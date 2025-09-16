"Nắng hanh": Những rung cảm khó quên của tuổi trẻ

Khi nhắc đến mùa hè, người ta thường nghĩ đến nắng vàng rực rỡ, tiếng ve râm ran hay những buổi chiều lười biếng nằm dài cùng quyển truyện tranh. Nhưng trong Nắng hanh, mùa hè hiện lên với một vẻ dịu dàng, man mác, sâu lắng đến nao lòng.

Đó không chỉ là câu chuyện về nắng, về tuổi trẻ, mà còn là lời thủ thỉ về những rung cảm đầu đời, những nỗi đau khó nói thành lời, và những mối quan hệ đã chạm đến tầng sâu nhất trong trái tim người đọc.

Từ nhỏ đến lớn, mùa hè với Đông Nghi - nhân vật trong tác phẩm - chỉ là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại: Ăn, ngủ, đọc truyện tranh và thở dài thườn thượt. Cô bé ấy tưởng chừng sẽ mãi mãi trôi qua những tháng năm thanh xuân như thế, lặng lẽ, vô vị, không dấu ấn. Cho đến khi một mùa hè đặc biệt lặng lẽ ghé ngang.

Giữa những buổi chiều nắng gắt và cơn mưa rào bất chợt, Đông Nghi lần đầu tiên biết rung động, một cảm xúc đẹp đẽ và bỡ ngỡ.

Nhưng điều khiến Nắng hanh trở nên sâu sắc hơn chính là việc nó không chỉ kể về mối tình đầu trong sáng. Mùa hè ấy đã trở thành cột mốc quan trọng trong đời Đông Nghi, khi cô học cách mở lòng, học cách yêu thương, và học cách đối diện với cả những điều khó khăn, tàn nhẫn nhất: Căn bệnh ung thư, một cái tên lạnh lùng nhưng lại gắn chặt với những con người đầy nghị lực trong truyện.

Bìa cuốn “Nắng hanh” (Ảnh: Bách Việt).

Nắng hanh không tạo ra những cú twist “rúng động”, không đẩy cảm xúc lên những đỉnh cao kịch tính, mà thay vào đó, lặng lẽ đi vào lòng người bằng sự tinh tế, cảm xúc chân thực và lời văn mộc mạc, gần gũi. Chính sự giản dị ấy lại khiến câu chuyện dễ chạm đến người đọc.

Thông điệp xuyên suốt Nắng hanh, như tác giả chia sẻ, chính là “Sống trọn vẹn”. Dù cuộc đời có những ngày không như ý, dù bệnh tật, mất mát hay chia ly luôn là những điều không thể kiểm soát, nhưng nếu biết trân trọng từng phút giây hiện tại, con người sẽ tìm thấy sự dịu dàng trong chính nỗi đau của mình.

Tác giả Kim Ngân với bút danh Má Bánh Bao bắt đầu mối duyên với văn chương từ những buổi chiều ngồi bên sách vở, từ ánh nhìn cận thị do “cắm mặt vào truyện” từ năm lớp 5.

Ở tuổi 20, Kim Ngân - sinh viên Đại học Ngoại thương TPHCM - đang dần khẳng định dấu ấn riêng trên con đường văn chương bằng sự kiên trì và niềm say mê con chữ. Nắng hanh là cuốn sách thứ ba của cô, sau 2 tác phẩm từng được nhiều bạn đọc trẻ đón nhận là Đá chanh tuyết và Dâu tây đường phèn.