự án truyền hình mới và tiếp tục duy trì sức hút trong làng giải trí Trung Quốc. Hiện, thông tin về lịch trình của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn được người hâm mộ chờ đợi cập nhật chính thức.