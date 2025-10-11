Trần Tiến nhớ mãi món quà cưới của cố nhạc sĩ Văn Cao

Vào tháng 12, nhạc sĩ Trần Tiến sẽ tham gia đêm nhạc “Về đây bốn cánh chim trời” - chương trình lần đầu tiên tôn vinh bốn nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam gồm Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến.

Chương trình diễn ra lúc 20h ngày 28/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, có sự tham gia của dàn nghệ sĩ tên tuổi gồm Hồng Nhung, Bằng Kiều, Hà Trần, Tấn Minh, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lê Hiếu, Tuấn Anh, cùng các giọng ca trẻ giàu nội lực như Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thụy...

Trong đêm nhạc, bên cạnh các ca sĩ, chính nhạc sĩ Trần Tiến cũng sẽ thể hiện bài hát của ba người mà ông gọi là "tiền bối".

"Ba vị tiền bối đã bay lên trời, còn tôi thì trời chưa gọi nhưng không biết tới lúc diễn ra chương trình, tôi có đủ sức để "bay" không. Nhưng thú thật, tôi rất vui vì được là một trong những đại diện cho thế hệ âm nhạc Việt Nam tham gia chương trình này", ông dí dỏm chia sẻ.

Nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ tại buổi giới thiệu đêm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhạc sĩ Trần Tiến kể, ông và ba cố nhạc sĩ còn lại là những người anh em, đồng nghiệp luôn yêu thương, kính trọng nhau trong âm nhạc và đời sống.

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là người dang tay giúp đỡ Trần Tiến khi ông lang bạt từ Bắc vào Nam, khuyên ông viết ca khúc thay vì tập trung vào khí nhạc. Nhạc sĩ Phạm Duy cũng là người mà Trần Tiến hết sức ngưỡng mộ. Hai người từng có dịp trò chuyện trong một lần xuất ngoại biểu diễn.

Còn cố nhạc sĩ Văn Cao chính là người đã khuyên Trần Tiến đi theo hướng sáng tác vì nhận ra chất riêng của ông. Nhạc sĩ Trần Tiến nhớ mãi món quà cưới mà cố nhạc sĩ Văn Cao dành tặng cho mình. Đó là một tập chép tay những kinh nghiệm quý báu của nhà soạn nhạc nổi tiếng người Pháp. Món quà được cố nhạc sĩ mang đến cho ông vào đêm muộn, khiến ông rất xúc động.

Nhạc sĩ Trần Tiến và vợ (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo ban tổ chức, tên chương trình được lấy ý tưởng từ một câu hát trong bài Đàn chim Việt (Văn Cao). Bốn nhạc sĩ đều có gia tài âm nhạc đồ sộ cả về quy mô và tầm vóc tác phẩm, cùng cuộc đời nhiều thăng trầm, trở thành một phần quan trọng trong đời sống âm nhạc nói riêng và nghệ thuật Việt Nam nói chung.

Vào năm 1999, nhạc sĩ Phạm Duy từng đề nghị thực hiện một chuỗi chương trình du ca tại châu Âu với Trịnh Công Sơn và Trần Tiến. Nhưng những vấn đề sức khỏe của các nhạc sĩ đã khiến dự định này không thành. Với “Về đây bốn cánh chim trời”, các nhạc sĩ đã được hội tụ cùng nhau, bên cạnh cố nhạc sĩ Văn Cao.

Đêm nhạc sẽ mang đến những tác phẩm tiêu biểu nhất của bốn nhạc sĩ, được kể lại bằng ngôn ngữ âm nhạc mới mẻ, sáng tạo nhưng vẫn giữ nguyên tinh thần và chiều sâu của nguyên tác.