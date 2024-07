Nghệ sĩ Minh Mon mất ở tuổi 34: Chơi đàn từ cấp 3, tâm sự cuối gây xúc động

Nghệ sĩ guitar Minh Mon (tên thật Hà Tuấn Minh) qua đời lúc 3h15 ngày 7/7.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, MC Hương Quỳnh cho biết, cô và Minh Mon học chung hồi cấp 3. Cô thấy Minh Mon là người rất hiền, luôn hòa đồng và vui vẻ với các bạn.

"Minh Mon biết chơi đàn từ năm cấp 3 và từng dạy nhiều bạn học đàn. Bạn ấy có tính nghệ sĩ từ nhỏ và quyết tâm theo đuổi âm nhạc đến cùng. Tôi rất sốc khi biết tin bạn ấy qua đời...", MC Hương Quỳnh nói.

Nghệ sĩ guitar Minh Mon lúc sinh thời (Ảnh: Facebook nhân vật).

Ca sĩ Dương Trần Nghĩa cũng ấn tượng Minh Mon là một người em rất ngoan, hơi nhút nhát. Anh buồn khi biết tin Minh Mon qua đời và mong đàn em của mình ra đi thanh thản.

Trang Đại lý Rock cũng chia sẻ: "Anh Minh Mon có lẽ là một "người thầy" đối với rất nhiều thế hệ anh chị em tự học chơi đàn online. Cái thời mà việc học đàn trên YouTube còn rất hạn chế thì những video cover của anh Minh đúng như "của hiếm" của bọn tôi thời bấy giờ. Biết bao tiếng đồng hồ ngồi căng tai ra nghe và bắt chước lại từng nốt nhạc, từng cử chỉ, và từng tiếng đàn của anh.

Anh Minh cũng giống như chúng tôi, cũng từng một thời say đắm với rock, cũng Bức Tường, cũng Green Day, cũng Beatles... Hai năm trước, vào tháng 7, rock fan mất đi anh Xuân Thi. Tháng 7 năm nay, chúng tôi mất đi một rock fan - guitarist Minh Mon".

Trên trang cá nhân của Minh Mon, bài viết cuối cùng trước khi anh qua đời được đăng tải vào ngày 24/6. Đó là bản guitar anh trình bày sáng tác And I Love Her của The Beatles, được nam nghệ sĩ tìm lại trong kho lưu trữ và đăng tải sau 18 năm.

Minh Mon cho biết, đó chính là bản guitar cover đầu tiên của được thu âm cách đây 18 năm, khi anh vừa tròn 16 tuổi, đang học lớp 10 tại trường THPT Hà Nội Amsterdam.

"Bài hát được thu bằng cái máy nghe nhạc MP3 giá chắc chỉ loanh quanh 100.000-200.000 đồng. Thời đó cái gì cũng thiếu thốn, từ nhạc cụ cho đến các thiết bị thu âm, nhưng lúc nào tôi cũng thấy vui", dòng chia sẻ của Minh Mon khiến nhiều người xúc động.

Lễ viếng của nghệ sĩ Minh Mon được cử hành lúc 7h15 ngày 9/7. Lễ truy điệu và đưa tang diễn ra lúc 8h15 cùng ngày tại Nhà tang lễ Bệnh viện 354 ở Ba Đình, Hà Nội.

Sau đó, nghệ sĩ được hỏa táng và an nghỉ tại quê nhà ở huyện Phù Ninh, Phú Thọ.

Minh Mon sinh năm 1990, là gương mặt quen thuộc với thế hệ 9X. Anh gắn liền với nhiều bản cover, hướng dẫn chơi guitar, vào thời điểm trào lưu chơi acoustic (âm nhạc được biểu diễn bằng các nhạc cụ âm thanh tự nhiên, chưa qua xử lý điện tử) nở rộ.

Minh Mon được biết đến nhiều nhất với bản cover Người ta nói (sáng tác: Nguyễn Hoài Anh) phát hành cách đây 7 năm. Ca khúc được anh chơi đàn và hát theo âm hưởng acoustic, vừa nhẹ nhàng, vừa sâu lắng. Hiện tại, video đã có 6,3 triệu lượt xem, nhận về hơn 1.400 lượt bình luận.

Bản cover guitar "Lặng thầm một tình yêu" của nghệ sĩ Minh Mon, Đỗ Thành Nam và Trung Kiên (Video: Facebook nhân vật).

Bên cạnh Người ta nói, các bản cover guitar acoustic của anh gắn liền với nhiều thế hệ khán giả yêu nhạc, tiêu biểu có thể kể đến Lặng thầm một tình yêu (6,8 triệu view) được đăng tải 11 năm trước, Người ta nói (6,3 triệu view) đăng tải 7 năm trước...

Những năm gần đây, ngoài mở cơ sở dạy guitar cho các bạn trẻ có niềm đam mê với âm nhạc, Minh Mon còn thỉnh thoảng cover các ca khúc đang được khán giả trẻ yêu thích như: Hãy trao cho anh của Sơn Tùng M-TP, Một cú lừa của Bích Phương, Bên trên tầng lầu của Tăng Duy Tân...