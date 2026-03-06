Mỹ Tâm kể hậu trường căng thẳng phim "Tài", một diễn viên cấp cứu tại chỗ

Mới đây, nhà sản xuất Mỹ Tâm đã chia sẻ nhiều câu chuyện hậu trường đáng chú ý xoay quanh quá trình thực hiện phim Tài. Trong đó, một sự cố liên quan đến diễn viên Sỹ Toàn khiến cả đoàn phim có phen thót tim.

Theo chia sẻ từ ê-kíp, Tài có khá nhiều phân đoạn hành động với bối cảnh đa dạng, từ đường phố, cầu, ghe xuồng trên sông cho đến trận đánh lớn tại khu vực cảng. Chính những cảnh quay này cũng là điều khiến nhà sản xuất Mỹ Tâm lo lắng nhất trong suốt quá trình thực hiện.

Diễn viên Trần Kim Hải cho biết để có được những cảnh quay chân thực, các diễn viên đã phải tập luyện nhiều tháng trước khi bấm máy.

Phim "Tài" với nhiều phân cảnh hành động (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Không chỉ các diễn viên nam đảm nhận những pha hành động trực diện, tuyến nhân vật nữ cũng trải qua nhiều thử thách. Trong đó, vai bà Phúc do Hạnh Thúy đảm nhận có nhiều cảnh quay nguy hiểm như ngâm mình dưới miệng cống đang xả nước ra sông, bị treo trên xe cẩu hay bị nhốt trong container (xe đầu kéo).

Nữ nghệ sĩ kể lại đoàn phim nhiều lần hỏi bà có sợ không gian kín, độ cao hay bóng tối không.

“Anh em trong ê-kíp chăm sóc tôi rất kỹ. Các cảnh nguy hiểm đều được cascadeur thử trước nên khi nhìn hiệu quả, tôi thấy khá an toàn”, Hạnh Thúy chia sẻ.

Theo đạo diễn Mai Tài Phến, phân đoạn quay tại cảng là một trong những thử thách lớn nhất của đoàn phim. Không gian rộng, nhiều thiết bị cơ khí cỡ lớn cùng áp lực phải hoàn thành trong thời gian giới hạn khiến quá trình ghi hình trở nên căng thẳng.

Kim Hải và Sỹ Toàn vào vai phản diện trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong lúc quay tại đây, một sự cố bất ngờ xảy ra khi diễn viên Sỹ Toàn bị tụt huyết áp xuống mức rất thấp và phải cấp cứu ngay tại hiện trường.

Đạo diễn Mai Tài Phến nhớ lại: “Lúc đó đang quay cảnh toàn nên có rất nhiều việc phải lo. Tôi cũng không để ý nên mới để xảy ra tình huống như vậy với anh Toàn”.

Nam diễn viên Sỹ Toàn kể rằng ngay khi phát hiện sự việc, bác sĩ của đoàn phim đã lập tức tiến hành cấp cứu. “Sau khi ổn định lại, bác sĩ nói tôi rất may mắn. Họ bảo không phải ai có huyết áp xuống mức 40 mà có thể hồi phục nhanh như vậy”, anh cho biết.

Sau khi được chăm sóc y tế, Sỹ Toàn đã nhanh chóng hồi phục và tiếp tục tham gia các cảnh quay cùng đoàn phim.

Mỹ Tâm đồng hành cùng các diễn viên ở phim trường (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Trong thời điểm căng thẳng đó, sự bình tĩnh của nhà sản xuất Mỹ Tâm được cho là yếu tố giúp ê-kíp ổn định lại tinh thần để tiếp tục làm việc.

“Lúc đó trong đầu tôi có rất nhiều suy nghĩ. Tôi không biết liệu có thể quay tiếp được không vì cảnh này phải hoàn thành ngay trong đêm. May mắn là có chị Tâm ở bên cạnh, giúp tôi bình tĩnh lại. Cả đoàn không trách móc ai, chỉ tập trung xử lý để tiếp tục ghi hình”, đạo diễn Mai Tài Phến chia sẻ.

Nhìn lại hành trình sản xuất, nhà sản xuất Mỹ Tâm cho rằng điều may mắn nhất là không có sự cố nghiêm trọng nào xảy ra với con người.

“Tôi không biết thì tôi mới làm, mà làm rồi mới thấy sợ. Nhưng sau tất cả, tôi có thêm nhiều kinh nghiệm để cùng ê-kíp làm mọi thứ tốt hơn”, cô bày tỏ.