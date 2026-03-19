Mỹ nhân khiến vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos bị “lu mờ” trên thảm đỏ

Lễ trao giải Oscar 2026 diễn ra đầu tuần này tiếp tục khẳng định sức hút của một trong những sự kiện đình đám nhất làng giải trí thế giới. Không chỉ tôn vinh các tác phẩm điện ảnh xuất sắc, đây còn là “sàn diễn” thời trang quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu.

Một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất là khi Nicole Kidman - được mệnh danh “thiên nga Australia” - sải bước trên thảm đỏ. Trước đó, Jeff Bezos và Lauren Sánchez đang đứng tạo dáng trước ống kính. Tuy nhiên, khi nữ diễn viên xuất hiện, sự chú ý của truyền thông nhanh chóng chuyển hướng về phía cô.

Nicole Kidman làm lu mờ vợ chồng tỷ phú Jeff Bezos trên thảm đỏ (Video: Page Six).

Ở tuổi 59, Nicole Kidman vẫn gây ấn tượng với vẻ ngoài trẻ trung: Làn da căng mịn, ít nếp nhăn và thần thái rạng rỡ. Trong bộ đầm ôm sát, nữ minh tinh tự tin tạo dáng, không hề kém cạnh các ngôi sao trẻ.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Nicole Kidman từng chia sẻ bí quyết giữ gìn nhan sắc là sử dụng botox ở mức độ vừa phải. Thay vì lạm dụng, cô lựa chọn can thiệp nhẹ nhằm duy trì làn da căng mịn nhưng vẫn giữ được biểu cảm tự nhiên.

Đây cũng là xu hướng làm đẹp được nhiều nghệ sĩ theo đuổi hiện nay: Can thiệp tối thiểu, đúng thời điểm để trẻ hóa nhưng không làm mất đi nét riêng.

Bên cạnh sự nghiệp, đời tư của Nicole Kidman thời gian qua cũng nhận được nhiều quan tâm. Nữ diễn viên xác nhận ly hôn ca sĩ Keith Urban vào tháng 10 năm ngoái sau hơn một thập kỷ gắn bó.

Nicole Kidman được khen trẻ đẹp ở tuổi 59 (Ảnh: Getty).

Trong thời gian chung sống, cả hai được xem là cặp đôi kiểu mẫu của Hollywood khi luôn đồng hành trong công việc và chăm sóc 2 con gái. Vì vậy, thông tin chia tay khiến nhiều khán giả bất ngờ.

Theo các tài liệu pháp lý, Kidman giành quyền nuôi con, trong khi cả hai sẽ cùng chia sẻ trách nhiệm trong những quyết định quan trọng liên quan đến con cái. Hai bên cũng thống nhất không công kích nhau sau ly hôn.

Nguồn tin từ Page Six cho biết nữ diễn viên là người chịu nhiều tổn thương hơn sau cuộc chia tay.

“Nicole là người của gia đình, cô ấy chỉ muốn được ở nhà bên người thân. Nicole gánh vác gia đình, chăm sóc các con và cố gắng giữ cho mọi thứ ổn thỏa. Cô ấy luôn ở đó vì Keith. Nicole là người tuyệt vời. Gia đình luôn là điều quan trọng nhất với cô ấy”, nguồn tin nói.

Ngoại hình xinh đẹp và cuốn hút của Nicole Kidman tại lễ trao giải Oscar 2026 (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, trong chia sẻ gần đây, Nicole Kidman khẳng định cô đang dần ổn định và hướng về tương lai.

“Tôi ổn, bởi tôi luôn hướng đến những điều tốt đẹp. Gia đình vẫn là điều quan trọng nhất”, cô nói. Đồng thời, nữ diễn viên cho biết muốn giữ sự riêng tư và tôn trọng các thành viên.

Sau một năm 2025 nhiều biến động, nữ diễn viên được nhận xét đang có màn trở lại ấn tượng khi xuất hiện rạng rỡ, tích cực tham gia các sự kiện và hoạt động nghệ thuật.

Nicole Kidman kết hôn với nam ca sĩ Keith Urban vào năm 2006 và có 2 con gái chung. Trước đó, cô từng trải qua cuộc hôn nhân nổi tiếng kéo dài 11 năm với tài tử Tom Cruise, kết thúc vào năm 2001.

Sinh năm 1967, Nicole Kidman là một trong những diễn viên hàng đầu Hollywood với hơn 100 giải thưởng, trong đó có một tượng vàng Oscar và nhiều giải Quả cầu vàng. Mỹ nhân tóc vàng đang sở hữu khối tài sản lên tới 646 triệu USD.