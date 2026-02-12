Nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo kể về cái Tết xa quê giữa đại dịch

Chia sẻ với phóng viên Dân trí dịp cận Tết Bính Ngọ 2026, nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo cho biết sau nhiều biến động của đời sống, điều cô trân trọng nhất vẫn là sự bình an. “Tôi không dám mong gì hơn hai chữ bình an. Với tôi, như vậy đã là đủ đầy”, cô nói.

Theo Diệu Thảo, những năm còn là sinh viên và bắt đầu đi biểu diễn chuyên nghiệp, cô hiếm khi có một đêm giao thừa trọn vẹn. Khi khán giả nghỉ ngơi, chuẩn bị đón năm mới, nghệ sĩ lại tất bật với các chương trình phục vụ công chúng.

Nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo là một trong những gương mặt tiêu biểu gắn bó với âm nhạc truyền thống Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nữ nghệ sĩ từng biểu diễn tại nhiều tỉnh, thành như Hà Nội, TPHCM, Huế, Đà Nẵng, thậm chí ra nước ngoài phục vụ kiều bào. “Tết của nghệ sĩ thường bận rộn hơn người bình thường, nhưng bù lại là thêm nhiều câu chuyện và trải nghiệm đáng nhớ”, cô chia sẻ.

Diệu Thảo kể rằng, mỗi vùng đất cô đi qua trong những ngày đầu xuân mang một sắc thái văn hóa riêng, giúp bản thân cảm nhận rõ hơn sự phong phú của Tết Việt. Dù ở đâu, cô vẫn luôn mong được trở về, sum họp cùng gia đình, gửi đến người thân lời chúc bình an sau một năm bộn bề.

Trong ký ức của nữ nghệ sĩ, cái Tết đáng nhớ nhất là thời điểm đại dịch Covid-19. Khi đó, cô nhận nhiệm vụ từ Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, cùng các nghệ sĩ đi công tác 6 tháng tại Dubai và phải đón Tết nơi xứ người.

Đến ngày về nước thì Diệu Thảo phải ở lại cách ly thêm 10 ngày vì mắc Covid-19. Một mình ở lại nơi xa lạ, rồi suýt bị chậm chuyến bay, cảnh chờ đợi giữa bối cảnh dịch bệnh khiến cô thêm thấm thía giá trị của sự trở về. “Sau hành trình ấy, tôi càng trân trọng hơn hai chữ bình an”, cô bày tỏ.

Diệu Thảo nói rằng, khi máy bay hạ cánh an toàn xuống sân bay Nội Bài, bản thân mừng rỡ. Năm đó, cô đón Tết với niềm hân hoan, trân trọng từng giây phút bên gia đình.

Với cô, giao thừa luôn là thời khắc thiêng liêng nhất trong năm. Nếu không phải đi biểu diễn, cô thường dành trọn ngày 30 Tết để chuẩn bị mâm cỗ truyền thống, tự tay nấu các món quen thuộc của Hà Nội.

Đúng khoảnh khắc chuyển giao, cả gia đình quây quần thắp hương, chờ xem bắn pháo hoa, sau đó đi lễ cầu an đầu năm. “Tết Hà Nội với tôi đơn giản và bình yên như thế”, nữ nghệ sĩ bày tỏ.

Nghệ sĩ Vũ Diệu Thảo và ca sĩ Lưu Quốc Vượng trong quá trình thực hiện “Tết bình an bên nhau” (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Từ quan niệm đề cao sự bình an và giá trị đoàn viên ấy, hướng đi âm nhạc của Diệu Thảo cũng có sự chuyển động. Những năm gần đây, nhiều nghệ sĩ xuất thân từ môi trường đào tạo chuyên nghiệp không chỉ dừng lại ở biểu diễn khí nhạc mà còn tìm cách làm mới chất liệu truyền thống, đưa nhạc cụ dân tộc đến gần hơn với đời sống đương đại.

Trong dòng chảy làm mới âm nhạc truyền thống, MV Tết bình an bên nhau được cô ra mắt dịp giáp Tết Bính Ngọ 2026. Tác phẩm do Vũ Diệu Thảo sáng tác, Châu EP hòa âm phối khí, ca sĩ Lưu Quốc Vượng thể hiện, đạo diễn Nhật Giang đảm nhiệm phần hình ảnh.

Lưu Quốc Vượng (SN 2006) từng giành ngôi vị Quán quân Festival Tài năng thiếu nhi Đông Nam Á 2019, Huy chương vàng Giai điệu Sơn Ca (VOV), Top 3 Tài năng nhí tiêu biểu toàn quốc...

Diệu Thảo cho biết, cô xem đây như một lời chúc đầu năm, mong âm nhạc trở thành cầu nối đưa mỗi người trở về với sự bình an trong gia đình. Ca khúc mang tiết tấu rộn ràng, trẻ trung hơn so với những sáng tác trước, song đàn tỳ bà vẫn giữ vai trò trung tâm, tạo mạch nối giữa truyền thống và hơi thở đương đại.