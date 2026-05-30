Mỹ nhân được ví là “bông hồng phú quý” Cảnh Điềm lao đao vì loạt bê bối

Theo truyền thông Hoa ngữ, căn penthouse do Cảnh Điềm đứng tên hiện được chào bán với mức giá 135 triệu NDT (gần 534 tỷ đồng), thấp hơn khoảng 20 triệu NDT (hơn 77 tỷ đồng) so với thời điểm mới rao bán hồi đầu năm. Động thái giảm giá mạnh khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi về nguyên nhân thực sự phía sau quyết định của nữ diễn viên.

Theo thông tin được chia sẻ trên thị trường bất động sản, căn hộ nằm tại khu dân cư cao cấp Greentown Huangpu Bay, một trong những dự án ven sông nổi tiếng nhất Thượng Hải.

Bất động sản này có diện tích khoảng 460m², sở hữu tầm nhìn toàn cảnh 270 độ hướng ra sông Hoàng Phố. Đây được xem là một trong những vị trí đắc địa bậc nhất tại thành phố tài chính lớn nhất Trung Quốc.

Cảnh Điềm được cho là mua căn penthouse này vào năm 2020. Đến cuối tháng 1 năm nay, nữ diễn viên lần đầu đưa bất động sản lên thị trường với mức giá khoảng 155 triệu NDT (hơn 601 tỷ đồng).

Tuy nhiên, sau gần 4 tháng chưa tìm được khách mua phù hợp, giá bán bất ngờ được điều chỉnh xuống vào cuối tháng 5. Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý khi xuất hiện cùng thời điểm với hàng loạt tin đồn liên quan đến đời tư của nữ diễn viên.

Nghi vấn mang thai hộ gây xôn xao

Ngày 22/5, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền thông tin cho rằng Cảnh Điềm liên quan đến một thỏa thuận mang thai hộ tại Mỹ.

Theo nội dung được chia sẻ từ một số tài khoản tự xưng là người trong cuộc, nữ diễn viên cùng bạn trai đại gia được cho là đã ký hợp đồng với một đơn vị môi giới mang thai hộ ở nước ngoài.

Thông tin này nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận trên các nền tảng mạng xã hội. Ngay sau khi tin đồn xuất hiện, phía công ty quản lý của Cảnh Điềm đã lên tiếng phủ nhận, khẳng định những thông tin lan truyền trên mạng hoàn toàn không có căn cứ.

Dù vậy, vụ việc vẫn khiến tên tuổi của nữ diễn viên liên tục xuất hiện trên các bảng xếp hạng tìm kiếm trong nhiều ngày qua. Truyền thông Trung Quốc cho biết Cảnh Điềm gần như không xuất hiện tại các sự kiện công khai hay cập nhật mạng xã hội kể từ khi tin đồn nổ ra.

Từng là “bông hồng phú quý” của làng giải trí Hoa ngữ

Cảnh Điềm (SN 1988) tốt nghiệp khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Cô bước chân vào làng giải trí với vai trò ca sĩ trước khi chuyển hướng sang diễn xuất.

Nhờ ngoại hình nổi bật với làn da trắng, gương mặt thanh tú và khí chất sang trọng, nữ diễn viên nhanh chóng được truyền thông Hoa ngữ ưu ái gọi bằng những mỹ từ như “bông hồng phú quý”, “đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh”.

Ngay từ những ngày đầu ra mắt, Cảnh Điềm gây tò mò bởi hình ảnh một tiểu thư xuất thân quyền quý. Nhiều thông tin thời điểm đó cho rằng cô có cha là quan chức cấp cao và sở hữu gia thế đặc biệt.

Những lời đồn đoán về xuất thân giúp tên tuổi của nữ diễn viên nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Tuy nhiên, sau đó cha mẹ của Cảnh Điềm xuất hiện trước truyền thông, cho thấy gia đình cô có hoàn cảnh khá bình thường.

Khi đó, nhiều ý kiến cho rằng thành công của nữ diễn viên trong giai đoạn đầu không đến từ gia thế như đồn đoán mà nhờ sự hỗ trợ của một doanh nhân bí ẩn được cho là bạn trai cũ của cô.

Được ưu ái tham gia nhiều dự án lớn

Trong giai đoạn đỉnh cao, Cảnh Điềm là một trong số ít diễn viên Trung Quốc được tham gia các dự án điện ảnh quốc tế quy mô lớn. Cô từng xuất hiện trong nhiều bộ phim Hollywood, điều mà không phải ngôi sao Hoa ngữ nào cũng có cơ hội đạt được.

Tuy nhiên, sau khi chia tay người được cho là hậu thuẫn phía sau, sự nghiệp của Cảnh Điềm được nhận xét không còn duy trì tốc độ phát triển mạnh mẽ như trước.

Bước ngoặt lớn tiếp theo trong cuộc đời nữ diễn viên đến từ mối quan hệ với vận động viên bóng bàn nổi tiếng Trương Kế Khoa. Hai người công khai hẹn hò và từng được xem là một trong những cặp đôi đình đám nhất làng giải trí Trung Quốc.

Biến cố từ chuyện tình với Trương Kế Khoa

Năm 2023, dư luận Trung Quốc chấn động trước thông tin Trương Kế Khoa bị tố liên quan đến các khoản nợ cờ bạc.

Theo nhiều nguồn tin được truyền thông Hoa ngữ đăng tải thời điểm đó, nam vận động viên bị cáo buộc sử dụng các hình ảnh và video riêng tư của Cảnh Điềm trong quá trình giải quyết nợ nần.

Vụ việc khiến nữ diễn viên trở thành nạn nhân bất đắc dĩ của một trong những bê bối gây tranh cãi nhất làng giải trí Trung Quốc. Sau đó, Cảnh Điềm xác nhận đã trình báo cảnh sát vì bị đe dọa và tống tiền.

Trong một chương trình truyền hình, nữ diễn viên từng nghẹn ngào chia sẻ rằng năm 2019 là giai đoạn đen tối nhất cuộc đời. Cảnh Điềm thổ lộ: "Năm 2019, tôi đánh mất chính mình. Tôi không ngờ rằng phải đối diện với nỗi đau khiến tôi không thể chịu đựng được. Tôi thậm chí không thể ra khỏi nhà, rất sợ hãi khi nói với mọi người, mắc kẹt trong u tối, cảm giác nghẹt thở".

Những chia sẻ này nhận được sự đồng cảm lớn từ công chúng.

Bê bối quảng cáo khiến hình ảnh bị ảnh hưởng

Sau giai đoạn khó khăn, Cảnh Điềm từng có màn tái xuất ấn tượng với bộ phim truyền hình Tư Đằng. Thành công của tác phẩm giúp cô lấy lại phần nào danh tiếng và vị thế trong làng giải trí.

Tuy nhiên, cô tiếp tục vướng bê bối quảng cáo gây tranh cãi. Năm 2022, cơ quan chức năng Trung Quốc xác định nữ diễn viên tham gia quảng bá một sản phẩm thực phẩm với những công dụng chưa được chứng minh đầy đủ về mặt khoa học.

Theo kết luận của cơ quan quản lý thị trường, khoản thù lao quảng cáo mà cô nhận được bị xem là thu nhập bất hợp pháp và bị thu hồi. Nữ diễn viên bị xử phạt hành chính với tổng số tiền lên tới hàng triệu NDT (tương đương hàng tỷ đồng) và cấm tham gia quảng cáo trong 3 năm.

Vụ việc ảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh cũng như các hoạt động thương mại của cô trong thời gian dài.

Những năm gần đây, nữ diễn viên cố gắng duy trì hoạt động nghệ thuật ổn định dù sức hút không còn bùng nổ như thời kỳ đỉnh cao. Gần đây nhất, cô góp mặt trong bộ phim cổ trang Tựa Gấm, hợp tác cùng nam diễn viên Trương Vãn Ý.

Tuy nhiên, việc liên tiếp vướng vào các tin đồn đời tư cùng những tranh cãi kéo dài khiến hình ảnh của Cảnh Điềm tiếp tục đối mặt nhiều thách thức.