Nghệ sĩ Nhật Minh được con cháu tổ chức liveshow ở tuổi U90

Đêm nhạc của nhạc sĩ Nhật Minh sẽ diễn ra tại sân khấu Trường Đại học Hồng Bàng (TPHCM) vào tối 31/1/2026 với sự tham gia của ca sĩ Ngọc Sơn, "nữ hoàng nhạc rock" Ngọc Ánh, ca sĩ Long Nhật, Nguyễn Phi Hùng, Lâm Vũ, Hiền Thục...

Nam nhạc sĩ tiết lộ, chương trình mang tới 13 ca khúc đều là những sáng tác của ông được viết từ thập niên 1960 đến gần đây như: Vùng trời Việt Nam, Bóng tình yêu, Tôi đi tìm, Mơ về Đà Lạt, Màu tím hoa yêu, Chuyện tình người mang tên Phượng...

Những ca khúc này đều được chính nhạc sĩ tuyển lựa một cách kỹ càng trong gia tài hơn 100 ca khúc do ông sáng tác và phổ thơ, trải dài từ những năm tháng tuổi trẻ đến hiện tại khi đã ở tuổi U90.

Nhạc sĩ Nhật Minh ở tuổi U90 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chia sẻ về cảm xúc khi có liveshow đầu tiên trong sự nghiệp ở tuổi U90, nhạc sĩ Nhật Minh bày tỏ, ông vô cùng vui mừng và hạnh phúc khi được con, cháu tổ chức cho liveshow để đời này.

Ông nói: “Có thể nói đây là kỷ niệm cuối cuộc đời tôi. Cháu tôi là tiến sĩ khoa học ở Mỹ về Việt Nam và con tôi tình cờ đọc được tập nhạc, thơ của tôi. Con cháu bảo muốn tổ chức cho tôi một liveshow. Tôi xem đây là cái duyên, cũng là may mắn, hạnh phúc của mình ở tuổi gần đất xa trời”.

Toàn bộ doanh thu của đêm nhạc sẽ được gia đình nhạc sĩ Nhật Minh dùng để tri ân quê hương Núi Thành, Quảng Nam (cũ). “Mong muốn của gia đình là sẽ xây trường học ở Núi Thành nhưng sau trận bão lũ vừa qua, gia đình sẽ linh hoạt, tùy vào nhu cầu của địa phương để đáp ứng”, nhạc sĩ Nhật Minh bày tỏ.

Nhạc sĩ Nhật Minh vẫn miệt mài với nghệ thuật (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Nhạc sĩ Nhật Minh sinh năm 1938 tại Núi Thành. Năm 1960 ông vào miền Nam. Với niềm đam mê nghệ thuật và năng khiếu bẩm sinh, ông tự học sáng tác nhạc và thành danh ngay từ ca khúc đầu tay mang tên Bóng tình yêu qua tiếng hát Thái Thanh.

Thời điểm đó, ông lấy nghệ danh là Từ Ly Minh. Bài hát này từng được nhạc sĩ Phạm Duy khen nức nở và cũng từng được phát hành đĩa than với tiếng hát Thái Thanh, được phát trên nhiều đài phát thanh lúc bấy giờ.

Từ thành công này, nhạc sĩ tiếp tục gieo hạt trên cánh đồng âm nhạc và cho ra đời hàng loạt những tác phẩm được yêu thích như: Em về với Huế, Áo dài nón lá bài thơ, Lời chim hót, Tôi đi tìm, Chuyện tình người mang tên Phượng, Màu tím hoa yêu...

Dù dành tất cả tình yêu, niềm đam mê cho từng giai điệu, tên tuổi của nhạc sĩ Nhật Minh lại được công chúng biết đến với vai trò diễn viên, đạo diễn. Ông là thế hệ diễn viên cùng thời với cố đạo diễn Lê Cung Bắc, cố NSND Lý Huỳnh, diễn viên Trà Giang, Thẩm Thúy Hằng, Mỹ Chi, Duy Phương…

Cũng như âm nhạc, Nhật Minh gây chú ý ngay từ ngày đầu tiên chạm ngõ điện ảnh với phim Cô Nhíp, một tác phẩm kinh điển của phim cách mạng do Khương Mễ đạo diễn vào năm 1976.

Sau bộ phim này, ông tiếp tục tham gia hàng loạt các phim khác với gia tài khoảng 40 phim, từ phản diện đến vai hài. Trong số đó, phim Về nơi gió cát và Lối rẽ trái trên đường mòn là hai tác phẩm từng đoạt giải Bông sen vàng.

Không chỉ thể hiện tài năng ở lĩnh vực diễn xuất, Nhật Minh còn từng làm đạo diễn phim Cuộc đua chưa kết thúc. Ông công tác tại Hãng phim Sài Gòn Giải Phóng đến ngày về hưu. Những năm sau này, ông ít tham gia đóng phim nhưng vẫn miệt mài sáng tác ở lĩnh vực thơ ca cũng như âm nhạc.

Ông từng xuất bản tập thơ Men đời. Ca khúc Thăng Long thành Hà Nội của ông là một trong 100 ca khúc của 100 tác giả được Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật Hà Nội chọn lựa và ấn hành tuyển tập nhạc 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.