Mai Tài Phến: “Nếu nói tôi và Mỹ Tâm là bạn bè, mọi người có tin không?”

“Chẳng lẽ tôi phải chứng minh cả đời?”

Có ngoại hình điển trai, nếu chỉ làm diễn viên thôi vừa được tỏa sáng vừa không cần quá vất vả. Vì sao anh lại muốn trở thành đạo diễn?

- Từ nhỏ tôi đã mơ ước được làm diễn viên. Nhưng sâu bên trong, tôi không chỉ muốn đứng trước ống kính mà còn muốn tự kể câu chuyện của mình. Để làm được điều đó, tôi hiểu mình cần rất nhiều thời gian để trau dồi. Tôi phải học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi từng chút một. Khi bắt đầu làm và thử sức, tôi nhận ra mình cũng có khả năng, nhưng nếu muốn đi đường dài thì chắc chắn phải tiếp tục học hỏi.

Đến hôm nay, tôi có thể thực hiện được ước mơ đó. Làm đạo diễn mang lại cho tôi một trải nghiệm rất khác. Nó đòi hỏi sự thấu cảm, sự đồng cảm với nhân vật và câu chuyện mình muốn kể.

Mai Tài Phến trong buổi trò chuyện cùng phóng viên Dân trí (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Lựa chọn làm đạo diễn, có phải anh đang mang áp lực “phải chứng tỏ bản thân”, “phải được công nhận” khi tên tuổi của mình đang gắn với một ngôi sao quá lớn là Mỹ Tâm?

- Chứng minh để làm gì, khi mình không có gì cần chứng minh? Với tôi, điều quan trọng là hiểu rõ bên trong mình muốn gì và cần phải làm gì. Khi đã cố gắng hết sức, giá trị của mình sẽ tự lên tiếng.

Nếu chỉ làm mọi thứ để chứng minh cho người khác thấy, chẳng lẽ tôi phải chứng minh cả đời? Cuộc sống này đâu phải để hơn thua hay chứng tỏ. Tôi nghĩ mình sống và làm việc để tạo ra giá trị cho bản thân trước. Và nếu giá trị đó là tích cực, nó sẽ tự lan tỏa đến những người xung quanh.

7 năm đủ để một nghệ sĩ bứt phá hoặc bị lãng quên. Nhìn lại quãng thời gian lặng lẽ đó, anh có bao giờ thấy mình đi quá chậm?

- Với tôi, 7 năm không dài. Nó chỉ dài khi mình đứng yên. Còn tôi chưa từng dừng lại. Tôi xem đó là quãng thời gian để học và học thì không bao giờ là đủ. Khi chưa sẵn sàng mà đã bước ra ánh sáng, mình rất dễ hụt hơi. Đến hôm nay, tôi hài lòng với lựa chọn đó. Tôi không hối hận. Nếu không có 7 năm, có lẽ tôi đã không đủ nội lực để làm dự án này.

Tạo hình của Mai Tài Phến trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Bộ phim do Mỹ Tâm đầu tư và sản xuất, nếu doanh thu không đạt như kỳ vọng, anh có sợ làm đàn chị thất vọng vì đặt niềm tin sai chỗ?

- Tôi có áp lực chứ. Và áp lực rất lớn, vì "cô Út" Mỹ Tâm là nhà đầu tư, là người bỏ tiền và đặt niềm tin vào dự án này. Nhưng tôi luôn tự nhắc mình phải làm hết sức, làm tốt nhất trong khả năng của mình.

Phim Tài là cú bắt tay giữa anh và Mỹ Tâm - hai cái tên vốn đã gây tò mò suốt nhiều năm. Anh có sợ khán giả chỉ nhớ đến “câu chuyện bên lề” nhiều hơn là vai diễn và vai trò đạo diễn của mình?

- Thật sự tôi không quá quan tâm đến những điều đó. Khi bắt tay vào dự án, tôi chỉ tập trung làm sao để bộ phim được tốt nhất có thể. Thời gian và năng lượng của tôi hầu như dành hết cho công việc, nên cũng không nghĩ về những câu chuyện bên lề.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ở phim trường (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Anh từng chia sẻ, có những lúc làm đạo diễn anh cảm thấy chênh vênh và khi nhìn sang luôn thấy Mỹ Tâm ở cạnh hỗ trợ. Sự hiện diện đó ý nghĩa với anh thế nào?

- Trong quá trình làm phim, chắc chắn sẽ có những tình huống xảy ra ngoài dự tính, không đi đúng với đường dây mình đặt ra ban đầu. Những lúc như vậy, tôi bị mất cân bằng, chưa đủ bình tâm để xử lý mọi thứ ngay lập tức.

May mắn là Mỹ Tâm luôn ở bên cạnh. Chị nhìn thấy được trạng thái của tôi, hiểu tôi đang gặp vấn đề ở đâu và cùng tôi tìm ra phương án để cân bằng lại. Khi làm việc hay tiếp xúc với ai đó, tôi luôn có thể học được những điều tốt từ họ.

Anh học được gì từ ca sĩ Mỹ Tâm?

- Tôi học được khá nhiều điều. Điều đầu tiên là sự bình tĩnh. Trong công việc, dù có áp lực hay vấn đề phát sinh, chị vẫn giữ được sự điềm đạm để xử lý mọi thứ. Tôi cũng học ở chị cách cư xử tử tế với mọi người xung quanh. Và một điều nữa là nguồn năng lượng rất tích cực. Khi làm việc cùng chị, tôi cảm nhận được tinh thần đó.

Đây là lần đầu Mai Tài Phến đảm nhận vai trò đạo diễn (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

"Nếu nói tôi và Mỹ Tâm chỉ là bạn bè, liệu mọi người có tin?"

Ở tuổi 35, anh sợ mất điều gì nhất?

- Tôi nghĩ điều mình sợ nhất là không còn đủ thời gian cho gia đình. Thời gian qua, tôi dành khá nhiều cho công việc nên không ở gần gia đình nhiều như mình mong muốn. Vì vậy, tôi luôn tự nhắc mình phải cân bằng lại, cố gắng làm việc thật tốt, nhưng cũng dành thời gian cho những người thân yêu.

Nhìn lại Mai Tài Phến của thời điểm "Đừng hỏi em" (2017), anh thấy mình khi đó còn thiếu điều gì so với hiện tại?

- Có lẽ là tôi trưởng thành hơn. Nhưng hy vọng là vẫn còn… dễ thương. Qua thời gian, mình va chạm nhiều hơn, hiểu rõ bản thân hơn nên cũng chín chắn hơn trong suy nghĩ và cách làm việc. Nhưng có một điều tôi nghĩ mình vẫn giữ nguyên, đó là sự chân thành. Khi mình sống đơn giản và thật lòng, mọi thứ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.

Mai Tài Phến và gia đình (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

7 năm ít xuất hiện, ít dự án lớn, thu nhập chắc chắn không thể dồi dào như giai đoạn cao điểm. Anh đã phải tính toán lại cuộc sống của mình như thế nào?

- Tôi không phải người sống xa hoa hay có nhu cầu tiêu xài nhiều. Trong thời gian đó, tôi vẫn nhận một số hợp đồng quảng cáo và công việc phù hợp để đảm bảo cuộc sống. Với tôi, chỉ cần đủ lo cho bản thân và gia đình là được. Tôi không đặt nặng chuyện tiền nhiều hay ít. Có những khoản thu nhập, tôi cũng để đó, khi thật sự cần mới dùng.

Cuộc sống của tôi khá đơn giản. Ở giai đoạn này, điều quan trọng nhất không phải là tài chính, mà là có đủ thời gian và sự tập trung để theo đuổi ước mơ.

Mai Tài Phến là người hướng về gia đình. Vậy ở thời điểm này, anh đã nghĩ đến việc xây dựng tổ ấm riêng cho mình chưa?

- Hiện tại tôi vẫn ưu tiên nhiều nhất cho ước mơ và công việc. Còn chuyện gia đình riêng, tôi nghĩ mọi thứ tùy duyên. Khi nào đến, tôi sẽ đón nhận, còn bây giờ chưa đặt nặng điều đó.

Nếu làm một bộ phim về cha, anh muốn khắc họa hình ảnh người cha như thế nào? Và hình ảnh đó có giống với người cha mà anh tưởng tượng mình sẽ trở thành?

- Nếu viết về người cha, tôi sẽ viết về một người ít nói nhưng yêu con vô điều kiện, giống như cha tôi. Cha chưa từng khen con trực tiếp, nhưng luôn tự hào kể về con với hàng xóm.

Tình yêu của người cha đôi khi không nằm ở lời nói, mà ở hành động và sự hy sinh thầm lặng. Nếu làm phim về cha, tôi muốn khắc họa hình ảnh đó để những người trẻ hiểu vì sao cha mình nghiêm khắc và vì sao tình thương ấy lại lặng lẽ đến vậy.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã gắn bó được 9 năm (Ảnh: Facebook nhân vật).

9 năm bị gọi là “bạn trai tin đồn của Mỹ Tâm”, anh có nghĩ đã đến lúc phải có câu trả lời rõ ràng với khán giả chưa?

- Chuyện này không mới, đã kéo dài nhiều năm rồi. Những gì cần biết thì công chúng cũng đã đọc rất nhiều. Nếu bây giờ tôi nói cả hai không có gì, thì mọi người vẫn nghĩ là có. Mà giả sử tôi nói chỉ là bạn bè thôi, liệu người ta có tin không?

Suốt nhiều năm, báo chí vẫn gọi tôi là “bạn trai tin đồn của Mỹ Tâm” và tôi nghĩ đó cũng là cách mọi người quen nhìn nhận rồi. Ở thời điểm này, tôi không nói thêm gì nữa, mọi người muốn hiểu sao cũng được (cười).

Tên tuổi anh nhiều năm qua luôn gắn với Mỹ Tâm. Anh thực sự thấy thoải mái với điều đó, hay chỉ là đang chấp nhận?

- Cũng bình thường thôi, tôi không thấy có gì phải khó chịu cả. Quan trọng là cách mình nhìn nhận vấn đề. Chuyện này đã kéo dài nhiều năm, những phản ứng từ khán giả hay dư luận tôi cũng quen. Nếu muốn trả lời rõ ràng thì có lẽ tôi đã trả lời từ lâu rồi (cười). Có những điều, mình cứ để tự nhiên sẽ tốt hơn.

Nếu mô tả mối quan hệ giữa anh và Mỹ Tâm bằng một từ, anh sẽ chọn từ gì?

- Một từ thì khó quá. Có lẽ phải mượn… một bài hát nào đó mới diễn tả hết được (cười). Thôi thì hẹn mọi người vậy, biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ đăng một status (dòng trạng thái) nói rõ hơn. Chứ một từ thì không đủ.

Mai Tài Phến ở tuổi 35 (Ảnh: Quỳnh Tâm).

Theo anh, đàn ông có sợ yêu một người phụ nữ quá mạnh mẽ?

- Tôi nghĩ không có người phụ nữ nào mà bên trong lại không có phần mềm yếu. Phụ nữ sinh ra vốn cần được yêu thương và chở che. Sự mạnh mẽ nhiều khi chỉ là lớp vỏ được tạo nên bởi hoàn cảnh và môi trường sống.

Dù họ có bản lĩnh đến đâu, sâu thẳm bên trong vẫn là một người phụ nữ cần được quan tâm, thấu hiểu và bảo vệ. Và khi đã yêu, người đàn ông phải biết hạ cái tôi của mình xuống. Tôi từng nói với cha mình rằng: "Khi chọn một người phụ nữ, điều quan trọng không phải là cưới về rồi muốn làm gì thì làm, mà là phải tự hỏi mình sẽ yêu thương, trân trọng và đối xử với người đó ra sao".

Cảm ơn những chia sẻ của diễn viên, đạo diễn Mai Tài Phến!