Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nghệ sĩ guitar Hiển Râu cho biết, Minh Mon qua đời vào tối 7/7, hưởng dương 34 tuổi.

"Nghe tin anh mất từ tối qua, tôi cũng thấy bất ngờ. Minh Mon là một tay chơi guitar rất tuyệt vời, làm YouTube cùng thời với tôi và anh Haketu. Tôi luôn nhớ về anh với những bản cover rất "cháy", tính cách nhẹ nhàng nhưng kín tiếng. Anh luôn vui vẻ và hòa đồng.

Tuy không thân thiết nhưng Minh Mon vẫn là một người chơi nhạc mà tôi kính trọng. Xin được gửi lời chia buồn, mong gia đình anh sẽ vượt qua được nỗi mất mát này.", Hiển Râu chia sẻ.

Nghệ sĩ guitar Minh Mon qua đời ở tuổi 34 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Minh Mon (SN 1990) tên thật là Hà Tuấn Minh, là gương mặt quen thuộc với thế hệ 9X. Anh gắn liền với nhiều bản cover, hướng dẫn chơi guitar, vào thời điểm trào lưu chơi acoustic (âm nhạc được biểu diễn bằng các nhạc cụ âm thanh tự nhiên, chưa qua xử lý điện tử) nở rộ.

Minh Mon được biết đến nhiều nhất với bản cover Người ta nói (sáng tác: Nguyễn Hoài Anh) phát hành cách đây 7 năm. Ca khúc được anh chơi đàn và hát theo âm hưởng acoustic, vừa nhẹ nhàng, vừa sâu lắng. Hiện tại, video đã có 6,3 triệu lượt xem, nhận về hơn 1.400 lượt bình luận.

Bên cạnh Người ta nói, Minh Mon còn có các bản cover nổi tiếng khác như: Bùa yêu, Ai khóc nỗi đau này, Say You Do, Nếu như ngày đó...