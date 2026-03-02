Mỹ Tâm lý giải việc xưng "em" với Mai Tài Phến và lời hứa phim 100 tỷ đồng

Chiều 2/3, phim Tài có buổi công chiếu tại TPHCM, thu hút sự quan tâm của giới truyền thông và khán giả. Sự kiện có sự góp mặt của Mỹ Tâm trong vai trò nhà sản xuất kiêm diễn viên, Mai Tài Phến là đạo diễn kiêm diễn viên chính, cùng dàn nghệ sĩ như NSƯT Hạnh Thúy, Hồng Ánh, Long Đẹp Trai, Quang Trung, Sỹ Toàn…

Sau thời gian dài ấp ủ và liên tục “nhá hàng” những chi tiết đáng chú ý, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đã có nhiều chia sẻ xoay quanh hậu trường phim. Bên cạnh câu chuyện chuyên môn, cả hai cũng nhận không ít câu hỏi về mối quan hệ ngoài đời.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến tại buổi công chiếu phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Mai Tài Phến tiết lộ, ban đầu anh dự định xây dựng nhân vật của Mỹ Tâm theo hướng thiên về hành động, có những phân cảnh đánh đấm. Tuy nhiên, nữ ca sĩ thẳng thắn từ chối vì không chuẩn bị cho dạng vai này và cũng không hứng thú với các cảnh đánh đấm.

Mỹ Tâm cho biết kịch bản đầu tiên gần như nghiêng hẳn về yếu tố hành động, nhưng cô mong muốn câu chuyện cần có thêm chiều sâu cảm xúc, yếu tố tình cảm để tạo sự mềm mại và cân bằng.

Tại buổi giao lưu, phóng viên cũng nhắc lại lời hứa vui của Mỹ Tâm trước đó rằng nếu phim đạt doanh thu 100 tỷ đồng, cô sẽ "hé lộ điều gì đó đặc biệt".

Trước câu hỏi này, nữ ca sĩ khéo léo tránh né: "Nếu phim 100 tỷ đồng, mọi người muốn em nói cái gì thì em nói cái nấy".

Tạo hình gai góc của Mai Tài Phến trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Chia sẻ về áp lực khi cùng lúc đảm nhận hai vai trò, Mai Tài Phến thừa nhận anh trải qua nhiều áp lực trong giai đoạn đầu sản xuất. Tuy nhiên, anh cho rằng mình may mắn khi chọn được dàn diễn viên phù hợp nên quá trình làm việc thuận lợi hơn.

NSƯT Hạnh Thúy tiết lộ, chỉ sau vài ngày ghi hình, chị bất ngờ khi thấy Mai Tài Phến gầy và sạm đi rõ rệt do phải liên tục di chuyển, quán xuyến công việc ở cả hai vị trí.

Nam diễn viên cũng thừa nhận những ngày đầu thực sự rất căng thẳng, song tình hình được cải thiện khi "cô Út" (cách Mai Tài Phến gọi Mỹ Tâm) trực tiếp xuống phim trường hỗ trợ theo dõi hình ảnh tại monitor.

"Từ đó tôi bớt áp lực hẳn và tự tin hơn khi làm việc. Việc cân bằng hai vai trò đôi khi rất đuối, nhưng mình không thể nói ra. Có lẽ cô Út cảm nhận được nên đã chủ động hỗ trợ. Khi xem lại cảnh quay có cô Út bên cạnh, tôi yên tâm hơn rất nhiều. Thật sự cảm ơn cô Út đã đồng hành", Mai Tài Phến chia sẻ.

Nam đạo diễn cũng dành lời khen về việc Mỹ Tâm nhập vai tốt, nhiều cảnh chỉ cần quay ngay lần đầu là có thể sử dụng. Trước chia sẻ của Mai Tài Phến, Mỹ Tâm ngại ngùng đáp: "Cảm ơn, em cũng không làm gì nhiều".

Nhân vật Mỹ Tâm có thân phận bí ẩn trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Nói về vai trò của mình, Mỹ Tâm cho biết cô chủ yếu hỗ trợ về mặt theo dõi hình ảnh, góp ý một phần nhỏ trong kịch bản, đặc biệt ở những chi tiết cảm xúc và lời thoại.

"Tôi hỗ trợ khoảng 10% về câu từ, biên kịch, những tình tiết mà phụ nữ thường sẽ nhạy cảm và tinh tế hơn", cô nói.

Trong lúc trò chuyện, Mỹ Tâm đôi lần xưng “em” với Mai Tài Phến dù lớn tuổi hơn. Trước thắc mắc này, cô cho biết thói quen xưng hô đã hình thành từ khi cả hai hợp tác trong phim Chị trợ lý của anh.

"Từ lúc đóng phim đó, chúng tôi xưng anh - em, sau này quen luôn, không đổi lại được nữa", Mỹ Tâm chia sẻ. Mai Tài Phến cũng cho rằng: "Nhưng xưng hô như vậy cũng được mà, đúng không?".