Nghệ sĩ đàn bầu Nguyễn Thị Thanh Tâm được tôn vinh

Ngày 20/5, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp biểu diễn âm nhạc Việt Nam nhằm tri ân các nghệ sĩ có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc nước nhà.

Đợt trao tặng lần này có 10 nghệ sĩ hoạt động trong nhiều lĩnh vực biểu diễn và đào tạo âm nhạc được tôn vinh, gồm: NSND Nguyễn Thị Thanh Tâm - nguyên giảng viên đàn bầu; NSND Nguyễn Thế Dân - nguyên giảng viên đàn nhị; Nhà giáo Ưu tú Ngô Bích Vượng - nguyên giảng viên đàn tranh; NSƯT Hà Đình Cường - nguyên giảng viên khoa Kèn; nghệ sĩ Nguyễn Thị Phượng Chi - nguyên giảng viên khoa Piano của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam; nghệ sĩ Nguyễn Thành Nội - nguyên Chỉ huy Dàn nhạc Dân tộc; nghệ sĩ Nguyễn Hồng Hạnh - nguyên nhạc công Dàn nhạc Dân tộc của Đài Tiếng nói Việt Nam cùng các ca sĩ Cao Từ Hậu, Lê Tuyết Nhung và Đỗ Thị Kim Oanh.

NSND Thanh Tâm nhận kỷ niệm chương (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo ban tổ chức, các nghệ sĩ được trao kỷ niệm chương năm nay đều đã ở tuổi xế chiều nhưng vẫn tiếp tục tham gia biểu diễn, giảng dạy, truyền nghề và đóng góp cho đời sống âm nhạc. Nhiều người dành trọn cuộc đời cho nghệ thuật trong thầm lặng, góp phần gìn giữ và phát triển nền âm nhạc truyền thống Việt Nam.

Trong đó, NSND Nguyễn Thị Thanh Tâm là gương mặt có nhiều đóng góp nổi bật trong công tác đào tạo nghệ thuật dân tộc. Bà từng giữ cương vị Trưởng khoa Nhạc cụ truyền thống của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đồng thời là người dìu dắt nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Thái Bảo, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lệ Giang... Bà đồng thời cũng là mẹ ruột của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Chia sẻ tại sự kiện, NSND Thanh Hoa - Chủ tịch APPA - cho biết nhiều năm qua, bên cạnh hoạt động bảo vệ quyền lợi cho nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc, hội luôn chú trọng công tác tri ân các nghệ sĩ lớn tuổi có nhiều cống hiến cho nghệ thuật nước nhà.

Theo NSND Thanh Hoa, việc trao kỷ niệm chương không chỉ mang ý nghĩa ghi nhận đóng góp của các nghệ sĩ mà còn là sự động viên để họ tiếp tục giữ lửa nghề, truyền cảm hứng và kinh nghiệm cho thế hệ kế cận.

Bà cho biết thêm, đến nay hội đã tổ chức nhiều đợt trao kỷ niệm chương và quà tặng cho khoảng 125 nghệ sĩ hoạt động trong các thời kỳ khác nhau. Trước đó, ngày 5/5, APPA cũng tổ chức trao kỷ niệm chương cho một số nghệ sĩ tại TPHCM.

“Đây không đơn thuần là hoạt động hành chính mà là sự tri ân, lòng biết ơn dành cho những người đã dành cả cuộc đời cho nghệ thuật biểu diễn âm nhạc. Chúng tôi cũng mong muốn thông qua các hoạt động này góp phần giáo dục thế hệ trẻ về sự cống hiến bền bỉ của lớp nghệ sĩ đi trước”, NSND Thanh Hoa chia sẻ.

Ngoài hoạt động tôn vinh nghệ sĩ lão thành, APPA còn trao 20 suất học bổng cho sinh viên tiêu biểu của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhằm khích lệ tinh thần học tập và sáng tạo của các tài năng trẻ trong lĩnh vực âm nhạc.

NSND Thanh Hoa (váy xanh) trao kỷ niệm chương cho các nghệ sĩ và đại diện các nghệ sĩ (Ảnh: Ban tổ chức).

Tại chương trình, NSND Phạm Ngọc Khôi nhận định, các nghệ sĩ được vinh danh lần này đều là những gương mặt có nhiều đóng góp cho nền âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là âm nhạc cách mạng và âm nhạc truyền thống.

Theo ông, việc tri ân các nghệ sĩ không chỉ thể hiện sự trân trọng với những người đã cống hiến cho nghệ thuật mà còn góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn, tinh thần kế thừa giữa các thế hệ nghệ sĩ Việt Nam.

NSND Nguyễn Thị Thanh Tâm có nghệ danh Tử Kỳ và Hoài Anh. Bà theo học đàn bầu tại Trường Âm nhạc Việt Nam nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam từ khi còn trẻ và sớm khẳng định tài năng trong lĩnh vực nhạc cụ dân tộc.

Năm 1999, bà là một trong 4 nghệ sĩ đàn dân tộc đầu tiên của Việt Nam nhận bằng Thạc sĩ chuyên ngành Phương pháp sư phạm biểu diễn với đề tài nghiên cứu về giảng dạy đàn bầu tại Nhạc viện Hà Nội.

Trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật, bà giành nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế như Huy chương vàng độc tấu đàn bầu cuộc thi Âm nhạc và Múa dân gian tại Dijon (Pháp) năm 1993; 3 cúp vàng, 3 cúp bạc tại Liên hoan Nghệ thuật quốc tế Mùa xuân Bình Nhưỡng - CHDCND Triều Tiên năm 1995, 2003, 2005.

Ngoài ra, bà còn được trao nhiều phần thưởng như Huân chương Lao động hạng Ba, Huy chương Vì sự nghiệp giáo dục, Huy chương Vì sự nghiệp Văn hóa thông tin… và được phong tặng danh hiệu NSND năm 2007.