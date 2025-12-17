Mỹ nhân phim giờ vàng tìm cách ly hôn chồng đại gia vướng đại án lừa đảo

Chồng cô hiện bị cáo buộc lừa đảo khoảng 200 người với số tiền lên tới số tiền 800 triệu NDT (gần 3.000 tỷ đồng).

Theo truyền thông Trung Quốc, Chiêm Hạo Lễ bị bắt vào tháng 2/2023 với cáo buộc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định nam doanh nhân này bắt đầu thực hiện hành vi phạm pháp từ tháng 10/2020, dụ dỗ hàng trăm người mua các dự án bất động sản “ma” gần trường học.

Vương Lệ Khôn bị ảnh hưởng nghiêm trọng từ đại án lừa đảo của chồng doanh nhân, Chiêm Hạo Lễ (Ảnh: Sina).

Vụ án được đưa ra xét xử vào tháng 8/2024 nhưng đến nay vẫn chưa có phán quyết do Chiêm Hạo Lễ và gia đình từ chối khắc phục hậu quả, với lý do không đủ khả năng tài chính. Cảnh sát cho biết khoảng 600 triệu NDT (hơn 2.200 tỷ đồng) đã bị tẩu tán trước khi đối tượng bị bắt và hiện chưa xác định được tung tích.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu giữ nhiều tài sản giá trị của Chiêm Hạo Lễ, gồm 151 thỏi vàng (mỗi thỏi nặng 50gram), 9 xe sang, tủ xì gà phiên bản giới hạn cùng 2.032 điếu xì gà, bộ sưu tập túi xách hàng hiệu như Hermès, Louis Vuitton, Gucci, Chanel và nhiều loại rượu vang đắt tiền.

Đến nay, số tài sản này đã được bán đấu giá, thu về hàng chục triệu NDT (tương đương hàng trăm tỷ đồng). Tuy nhiên, khoản tiền thu hồi vẫn quá nhỏ so với tổng số tiền bị chiếm đoạt, không đủ để bồi thường cho các nạn nhân.

Vương Lệ Khôn chịu hệ lụy nặng nề

Vụ việc của chồng khiến hình ảnh và danh tiếng của Vương Lệ Khôn bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong suốt 2 năm qua, nữ diễn viên liên tục bị các nạn nhân tìm đến đòi tiền, đồng thời đối mặt với nghi vấn từ truyền thông về khả năng liên quan đến hoạt động phi pháp của chồng.

Trước khi bị bắt, Chiêm Hạo Lễ được cho là sở hữu nhiều bất động sản giá trị, mang lại cuộc sống giàu sang cho vợ. Một số nguồn tin cho rằng Vương Lệ Khôn từng được tặng biệt thự trị giá 47 triệu NDT (gần 176 tỷ đồng) và xe Rolls-Royce Phantom. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã lên tiếng phủ nhận.

Vương Lệ Khôn và Chiêm Hạo Lễ kết hôn từ năm 2019 (Ảnh: Sina).

Năm 2023, hàng chục người từng tụ tập trước trụ sở công ty của Vương Lệ Khôn yêu cầu cô chịu trách nhiệm liên đới. Hệ quả là nhiều thương hiệu và nhà sản xuất đã hủy hợp đồng hợp tác với nữ diễn viên vì lo ngại phản ứng tiêu cực từ dư luận.

Trong văn bản ủy quyền cho luật sư, Vương Lệ Khôn khẳng định cô không liên quan đến bất kỳ hoạt động phi pháp nào của chồng, đồng thời tuyên bố khởi kiện những cá nhân lan truyền thông tin sai lệch gây ảnh hưởng đến danh tiếng.

Một nguồn tin thân cận cho biết, nữ diễn viên chưa từng nhận xe sang hay biệt thự từ chồng. Theo bản kê khai tài sản mà Vương Lệ Khôn cung cấp cho bạn bè, cô đứng tên một căn hộ tại Bắc Kinh (Trung Quốc) mua từ năm 2011, sở hữu một xe đa dụng và toàn bộ tài sản có giá trị đều hình thành trước hôn nhân.

Sau khi được xác nhận không liên đới đến vụ án, Vương Lệ Khôn dần quay lại hoạt động nghệ thuật, tham gia phim ảnh và các sự kiện công khai.

Vương Lệ Khôn tìm cách ly hôn chồng đại gia trong 2 năm qua nhưng chưa thành công (Ảnh: Weibo).

Bế tắc trong việc ly hôn

Hai năm qua, Vương Lệ Khôn tìm mọi cách ly hôn Chiêm Hạo Lễ để tách mình khỏi các rắc rối pháp lý. Tuy nhiên, theo nguồn tin trong giới, nam doanh nhân vẫn kiên quyết không ký đơn ly hôn.

Theo quy định pháp luật, nếu chưa hoàn tất thủ tục ly hôn, Vương Lệ Khôn vẫn có thể phải gánh một phần trách nhiệm với tư cách là vợ hợp pháp.

Điều này khiến nữ diễn viên liên tục nhờ đến hỗ trợ pháp lý, thống kê và chứng minh tài sản có trước hôn nhân nhằm bảo vệ quyền lợi và tránh nghĩa vụ trả nợ thay chồng.

Vương Lệ Khôn và Chiêm Hạo Lễ kết hôn từ năm 2019. Trong những năm tháng chung sống, nữ diễn viên hầu như không công khai danh tính hay chia sẻ hình ảnh chung của hai vợ chồng. Mỹ nhân Hoa ngữ chỉ thỉnh thoảng hé lộ cuộc sống giàu sang, tiện nghi trên trang cá nhân.

Mỹ nhân tài sắc nhưng tình duyên trắc trở

Vương Lệ Khôn trở lại đóng phim và tham gia các hoạt động của làng giải trí từ năm 2024 (Ảnh: Sina).

Năm 2004, Vương Lệ Khôn tốt nghiệp Khoa múa Trung Quốc, Học viện Múa Bắc Kinh (Trung Quốc). Ngay sau đó, cô nhanh chóng gia nhập làng giải trí và ghi dấu ấn nhờ năng lực diễn xuất.

Trong sự nghiệp, Vương Lệ Côn tham gia nhiều phim truyền hình và điện ảnh, cho thấy sự đa dạng trong vai diễn cùng vẻ đẹp riêng biệt.

Nữ diễn viên sinh năm 1985 nổi tiếng qua các phim Thất kiếm hạ Thiên Sơn, Mỹ nhân tâm kế, Vũ động càn khôn, Tây du ký: Mối tình ngoại truyện 2… Sở hữu nhan sắc ngọt ngào, thanh khiết, cô được mệnh danh là “nữ thần mặt mộc” của màn ảnh Hoa ngữ.

Dù thành công trong sự nghiệp, đường tình duyên của Vương Lệ Khôn lại nhiều sóng gió. Cô từng vướng ồn ào tình cảm với nam diễn viên Vu Hòa Vỹ khi đối phương đã có gia đình, khiến hình ảnh của cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Năm 2017, nữ diễn viên tiếp tục bị bắt gặp hẹn hò Lâm Canh Tân. Cặp đôi gắn bó trong khoảng 2 năm nhưng cuối cùng cũng không đi đến cái kết trọn vẹn. Dù chia tay, Lâm Canh Tân vẫn dành những lời tốt đẹp cho bạn gái cũ hơn tuổi.