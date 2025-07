Nam nghệ sĩ Hàn gây sốc khi công khai là người đồng tính trên sân khấu

Lời tuyên bố gây chấn động giữa sân khấu Kpop

Trong chiếc áo khoác lông ngoại cỡ và kính râm đen, Bain - thành viên nhóm nhạc nam Just B - đã dừng màn trình diễn giữa chừng tại Los Angeles (Mỹ) để chia sẻ với khán giả: “Tôi tự hào vì là một phần của cộng đồng LGBTQ+” (là cụm từ viết tắt của các cụm từ tiếng Anh như: Lesbian (đồng tính nữ), Gay (đồng tính nam), Bisexual (người song tính/lưỡng tính) và Transgender (người chuyển giới).

Lời tuyên bố dứt khoát ấy vang lên giữa đám đông trong tiếng hò reo và vỗ tay như sấm. Ngay sau đó, Bain cất tiếng hát bài Born This Way (Lady Gaga) - một biểu tượng của tự do và niềm tự hào giới.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC tại Seoul (Hàn Quốc), nam thần tượng 24 tuổi cho biết, anh không hề lo lắng lúc công khai giới tính, mà chỉ “muốn trông thật ngầu”.

Bain gây chú ý khi tuyên bố bản thân thuộc cộng đồng LGBTQ+ (Ảnh: BBC).

Bain là một trong số rất ít nghệ sĩ Kpop dám công khai đồng tính và là người đầu tiên làm điều đó trên sân khấu trước hàng nghìn khán giả quốc tế.

Đây từng được xem như điều “cấm kỵ” trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, khi ngay cả việc thừa nhận mối quan hệ yêu đương dị tính cũng có thể trở thành bê bối.

“Có người trong ngành biết ý định của tôi và cảnh báo đây là một rủi ro. Tôi cũng từng nghĩ sẽ mất fan (người hâm mộ). Nhưng rồi tôi nghĩ, xã hội đang thay đổi… Tôi có thể được nhiều hơn là mất”, Bain chia sẻ.

Câu hỏi lớn đặt ra là: Liệu Bain có đang mở cánh cửa thay đổi cho một ngành công nghiệp đã vươn tầm toàn cầu nhưng tư tưởng vẫn bám rễ sâu trong xã hội Hàn Quốc bảo thủ?

Chặng đường dài để được là chính mình

Bain (tên thật Song Byeong Hee) phát hiện xu hướng tính dục của mình từ năm 12 tuổi. Khi quyết định theo đuổi con đường làm thực tập sinh Kpop, anh giấu kín thân phận thật.

“Lúc đó, tôi nghĩ mình không có lựa chọn. Tôi không thấy ai giống mình nên cứ giả vờ và tiếp tục”, Bain cho hay.

Ra mắt năm 2021 cùng nhóm nhạc Just B, Bain dần tạo được chỗ đứng trong lòng người hâm mộ. Nhưng sống trong vỏ bọc khiến anh ngày càng mệt mỏi.

“Tôi cảm thấy mình đã che giấu quá lâu. Tôi không biết liệu có thể làm thần tượng nữa không. Tôi đã nói chuyện với mẹ”, anh kể.

Lúc đầu, mẹ Bain buồn, hy vọng con trai sẽ “vượt qua” và có thể yêu phụ nữ. Nhưng bà nói: “Con là con trai mẹ. Mẹ yêu con, mẹ ủng hộ con”. Những lời ấy giúp Bain có thêm dũng khí.

Bain may mắn khi những người thân xung quanh ủng hộ anh công khai giới tính thật (Ảnh: BBC).

Sau đó, công ty quản lý và các thành viên nhóm cũng ủng hộ anh công khai. Cuối cùng, Bain quyết định chọn sân khấu cuối tại Mỹ để thổ lộ - một hành động làm dấy lên cuộc thảo luận sâu rộng về cộng đồng LGBTQ+ trong giới thần tượng Hàn Quốc.

“Từ khi công khai giới tính thật, tôi thấy mình tự tin hơn, sống thật hơn”, Bain nói. “Nhưng tôi cũng buồn vì giới tính lại trở thành đề tài lớn đến thế. Tôi chỉ muốn người ta nói: "Ồ, đó là con người anh ấy", thay vì "Ồ, anh ấy là người đồng tính”.

Kpop và khoảng lặng mang tên giới tính

Tại Hàn Quốc, ngành giải trí hiếm khi đề cập đến xu hướng tính dục. Năm 2000, diễn viên Hong Seok Cheon trở thành người nổi tiếng đầu tiên công khai đồng tính. Đây là quyết định khiến anh bị cắt các hợp đồng quảng cáo và mất vai diễn trên truyền hình.

Sau gần hai thập kỷ, năm 2018, Holland ghi dấu là ca sĩ Kpop đầu tiên công khai là người đồng tính. Đến năm 2020, Jiae - cựu thành viên nhóm nhạc nữ Wassup - thừa nhận, cô là người song tính.

Cả hai đều cho biết, việc công khai giới tính khiến họ gặp nhiều trở ngại trong quá trình ký kết với các công ty giải trí.

Theo khảo sát của Pew vào năm 2019, 44% người Hàn chấp nhận đồng tính (tăng từ 25% năm 2002). Dù thái độ xã hội đã cải thiện, vẫn chỉ có vài nghệ sĩ dám lên tiếng.

Sự chấp nhận cộng đồng LGBTQ+ đang gia tăng tại Hàn Quốc (Ảnh: Getty).

Trường hợp của Bain tạo hiệu ứng tích cực cho cộng đồng LGBTQ+ tại Hàn Quốc. Họ cho biết, họ cảm thấy được an ủi và tiếp thêm hy vọng.

Trên mạng xã hội, nhiều fan quốc tế ca ngợi sự dũng cảm của nam nghệ sĩ. “Sau cú sốc ban đầu qua đi, tôi đã bật khóc, anh ấy thật can đảm”, một fan đến từ Mỹ chia sẻ.

Dấu ấn văn hóa Hàn Quốc đang lan rộng toàn cầu, kéo theo lượng người hâm mộ đa dạng với những quan điểm và niềm tin khác nhau. Chính họ có thể sẽ định hình lại ngành công nghiệp Kpop trong tương lai.

Tuy nhiên, điều đó cần có thời gian và thể hiện rõ qua loạt phản ứng trái chiều trước tuyên bố công khai giới tính của Bain, từ phản đối đến thờ ơ.

Một phần lý do đến từ sự trỗi dậy của xu hướng bảo thủ trong giới trẻ nam Hàn Quốc. Đây là một bộ phận thể hiện quan điểm chống nữ quyền công khai và phản ứng tiêu cực với bất kỳ thách thức nào đối với các chuẩn mực giới tính truyền thống.

Các giá trị gia đình truyền thống vẫn được chính phủ và các tổ chức tôn giáo ủng hộ, trong bối cảnh tỷ lệ sinh tại Hàn Quốc đang ở mức thấp nhất thế giới. Vì vậy, không khó hiểu khi đồng tính vẫn là một điều cấm kỵ, ngay cả trong ngành công nghiệp mang tính toàn cầu như Kpop.

“Đây là thế giới, nơi ngay cả những cặp đôi dị tính, cũng không chia sẻ công khai chuyện đời tư. Kpop đã né tránh đề tài xu hướng tính dục gần 25 năm qua. Các mối quan hệ nam nữ bị giấu kín để duy trì ảo tưởng trong lòng người hâm mộ”.

Ông Lim cho rằng, Bain đã “phá vỡ sự im lặng đó theo cách mang tính biểu tượng và mạnh mẽ. Tôi tin rằng, đây là một thời khắc quan trọng”.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận, phản ứng của công chúng có thể đã dữ dội hơn nếu người công khai là thành viên của một nhóm nhạc toàn cầu: “Trường hợp của Bain rất đáng chú ý. Nhưng nhóm của anh ấy không quá nổi tiếng nên hiệu ứng trong nước vẫn còn hạn chế”.

Dù vậy, Bain đã góp phần làm tăng nhận thức về vấn đề LGBTQ+ trong ngành. “Đây là quá trình chậm rãi nhưng ngày càng có nhiều người nổi tiếng lên tiếng hoặc các nội dung xoay quanh chủ đề này được sản xuất”, ông Lim nói.

Tuy nhiên, theo ông, bất kỳ sự thay đổi tức thì nào trong Kpop hoặc ngành giải trí đều khó xảy ra.

Nhà phê bình văn hóa đại chúng Min Yong Jun nhận định: “Đây không chỉ là yếu tố xã hội, mà còn là vấn đề về thị trường. Các thần tượng nam thường có lượng người hâm mộ nữ rất lớn.

Nếu người hâm mộ phát hiện thần tượng của họ là người đồng tính, điều đó có thể phá vỡ ảo tưởng rằng một ngày nào đó, họ có thể là đối tượng tình cảm của thần tượng. Vì vậy, nếu họ công khai, họ có nguy cơ làm lung lay nền tảng mà cộng đồng người hâm mộ của họ đã xây dựng trước đó”.

Tuy nhiên, Bain khẳng định, nếu quyết định của anh chỉ giúp một người trong ngành Kpop cảm thấy mạnh mẽ hơn hoặc được truyền cảm hứng thì điều đó cũng xứng đáng.

“Tôi đã sống trong sự che giấu quá lâu. Nhưng khi tôi công khai, tôi nhận ra rằng, người khác cũng cảm thấy an toàn hơn để được là chính mình”, Bain nói.

Nam nghệ sĩ nhớ lại ngày mình công khai, một số fan đã đến gặp và chia sẻ rằng, họ là người đồng tính hoặc song tính, đồng thời nói về hành trình của chính họ.

“Họ cảm ơn tôi và lúc đó, tôi chỉ nghĩ rằng, lẽ ra mình nên làm điều này sớm hơn”, Bain cho hay.

Bain (tên thật Song Byeong Hee, SN 2001 tại Daejeon, Hàn Quốc) hiện là giọng ca chính (main vocal) kiêm vũ công dẫn (lead dancer) của nhóm nhạc nam Just B. Anh chính thức ra mắt vào ngày 30/6/2021 dưới trướng công ty Bluedot Entertainment, với mini-album đầu tay Just Burn. Trước khi ra mắt, Bain từng gây chú ý khi tham gia chương trình sống còn Under Nineteen (2018-2019), lọt top 14 chung cuộc. Năm 2024, anh tiếp tục khẳng định tài năng tại Build Up: Vocal Boy Group Survivor, giành vị trí á quân cùng đội hình “The Partners”.

Thái Kiều Yên