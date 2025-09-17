Mỹ nhân "Bến không chồng": Người đóng bom tấn Mưa đỏ, người U70 một mình

Phim Bến không chồng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Dương Hướng, ra mắt năm 2001.

Tác phẩm khắc họa số phận bi thương của những người phụ nữ thời hậu chiến, khi hầu hết đàn ông ra trận và bỏ lại tuổi xuân nơi chiến trường, làng quê chỉ còn lại những người đàn bà thuộc nhiều thế hệ, chiều chiều ra bến sông trông ngóng trong khắc khoải.

Ngay khi công chiếu, bộ phim đã giành giải A của Hội Điện ảnh Việt Nam năm 2001. Hơn hai thập kỷ trôi qua, dàn mỹ nhân trong phim như: NSND Minh Châu, NSND Như Quỳnh, Thúy Hà… đều có nhiều đổi thay giữa hào quang nghề nghiệp và thử thách cuộc sống.

Đinh Thúy Hà: Đóng "Mưa đỏ" doanh thu hơn 650 tỷ đồng, U50 là mẹ đơn thân

Đinh Thúy Hà sinh năm 1978 tại Hà Nội, là gương mặt diễn viên quen thuộc của Nhà hát Kịch Hà Nội.

Trong Bến không chồng, Thúy Hà đảm nhận vai Hạnh - một cô gái chỉ mới ngoài đôi mươi.

Diễn viên Đinh Thúy Hà trong "Bến không chồng" (Ảnh: Hãng Phim truyện).

Thời điểm nhận vai trong Bến không chồng, Thúy Hà gần như chưa có nhiều kinh nghiệm diễn xuất, cũng chưa từng nếm trải những thăng trầm của đời sống.

Hiểu biết về chiến tranh của chị khi ấy chỉ đến từ sách vở, phim ảnh, chứ chưa có cơ hội trải nghiệm thực tế. Dù còn nhiều bỡ ngỡ, Thúy Hà vẫn nhập vai trọn vẹn, và chính nhân vật Hạnh trong phim đã đưa tên tuổi chị đến gần hơn với công chúng.

Sau thành công của vai diễn này, Thúy Hà tiếp tục góp mặt trong một số dự án điện ảnh khác.

Trên màn ảnh, chị thường được giao hóa thân thành những người phụ nữ giàu tình yêu thương, luôn hy sinh cho gia đình.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, chị tạm gác công việc nghệ thuật để lo cho gia đình. Năm 2018, sau 10 năm chung sống, Thúy Hà công khai ly hôn và trở thành mẹ đơn thân nuôi 2 con trai.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Đinh Thúy Hà bộc bạch: “Cuộc hôn nhân của tôi kết thúc không mấy êm đẹp. Tôi từng trải qua 2 phiên tòa, trắng tay khi bước ra. Thời điểm đó, tôi gần như tuyệt thực suốt 11 ngày, chỉ khóc, không ăn uống gì”.

Chính lúc tưởng chừng gục ngã ấy, Đinh Thuý Hà cho biết, các con lại là nguồn động viên chị lớn nhất: “Chúng còn đếm từng ngày tôi không ăn, rồi động viên: “Mẹ phải ăn đi. Mẹ không yêu thương mẹ thì sẽ không ai yêu thương mẹ cả”.

Sau khi vượt qua biến cố hôn nhân, năm 2019 Thúy Hà trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Về nhà đi con.

Gần đây, chị tiếp tục gây chú ý khi đảm nhận vai bà Vân trong bộ phim Mưa đỏ - mẹ của nam chính Cường (Đỗ Nhật Hoàng) - người chiến sĩ trẻ xuất thân trí thức, gác bút nghiên ra trận.

Đến nay, Mưa đỏ đã đạt doanh thu hơn 650 tỷ đồng, trở thành bộ phim Việt ăn khách nhất lịch sử phòng vé.

Nữ diễn viên ở phân cảnh trên bàn đàm phán Paris trong phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Dù thời lượng xuất hiện không nhiều, diễn xuất của chị vẫn ít nhiều để lại dấu ấn và cảm xúc cho khán giả.

Đinh Thúy Hà tâm sự: “Được tham gia phim Mưa đỏ là vinh dự rất lớn đối với tôi, một người làm nghệ thuật. Mặc dù tôi đã từng tham gia nhiều phim chiến tranh, đây là dự án điện ảnh đặc biệt, từ bối cảnh đến hiện trường đều được xây dựng trên địa danh và câu chuyện lịch sử có thật để kể về những con người có thật.

Được trở lại màn ảnh rộng bằng một dự án ý nghĩa như vậy là món quà vô giá. Tôi nghĩ đó là thành quả xứng đáng sau nhiều năm miệt mài”.

Hiện Thúy Hà chọn sống độc thân. Chị thẳng thắn rằng chưa dám nghĩ đến chuyện kết hôn: “Nếu yêu ai, chắc tôi sẽ không dám đăng ký kết hôn nữa, vì ám ảnh ra tòa quá khủng khiếp”.

Đinh Thuý Hà cũng khẳng định rằng, từ sau ly hôn đến nay sống bằng thực lực của chính mình, không dựa dẫm ai, dù có những lời đồn đoán bên ngoài.

NSND Minh Châu: U70 sống một mình lặng lẽ

Minh Châu là nữ nghệ sĩ gạo cội của điện ảnh Việt Nam, được khán giả biết đến qua vai bà Nhân trong Bến không chồng.

Trong phim, bà vào vai người phụ nữ tiễn chồng ra trận rồi tiễn hai con trai, cuối cùng nhận về 2 vành tang trắng. Diễn xuất của bà được đánh giá cao nhờ sự tinh tế và giàu cảm xúc.

Sau Bến không chồng, Minh Châu tiếp tục gặt hái nhiều thành công với các tác phẩm: Cô gái trên sông, Dòng sông vàng, Người đàn bà nghịch cát, Bí thư tỉnh ủy…

NSND Minh Châu trong "Bến không chồng" (Ảnh: Hãng Phim truyện).

Trong đó, nhân vật bà Thường trong Bí thư tỉnh ủy đã mang về cho bà giải Cánh diều vàng Nữ diễn viên chính xuất sắc năm 2010.

Tuy có sự nghiệp rực rỡ, cuộc sống riêng tư của NSND Minh Châu trải qua nhiều biến cố. Khi còn trẻ, bà kết hôn với kiến trúc sư Kiều Tuấn, phó đạo diễn phim Cô gái trên sông và sinh được một cô con gái.

Khi con gái được 7 tuổi, bà dắt con ra khỏi nhà với đôi bàn tay trắng và lòng kiêu hãnh. Mười năm sau ly thân, bà chứng kiến nỗi đau khi Kiều Tuấn đột ngột qua đời.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Minh Châu cho biết: “Khi chồng mất, tôi vẫn phải lo toan mọi thứ chu toàn cho người đã khuất. Sau đó, tôi kiên định với cuộc sống tự do của mình. Nhiều khi tôi vẫn nói vui, mình sẽ mãi là người đàn bà tự do”.

NSND Minh Châu hiện tại (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hiện tại, NSND Minh Châu sống bình lặng một mình tại Hà Nội bên một chú chó nhỏ tên là Nhem. Con gái duy nhất của bà là Kiều Linh hiện sinh sống và làm việc tại Mỹ, thi thoảng về thăm mẹ hoặc bà sang thăm con.

Nữ nghệ sĩ gạo cội bộc bạch rằng, sống một mình lâu, bà không còn cảm giác tủi thân nữa mà luôn chủ động chăm sóc sức khỏe, đi khám định kỳ.

Ở tuổi xế chiều, bà nói chưa gặp được người có hoàn cảnh, sở thích và tính cách phù hợp với mình.

“Có lẽ, bản thân cũng hơi khó tính, sống một mình lâu quá nên không quen với việc có người lạ bước vào cuộc sống và quyết định mọi thứ.

Dẫu vậy, tôi vẫn để mọi thứ tự nhiên. Nếu duyên chưa đến, tôi vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại, với Nhem và những chuyến đi. Thậm chí, nhiều bạn trẻ bây giờ cũng sống một mình và còn khó tính hơn tôi. Chồng qua đời đã 26 năm, từ đó đến nay, tôi cũng có bạn trai nhưng không ở lâu dài với ai cả”, Minh Châu nói với phóng viên Dân trí.

NSND Như Quỳnh: Hôn nhân viên mãn bên chồng nhiếp ảnh gia

Trong Bến không chồng, NSND Như Quỳnh vào vai bà Hơn - người phụ nữ bất hạnh khi con trai hy sinh nơi chiến trường - vai diễn giúp sự nghiệp của nữ nghệ sĩ thăng hoa.

Trước khi đóng bộ phim này, bà từng đoạt giải Diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1975. Năm 1998, Như Quỳnh được phong danh hiệu NSƯT và đến năm 2007 là NSND.

Cuối năm 2007, bà giành giải thưởng Diễn viên nước ngoài xuất sắc ở Hàn Quốc do Đài truyền hình SBS trao tặng với vai bà mẹ trong bộ phim Cô dâu vàng.

NSND Như Quỳnh vai bà Hơn trong "Bến không chồng" (Ảnh: Hãng Phim truyện).

Hiện tại, dù đã ngoài 70 tuổi, NSND Như Quỳnh vẫn bền bỉ với nghiệp diễn. Những năm gần đây, bà tiếp tục ghi dấu ấn qua các bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích như: Đừng bắt em phải quên (2020), Hương vị tình thân (2021), Hành trình công lý (2022), Không thời gian (2024)…

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, NSND Như Quỳnh nói: “Tôi cảm thấy may mắn khi vẫn được các đạo diễn tin tưởng mời tham gia phim ảnh. Mỗi lần trở lại phim trường là một lần tiếp thêm sinh lực, là cách để sống trọn với niềm đam mê nghệ thuật chưa bao giờ tắt”.

Không chỉ có sự nghiệp thành công, NSND Như Quỳnh còn có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên nhiếp ảnh gia Nguyễn Hữu Bảo, được nhiều người ngưỡng mộ. Bà cho biết, chồng luôn tâm lý và động viên bà theo đuổi nghệ thuật nếu còn sức khỏe.

NSND Như Quỳnh và ông xã (Ảnh: Bảo tàng Hà Nội).

Ở tuổi 71, nữ nghệ sĩ gạo cội vẫn giữ được nét đẹp đằm thắm, dịu dàng và phúc hậu. Hiện gia đình bà sống ở phố Hàng Đào, Hà Nội. Mặc dù là khu phố ồn ào, đông đúc, nữ NSND vẫn tìm được những "góc lặng" cho cuộc sống an yên của mình.

Bà chia sẻ: "Tôi thích ở nhà để nấu nướng, đọc kịch bản và hạn chế xuống phố, chắc do tuổi già nên không thích sự náo nhiệt nữa”.

Với NSND Như Quỳnh, cuộc sống vợ chồng không nên đặt ra yêu cầu về sự hoàn mỹ, vì vậy mọi việc trong gia đình bà luôn được ứng xử một cách nhẹ nhàng.