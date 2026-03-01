Mỹ nhân tóc cam lộ diện 2 giây trong "Thỏ ơi" được khán giả tìm kiếm là ai?

Thỏ ơi của đạo diễn Trấn Thành là phim dẫn đầu đường đua Tết Bính Ngọ, liên tục gây sốt những ngày qua. Không chỉ gây chú ý bởi thể loại giật gân mới lạ, Thỏ ơi còn được khán giả quan tâm vì quy tụ dàn khách mời đình đám trong showbiz.

Nhiều người thích thú khi bắt gặp những "gương mặt thân quen" xuất hiện ở những cảnh quay bất ngờ trong Thỏ ơi. Trong đó, vai cameo (khách mời) của ca sĩ MLee đặc biệt gây sốt. Nhiều từ khóa về hình ảnh MLee trong phim được cộng đồng mạng tìm kiếm, vào top xu hướng TikTok với hàng ngàn lượt thảo luận.

MLee (bìa trái) làm khách mời trong một cảnh quay liên quan đến nhân vật của Quốc Anh (Ảnh: Chụp màn hình).

Phân đoạn MLee làm cameo trong Thỏ ơi liên quan đến câu chuyện của nhân vật Ngọc Sơn (Quốc Anh đóng) và Hải Lan (Văn Mai Hương đóng). Trong một bữa tiệc gia đình, Hải Lan nổi cơn ghen tuông khi xem điện thoại chồng và phát hiện Ngọc Sơn dự tiệc sinh nhật của bạn học cũ và gặp lại người yêu cũ (vai của MLee).

Trong bức ảnh lưu ở điện thoại nhân vật Ngọc Sơn, vai của MLee gây ấn tượng với mái tóc màu cam, mặc váy trắng, đứng chung cùng các bạn học ở bữa tiệc sinh nhật. Nhân vật Hải Lan sau đó cầm điện thoại, phóng to hình ảnh tình cũ của chồng và nói thêm với em gái Hải Linh (LyLy đóng) rằng ngày xưa chồng mình yêu cô gái này "đập đầu vào tường".

Khán giả bật cười khi diễn viên đóng vai người yêu cũ của Quốc Anh trong phim lại là MLee (Ảnh: Chụp màn hình).

Tình huống này dù thoáng qua vài giây nhưng được nhận xét là chi tiết hài hước, tạo điểm nhấn cho hôn nhân của cặp Ngọc Sơn - Hải Lan. Khán giả nói họ bật cười khi MLee vào vai tình cũ của nhân vật Ngọc Sơn. Ngoài đời, nữ ca sĩ và Quốc Anh cũng từng hẹn hò cách đây nhiều năm.

Trên TikTok hôm 26/2, MLee chia sẻ video về bức ảnh làm cameo trong phim Thỏ ơi. Cô bày tỏ niềm vui khi được khán giả quan tâm và cho biết: "Em chỉ ghé qua phim trường, chụp bức ảnh ủng hộ các anh chị em nghệ sĩ thôi ạ". MLee cũng nhắn nhủ vui đến đạo diễn Trấn Thành, bày tỏ mong muốn về vai diễn khác trong tương lai nếu có cơ hội phù hợp.

Đoạn video hút gần 500.000 lượt xem và nhiều bình luận. Khán giả cho rằng MLee có cách hành xử văn minh, tử tế đối với tình cũ. Tại họp báo ra mắt Thỏ ơi hôm 12/2 ở TPHCM, MLee cũng là một trong những nghệ sĩ có mặt để chúc mừng ê-kíp.

Dù MLee và Quốc Anh đã chia tay, việc cô vẫn ủng hộ dự án phim của bạn trai cũ cho thấy hai nghệ sĩ giữ mối quan hệ tốt đẹp.

MLee và Quốc Anh thời còn gắn bó bên nhau (Ảnh: Facebook nhân vật).

MLee và Quốc Anh bắt đầu được chú ý khi chung đội trong chương trình Cuộc đua kỳ thú 2019. Sau đó, cả hai thường xuyên đồng hành trong công việc và cuộc sống, vướng nghi vấn hẹn hò với nhiều hình ảnh sánh đôi tình tứ nhưng không lên tiếng xác nhận.

Tháng 2/2025, tin đồn Quốc Anh và MLee chia tay rộ lên mạng xã hội khi Quốc Anh có nhiều tương tác thân mật bên bạn diễn Tiểu Vy (phim Bộ tứ báo thủ). Nhiều khán giả đồn đoán Tiểu Vy "phim giả tình thật" với Quốc Anh khiến chuyện tình của Quốc Anh và MLee đổ vỡ.

Sau đó, MLee xác nhận chuyện chia tay vào ngày Valentine. Cô viết trên trang cá nhân: "Gần 7 năm một hành trình cùng nhau. Bản thân đã sống trọn vẹn, hết lòng, nên cũng không còn gì hối tiếc".

Theo MLee, ban đầu cô chọn im lặng, không muốn tiết lộ thêm vì mọi chuyện đã khép lại. Tuy nhiên một số việc đã xảy ra ngoài tầm kiểm soát, khiến mọi người có những suy diễn không đúng sự thật về mối quan hệ của cô với Quốc Anh. Do đó, ca sĩ quyết định thông báo sự việc với khán giả.

"Tôi không muốn bất kỳ ai, đặc biệt là những người không liên quan, phải bận lòng vì những điều này. Tôi không muốn ai, kể cả bản thân, phải chịu thêm tổn thương hay vướng vào những rắc rối không đáng có. Mong mọi chuyện sẽ dừng lại tại đây bởi ai cũng xứng đáng có được hạnh phúc riêng", MLee nói.

MLee cũng đăng ảnh cùng Tiểu Vy và khẳng định mối quan hệ của hai người vẫn tốt đẹp.