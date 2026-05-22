Nghệ sĩ sai phạm sẽ vào "danh sách đen", khuyến nghị hạn chế hợp tác

Sáng 22/5, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội nghị phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số tại TPHCM.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử (Cục PTTH-TTĐT), Cục Nghệ thuật biểu diễn, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng hiệp hội quảng cáo, các doanh nghiệp cung cấp nền tảng số, công ty quản lý người có ảnh hưởng, các nhà sáng tạo nội dung số hoạt động trong hệ sinh thái số tại Việt Nam.

Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT Lê Quang Tự Do phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Bích Phương).

Tại hội nghị, Cục PTTH-TTĐT phổ biến, giới thiệu nội dung và trao đổi cách thức áp dụng của Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số.

Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số được ban hành ngày 5/3 kèm theo Quyết định số 423/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, nhằm định hướng hành vi ứng xử của tổ chức, cá nhân theo các giá trị văn hóa, đạo đức và pháp luật; góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, tôn trọng bản sắc văn hóa Việt Nam và lan tỏa các nội dung tích cực, sáng tạo, mang bản sắc dân tộc.

Ngoài ra, Cục PTTH-TTĐT cũng giới thiệu về việc triển khai Cổng thông tin nhà sáng tạo nội dung Việt Nam, trong đó lập "blacklist" (danh sách đen) người nổi tiếng, KOL (người có sức ảnh hưởng, dẫn đầu xu hướng) vi phạm pháp luật, quy tắc ứng xử để nhãn hàng cân nhắc hạn chế hợp tác.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT - cho biết, thời gian gần đây, dư luận quan tâm đến chế tài xử lý đối với những nghệ sĩ bị bắt vì sử dụng ma túy.

"Nhiều khán giả thắc mắc rằng nếu nghệ sĩ dùng ma túy nhưng thuộc "đối tượng thụ hưởng", chỉ bị phạt hành chính, thì cơ quan quản lý sẽ xử lý thế nào. Vụ việc vừa qua đặt ra một vấn đề mà Bộ Quy tắc ứng xử muốn nhấn mạnh. Chúng ta sẽ có cơ chế về việc hạn chế hợp tác với nghệ sĩ, KOL, những người có sức ảnh hưởng vi phạm Bộ Quy tắc, nói rộng ra là vi phạm pháp luật hoặc chuẩn mực đạo đức xã hội", ông Tự Do cho biết.

Về sáng kiến lập "danh sách đen", Cục PTTH-TTĐT cho biết, khi có những nghệ sĩ, KOL vướng sai phạm, vi phạm pháp luật, Cục PTTH-TTĐT sẽ kết hợp cùng Cục nghệ thuật biểu diễn thảo luận thống nhất và có thông tin gửi đến các hiệp hội, doanh nghiệp, nhãn hàng. Từ đó, cơ quan chức năng khuyến nghị cân nhắc hợp tác với những nghệ sĩ này trong một thời gian nhất định.

"Danh sách đen" dự kiến sẽ được công bố trên Cổng thông tin nhà sáng tạo nội dung Việt Nam từ đầu tháng 6.

Ông Lê Quang Tự Do trao đổi cùng các khách mời về vấn đề chung tay xây dựng môi trường văn hóa trên mạng (Ảnh: Bích Phương).

Ông Lê Quang Tự Do chia sẻ thêm, trước đây cơ quan quản lý từng lập danh sách nghệ sĩ "lệch chuẩn", bị khuyến nghị hạn chế làm việc cùng. Tuy nhiên, hình thức này còn hạn chế do không quy định rõ thời hạn áp dụng.

“Nhiều công ty quảng cáo, truyền thông, tổ chức sự kiện băn khoăn việc khuyến nghị kéo dài đến bao giờ. Sắp tới, các cơ quan quản lý sẽ có khuyến nghị mới, trong đó nêu rõ nghệ sĩ vi phạm điều gì, vi phạm chuẩn mực đạo đức hay pháp luật và thời gian hạn chế hợp tác là bao lâu, có thể là 6 tháng, 1 năm hoặc 3 năm”, ông Lê Quang Tự Do cho hay.

Theo Cục trưởng Cục PTTH-TTĐT, Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số và "danh sách đen" trên Cổng thông tin nhà sáng tạo nội dung Việt Nam không mang tính bắt buộc mà thực hiện trên tinh thần tự nguyện, cam kết thực hiện, do đó quyền quyết định vẫn thuộc về các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân liên quan.

Ông Lê Quang Tự Do cũng cho rằng, việc các đơn vị cùng tham gia xây dựng môi trường văn hóa trên mạng sẽ góp phần gửi thông điệp mạnh mẽ tới nghệ sĩ, KOL rằng nếu có hành vi lệch chuẩn hoặc vi phạm pháp luật, họ sẽ bị ảnh hưởng đến khả năng hoạt động nghệ thuật.

Tại hội nghị, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - NSND Xuân Bắc - chia sẻ, các cơ cơ quan quản lý Nhà nước luôn tạo môi trường, hành lang pháp lý để phát triển, còn việc xử phạt là điều bất đắc dĩ. Khi công bố Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, nếu mỗi cá nhân thường xuyên tự soi chiếu, hành vi vi phạm sẽ giảm đi nhiều.

Theo NSND Xuân Bắc, pháp luật và quy tắc ứng xử đều hướng đến mục tiêu xây dựng xã hội văn minh, lành mạnh, thay vì chỉ để xử phạt. “Phạt không phải để triệt tiêu mà để điều chỉnh hành vi. Từ điều chỉnh hành vi để có thêm những đóng góp tích cực cho môi trường văn minh, lành mạnh”, nghệ sĩ Xuân Bắc nhấn mạnh.