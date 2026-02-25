Gần 200 nghệ sĩ hội tụ trong đêm ra mắt Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội

Ngày 25/2, Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội - đơn vị được thành lập nhằm xây dựng lực lượng nghệ thuật hàn lâm chính quy, chuyên nghiệp trong Quân đội nhân dân Việt Nam - ra mắt.

Gần 200 nghệ sĩ luyện tập chuẩn bị cho chương trình “Thanh âm dưới ánh mặt trời” (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo Ban tổ chức, việc ra đời dàn nhạc không chỉ là dấu mốc về tổ chức lực lượng mà còn thể hiện định hướng phát triển lâu dài đối với âm nhạc bác học trong môi trường quân đội, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Phát biểu tại sự kiện, Đại tá, NSND, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Nguyễn Xuân Bắc cho rằng, việc thành lập Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần trong quân đội, đồng thời mở rộng không gian tiếp cận âm nhạc bác học tới công chúng. Theo ông, đây là mô hình nghệ thuật kết hợp tính kỷ luật quân đội với chuẩn mực hàn lâm quốc tế.

Ông cũng nhấn mạnh rằng, dấu mốc đó sẽ được cụ thể hóa bằng đêm nhạc Thanh âm dưới ánh mặt trời - chương trình ra mắt chính thức của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội, tổ chức trong những ngày đầu năm mới và hướng tới cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đêm diễn quy tụ gần 200 nghệ sĩ gồm dàn nhạc, hợp xướng và các giọng ca khách mời. Phần chuyển soạn, hòa âm do các nhạc sĩ Nguyễn Xuân Thủy, Mai Kiên, Đỗ Bảo, Đức Tân, Đức Nghĩa, Vũ Quang Trung, Hồng Kiên, Cao Xuân Dũng, Cao Đình Thắng đảm nhiệm.

Nghệ sĩ tham gia biểu diễn có NSƯT Vũ Thắng Lợi, Phạm Thu Hà, Đỗ Tố Hoa, Xuân Hảo, Viết Danh, Minh Hải, Bích Ngọc, Trịnh Phương, Ngô Đức, Mai Chi, nhóm OPlus và nghệ sĩ flute Lê Thư Hương.

Từ trái qua: Nhạc sĩ Đỗ Bảo; Đại tá, NSND, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Nguyễn Xuân Bắc; NSƯT Vũ Thắng Lợi (Ảnh: Ban tổ chức).

Chương trình ra mắt được cấu trúc thành 3 chương, xây dựng theo mạch nội dung từ truyền thống đến hiện đại.

Mở đầu là Ánh dương soi đường, gồm các tác phẩm ca ngợi Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và mùa xuân đất nước, được phối khí theo hình thức giao hưởng - hợp xướng quy mô lớn, tạo không khí trang trọng cho đêm diễn.

Tiếp đó, Ngôi sao trên mũ, màu cờ trong tim khắc họa hình tượng người lính qua các tổ khúc và ca khúc cách mạng được chuyển soạn mới, chú trọng chiều sâu hòa âm và cấu trúc, làm nổi bật chất sử thi trong tinh thần đương đại.

Khép lại là Thanh âm ngày mới, nơi âm nhạc Việt Nam đối thoại với thế giới. Khán giả sẽ được thưởng thức trích đoạn Giao hưởng số 9 Từ thế giới mới của Antonín Dvořák cùng chủ đề phim Cinema Paradiso của Ennio Morricone.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo - Giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội - chia sẻ tại buổi họp báo (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở góc độ chuyên môn, nhạc sĩ Đỗ Bảo cho biết dàn nhạc theo đuổi mô hình giao hưởng giao thoa (crossover), kết hợp nhạc cụ cổ điển với nhạc cụ điện tử và công nghệ biểu diễn hiện đại. Điểm nhấn nằm ở phần chuyển soạn, hòa âm, trong đó có thử nghiệm symphony mashup, kết nối các ca khúc quen thuộc thành một tác phẩm khí nhạc mới. Hệ thống âm thanh cũng được thiết kế theo hướng cân bằng từng nhóm nhạc cụ nhằm bảo đảm chất lượng trình diễn.

Ở góc nhìn biểu diễn, NSƯT Vũ Thắng Lợi cho rằng các nghệ sĩ tham gia làm việc trong môi trường đòi hỏi kỷ luật và sự tập trung cao. Anh nhấn mạnh đêm diễn không bán vé mà thực hiện theo nhiệm vụ được giao, là dịp giới thiệu diện mạo chính quy của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội tới công chúng.

Chương trình diễn ra vào tối 28/2 và 1/3 tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội.