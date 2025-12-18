Nghệ sĩ Phương Bình day dứt vì xa vợ 30 năm, đi diễn cả đời... chưa giàu

40 năm làm nghề, tiếc nuối vì "chưa giàu như người ta"

Nghệ sĩ Phương Bình sinh năm 1966 tại Trà Vinh (cũ), là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch và phim truyền hình phía Nam suốt nhiều thập niên. Ông thuộc lớp nghệ sĩ cùng thời với Phước Sang, Hoàng Sơn, Nhật Cường - những người từng làm nên một giai đoạn sôi động của sân khấu và truyền hình Việt Nam.

Trong suốt 40 năm theo nghề, Phương Bình góp mặt trong hàng trăm bộ phim truyền hình, tiểu phẩm hài, đa phần là vai phụ, nhưng đủ để khán giả nhận ra và nhớ mặt. Thế nhưng, khi nhìn lại chặng đường dài gắn bó với nghệ thuật, nam nghệ sĩ thừa nhận, ông chưa bao giờ là người "giàu với nghề".

Nghệ sĩ Phương Bình là gương mặt quen thuộc trong nhiều phim truyền hình (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Tôi làm nghề chỉ để đảm bảo mưu sinh thôi, nhưng tôi không có suy nghĩ tiêu lớn tuổi thì bỏ nghề. Giờ tôi vẫn đi làm, kiếm cơm ngày hai bữa, không mang gánh nặng mưu sinh, cũng không phải sống nhờ con cháu", nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Cuộc sống của ông là chuỗi ngày làm nghề đều đặn, từ đóng phim điện ảnh, phim truyền hình đến quay quảng cáo, diễn kịch sân khấu. Không ồn ào, không cát-xê cao, nhưng ông vẫn bền bỉ cống hiến nhiều năm qua.

"Tôi bước vào ngành sân khấu và đồng hành cùng nghệ thuật tròn 40 năm. Dù không giàu, tôi chưa bao giờ hối hận. Nếu có kiếp sau, tôi vẫn chọn nghề này", nghệ sĩ nhấn mạnh.

Nam nghệ sĩ giữ sự lạc quan, vui vẻ trong nghề (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sự thay đổi của thị trường giải trí buộc Phương Bình phải thích nghi. Khi sân khấu kịch hài dần trầm lắng, ông chọn cách chủ động học hỏi, chuyển hướng. "May mắn là tôi ý thức được sự dịch chuyển, nên học thêm để chuyển sang phim truyền hình, học luôn cả đạo diễn", nghệ sĩ cho hay.

Khi được hỏi có tiếc nuối vì làm nghề nhiều năm vẫn... chưa giàu, nghệ sĩ 59 tuổi bộc bạch: "Có chút tiếc nuối nhưng tôi tạm hài lòng. Hài lòng vì đã được sống đúng đam mê. Nhìn lên thì mình không bằng ai, nhưng nhìn xuống thì không quá thiếu thốn".

Nghệ sĩ Phương Bình ở tuổi 59 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau nhiều năm ở trọ, năm 2017 là một cột mốc đặc biệt với nghệ sĩ Phương Bình khi ông mua căn nhà đầu tiên trong đời - một căn hộ trả góp trên đường Nguyễn Văn Linh (xã Bình Hưng, TPHCM).

"Năm đó tôi ngoài 50 tuổi, mua căn nhà đầu tiên để ở mà người ta cứ tưởng tôi mua đầu tư. Họ không tin tôi nghèo đến vậy. Tôi vẫn nhớ rất rõ, đúng ngày 27/7/2017, tôi nhận nhà. Tối hôm đó, tôi nằm giữa căn hộ trống trơn, chưa có đồ đạc gì mà lòng lâng lâng sung sướng. Không ngờ cuối cùng mình cũng có nhà rồi", ông kể.

Đến nay, nghệ sĩ Phương Bình đã trả được một nửa tiền nhà và vẫn tiếp tục trả góp phần còn lại. Với ông, đó không chỉ là tài sản, mà là thành quả của hàng chục năm bền bỉ cống hiến cho nghệ thuật.

30 năm sống xa vợ, tuổi già mong được bù đắp

Bên cạnh sự nghiệp lặng lẽ, đời sống hôn nhân của Phương Bình cũng gắn với sự hy sinh thầm lặng, đặc biệt là từ người vợ đã đồng hành cùng ông suốt hơn ba thập kỷ.

Nghệ sĩ Phương Bình và bà xã (Ảnh: Facebook nhân vật).

Phương Bình và vợ là bạn học từ lớp 6. Sau này, ông theo học trường sân khấu, còn vợ học về văn học. Hai người kết hôn năm 1993, nhưng chưa đầy một năm sau, ông đã rời quê lên TPHCM theo đuổi nghệ thuật. Vợ ông ở lại Trà Vinh (cũ), làm công chức nhà nước.

"Công việc nghệ thuật buộc tôi phải di chuyển nhiều nơi và ở thành phố để phát triển. Vợ tôi làm viên chức ở tỉnh, nên gần như hai vợ chồng sống xa nhau suốt 30 năm", ông kể.

Nhắc đến vợ, Phương Bình nói với sự biết ơn: "May mắn là tôi có người vợ rất thấu đáo, chứ người khác chắc không ai chịu hy sinh như vậy. Không phải ai cũng chấp nhận cảnh vợ chồng xa nhau lâu dài. Nếu vợ tôi mà có suy nghĩ ghen tuông thì chắc vợ chồng đã chia tay từ lâu".

Ông thừa nhận bản thân đôi lúc rất day dứt vì không thể bù đắp cho bà xã. Nghệ sĩ nói thêm: "Không phải lỗi về lòng tin, mà tôi có lỗi vì những lúc vợ ốm đau, sinh con, mình không thể ở bên. Khi vợ sinh, tôi chỉ ở nhà được 5-7 ngày là lại đi làm, không có nhiều thời gian san sẻ việc chăm con cùng vợ".

Theo ông, thời điểm hai con còn nhỏ, gần như mọi gánh nặng đều dồn lên vai vợ. Lương nghệ sĩ bấp bênh, cuộc sống khó khăn, đôi khi thiếu hụt, ông còn sống nhờ vào lương viên chức của bà xã.

Nghệ sĩ Phương Bình có hai người con trai. Con trai lớn đã lập gia đình, sống cùng ông tại TPHCM. Con trai út làm việc ở Trà Vinh (cũ), sống cùng mẹ.

Vợ chồng nghệ sĩ Phương Bình bên các con và cháu nội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ở tuổi xế chiều, ông và vợ gặp nhau thường xuyên hơn nhưng vẫn chịu cảnh "mỗi người một nơi". Cuối tuần, vợ ông lên TPHCM thăm cháu nội. Khi không có lịch diễn, ông lại về Trà Vinh (cũ) sống cùng vợ.

"Tuổi già rồi, tương lai chắc tôi sẽ về quê ở với vợ nhiều hơn", ông chia sẻ thêm.

Nói về cuộc sống hiện tại, nghệ sĩ cho hay: "Vợ chồng tôi không quá giàu, nhưng cũng đủ sống. Con cái lớn rồi, tự lo được. Hai vợ chồng không có gánh nặng gì. Nếu dành dụm được chút tiền, niềm vui giản dị của chúng tôi là cùng nhau đi du lịch, hoặc mua đồ cho cháu nội".

Vợ chồng nam nghệ sĩ và cháu nội (Ảnh: Facebook nhân vật).

Về sức khỏe, nghệ sĩ Phương Bình cho biết ông vẫn ổn, nhưng ý thức rõ giới hạn của tuổi tác. Ông hạn chế tiệc tùng, nhậu nhẹt, cố gắng sinh hoạt điều độ để giữ sức làm nghề.

Sau 40 năm gắn bó với sân khấu và màn ảnh, Phương Bình không có những thành công rực rỡ nhưng với ông, việc được sống đúng với đam mê, có gia đình yên ấm, đã là một sự trọn vẹn hiếm hoi trong đời nghệ sĩ.