“Bốn mùa cờ bay”: Tôn vinh những người lính Trường Sa

Ngày 25/8, tại Đài Truyền hình Việt Nam (Hà Nội), nhà thơ, nhà báo Huỳnh Mai Liên ra mắt tập thơ Bốn mùa cờ bay, ghi lại hành trình Trường Sa qua những vần thơ giàu cảm xúc.

Tập thơ là tác phẩm mới nhất của nhà thơ, nhà báo Huỳnh Mai Liên, tiếp nối thành công từ các tập Biển là trẻ con, Ngày xưa của con và Bay qua hồ Gươm.

Lấy cảm hứng từ những chuyến công tác Trường Sa, Huỳnh Mai Liên đã ấp ủ và viết nên tập thơ Bốn mùa cờ bay. Tác phẩm gồm hơn 40 bài, chủ yếu dành cho thiếu nhi nhưng vẫn chạm đến trái tim người lớn. Tất cả được kể bằng lối văn giản dị nhưng giàu cảm xúc, thấm đẫm tình yêu quê hương, đất nước.

Tác giả Huỳnh Mai Liên (giữa) cùng con gái Mai Khuê (bên trái), họa sĩ minh họa cho tập thơ “Bốn mùa cờ bay”, người đồng hành tạo nên những hình ảnh sống động về Trường Sa (Ảnh: Ban tổ chức).

Bốn mùa cờ bay đưa độc giả bước vào một hành trình đặc biệt: Nơi lớp học giữa muôn trùng sóng gió vẫn vang tiếng đọc bài của các em nhỏ, nơi tuổi thơ hồn nhiên trên đảo, nơi lá cờ đỏ sao vàng tung bay vẽ nên dáng hình đất nước.

Trong từng trang sách, thiên nhiên Trường Sa hiện lên vừa hùng vĩ vừa chan chứa sự sống, gần gũi như mái nhà, thân thương như một phần máu thịt của quê hương.

Đặc biệt, hình ảnh người lính đảo xa được khắc họa giản dị mà xúc động, họ hiện lên không chỉ là những người canh giữ biển trời, mà còn như những người anh, người thầy, người bạn đồng hành với tuổi thơ Trường Sa.

Tại sự kiện ra mắt, tác giả Huỳnh Mai Liên cho biết, chị muốn dành tặng các bạn nhỏ một cuốn sách với những bài thơ nhẹ nhàng, giàu cảm xúc về quê hương. Từ đó, khơi gợi tình yêu đất nước và giúp các em hiểu rằng trẻ em cũng có quyền bày tỏ tiếng nói về Trường Sa, về chủ quyền.

“Chính những chuyến đi công tác đến Trường Sa cùng hình ảnh và vẻ đẹp nơi đầu sóng ngọn gió đã trở thành nguồn cảm hứng dạt dào, thôi thúc tôi cầm bút và sáng tác tập thơ này.

Bốn mùa cờ bay không chỉ là món quà cho các em nhỏ, mà còn là cách tôi gửi tình yêu, lòng biết ơn và niềm tự hào về Tổ quốc. Tôi hy vọng mỗi trang sách sẽ chạm tới trái tim độc giả và lan tỏa tình yêu quê hương, từ biển đảo Trường Sa đến mọi người”, Huỳnh Mai Liên nhấn mạnh.

Đi cùng thơ là tranh minh họa của họa sĩ nhí Bùi Mai Khuê, con gái tác giả. Với bảng màu rực rỡ, trong trẻo, Khuê đã tiếp thêm sức sống cho từng vần thơ, tạo nên sự cộng hưởng giữa hình và chữ, khiến tập thơ trở thành cây cầu nối tình cảm giữa các thế hệ độc giả.

“Vẽ về Trường Sa không hề dễ dàng vì em chưa từng trực tiếp tới đó, chỉ dựa trên hình ảnh và sách báo. Nhưng qua những vần thơ và câu chuyện mẹ kể, em cảm nhận được tình yêu đất nước và vẻ đẹp của Trường Sa, rồi thể hiện tất cả qua tranh”, Mai Khuê chia sẻ.

Nhạc sĩ Đoàn Bổng (ở giữa,hàng đầu tiên), tác giả ca khúc “Khúc quân ca Trường Sa”, khách mời đặc biệt tại sự kiện ra mắt tập thơ “Bốn mùa cờ bay” (Ảnh: Ban tổ chức).

Nhạc sĩ Đoàn Bổng - tác giả ca khúc Khúc quân ca Trường Sa, đồng thời là một trong những khách mời của sự kiện - cũng hy vọng cuốn sách Bốn mùa cờ bay sẽ giúp các bạn nhỏ ở đất liền, chưa có dịp ra Trường Sa, hiểu thêm về cuộc sống trên đảo và cảm nhận rằng Trường Sa không còn xa xôi.

Chương trình còn có sự góp mặt của 2 diễn giả khách mời: Nhà thơ Bảo Ngọc và nhà văn, Đại tá Đỗ Bích Thúy, mang đến những chia sẻ về ý nghĩa của tập thơ và tình yêu quê hương, biển đảo Trường Sa.

Theo nhà thơ Bảo Ngọc, tập thơ của Huỳnh Mai Liên đã ghi lại một cách chân thực những khoảnh khắc giản dị mà đầy xúc động đó, giúp các em nhỏ và độc giả yêu mến biển đảo cảm nhận được vẻ đẹp của Trường Sa.

Nhà thơ Bảo Ngọc (bên trái) và nhà văn, Đại tá Đỗ Bích Thúy đọc những bài thơ yêu thích từ tập “Bốn mùa cờ bay” tại sự kiện ra mắt (Ảnh: Ban tổ chức).

Trong khi đó, nhà văn, Đại tá Đỗ Bích Thúy nhận định, tập thơ Bốn mùa cờ bay ra đời vào thời điểm đặc biệt, khi cả nước hòa mình vào không khí tự hào dân tộc nhân dịp Quốc khánh 2/9.

“Tập thơ của Huỳnh Mai Liên tái hiện sinh động những chi tiết quen thuộc của đảo, như lớp học nhiều trình độ với một thầy giáo, tình cảm giữa chú chó và bộ đội, khiến người đọc như được trở lại Trường Sa. Tác phẩm không chỉ dành cho thiếu nhi mà còn dành cho mọi độc giả, khơi dậy tình yêu Tổ quốc và niềm tự hào dân tộc”, Đại tá Đỗ Bích Thúy cho hay.

Sự kiện ra mắt tập thơ Bốn mùa cờ bay không chỉ giới thiệu tác phẩm mà còn có các hoạt động trưng bày Bảo tàng mini Trường Sa, giao lưu với đại diện Quân chủng Hải quân, tạo cơ hội để người tham dự hình dung chân thực về cuộc sống trên đảo và tình yêu Tổ quốc.