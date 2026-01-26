Đây cũng là dự án hiếm hoi nữ diễn viên góp mặt sau nhiều năm gần như rút lui khỏi Hollywood.

Theo Variety, Silenced tập trung khai thác việc luật phỉ báng bị lạm dụng như một công cụ để chống lại những người tự nhận là nạn nhân của bạo hành. Bộ phim được trình chiếu tại Liên hoan phim Sundance 2026 vào ngày 24/1, nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới truyền thông quốc tế.

Amber Heard tham gia dự án phim tài liệu "Silenced" (Ảnh: Getty).

Trong buổi họp báo ra mắt phim, Amber Heard có cuộc trò chuyện với đạo diễn Selina Miles về những hệ lụy sâu rộng từ các vụ kiện phỉ báng gây chấn động dư luận - trong đó có cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa cô và Johnny Depp.

Trong phim, Amber Heard nhấn mạnh: “Bộ phim này không phải là câu chuyện về tôi. Tôi đã mất khả năng lên tiếng. Tôi không ở đây để kể câu chuyện của bản thân. Thực tế, tôi không muốn dùng tiếng nói của mình nữa. Và đó mới chính là vấn đề”.

Nhắc lại phiên tòa tại Anh khi Johnny Depp kiện tờ The Sun, Amber Heard chia sẻ: “Tôi nhớ vào cuối phiên tòa, tôi từng nghĩ đến việc sẽ nói điều gì đó với báo chí. Luật sư Robinson hỏi tôi có chắc chắn không. Khi đó, tôi chưa hiểu rằng mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn rất nhiều đối với tôi - một người phụ nữ - chỉ vì dám sử dụng tiếng nói của mình”.

Nữ diễn viên cho biết, những nhân vật xuất hiện trong Silenced đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cô. Luật sư nhân quyền quốc tế Jennifer Robinson - người từng hỗ trợ Heard trong vụ kiện với The Sun - cũng góp mặt trong phim.

Amber Heard từng thua kiện chồng cũ, Johnny Depp, vào năm 2022 (Ảnh: Getty).

“Tôi cảm thấy mạnh mẽ hơn khi thấy những người khác cùng đứng lên đấu tranh. Những người phụ nữ dũng cảm, dám nói về sự bất bình đẳng quyền lực. Nhìn con gái tôi lớn lên và bước vào thế giới này, tôi tin rằng mọi thứ có thể tốt đẹp hơn”, Amber Heard nói.

Vụ kiện làm thay đổi cuộc đời Amber Heard

Vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard không chỉ là tranh chấp cá nhân, mà còn trở thành một trong những phiên tòa gây chấn động dư luận toàn cầu, làm rung chuyển Hollywood và khơi lên những tranh luận gay gắt về bạo lực gia đình, quyền lực, truyền thông và công lý.

Johnny Depp và Amber Heard quen nhau khi cùng tham gia The Rum Diary (2011), kết hôn năm 2015 và ly hôn chỉ sau hơn một năm chung sống. Năm 2016, Heard đệ đơn ly hôn, cáo buộc Depp bạo hành thể xác và tinh thần. Johnny Depp phủ nhận toàn bộ cáo buộc và khẳng định bản thân mới là nạn nhân.

Năm 2018, Amber Heard đăng bài viết trên The Washington Post, trong đó tự nhận mình là “nạn nhân của bạo lực gia đình”, dù không nêu đích danh Johnny Depp. Depp cho rằng bài viết khiến sự nghiệp của ông bị hủy hoại nghiêm trọng và quyết định khởi kiện vợ cũ vì tội phỉ báng, yêu cầu bồi thường 50 triệu USD.

Amber Heard và Johnny Depp có cuộc hôn nhân ồn ào và tiêu tốn giấy mực truyền thông (Ảnh: Getty).

Trước đó, Johnny Depp từng kiện tờ The Sun (Anh) vì gọi ông là “kẻ đánh vợ”. Năm 2020, tòa án Anh xử Depp thua kiện, cho rằng có đủ bằng chứng cho thấy ông từng bạo hành. Phán quyết này khiến vị thế của Depp tại Hollywood tiếp tục lao dốc.

Phiên tòa lịch sử và hệ quả

Năm 2022, vụ kiện giữa Johnny Depp và Amber Heard được xét xử tại bang Virginia (Mỹ) và được truyền hình trực tiếp. Phiên tòa nhanh chóng trở thành hiện tượng truyền thông toàn cầu, thu hút hàng triệu người theo dõi mỗi ngày.

Trong suốt quá trình xét xử, cả hai bên đưa ra những cáo buộc chấn động. Johnny Depp tố Amber Heard thao túng tâm lý, bạo hành thể xác, nói dối trước công chúng và dàn dựng bằng chứng. Phía Amber Heard khẳng định cô là nạn nhân, đồng thời cáo buộc Depp có hành vi bạo lực, lạm dụng rượu và chất kích thích.

Những đoạn ghi âm, tin nhắn, hình ảnh, lời khai nhân chứng và chuyên gia tâm lý liên tục được công bố, phơi bày một mối quan hệ độc hại với nhiều mâu thuẫn, bạo lực và tổn thương từ cả hai phía.

Amber Heard hiện sống hạnh phúc và kín tiếng tại Tây Ban Nha (Ảnh: News).

Tháng 6/2022, bồi thẩm đoàn tuyên Johnny Depp thắng kiện phần lớn cáo buộc phỉ báng. Amber Heard bị yêu cầu bồi thường hơn 10 triệu USD, trong khi Depp cũng phải bồi thường cho Heard 2 triệu USD ở một cáo buộc ngược lại.

Phán quyết giúp Johnny Depp từng bước trở lại với điện ảnh và âm nhạc. Ngược lại, sự nghiệp của Amber Heard gần như đóng băng. Cô mất nhiều hợp đồng, bị Hollywood quay lưng và rời Mỹ sang Tây Ban Nha sinh sống.

Những năm gần đây, Amber Heard sống kín tiếng, tập trung nuôi 3 con và hạn chế xuất hiện trước công chúng. Năm ngoái, cô chào đón một cặp song sinh và cho biết việc làm mẹ là ưu tiên lớn nhất trong cuộc sống hiện tại.

Trước vụ kiện ồn ào, Amber Heard từng được xem là ngôi sao tiềm năng của làng giải trí Hollywood, góp mặt trong nhiều phim điện ảnh đình đám như Magic Mike, The Danish Girl, Never Back Down hay Aquaman...

Tờ Variety nhận định, vụ kiện Depp - Heard đến nay vẫn là một trong những phiên tòa gây tranh cãi nhất lịch sử Hollywood, không chỉ định đoạt số phận hai ngôi sao mà còn để lại những câu hỏi lớn về công lý, quyền lực truyền thông và cách xã hội đối diện với các cáo buộc bạo lực trong đời sống hôn nhân.