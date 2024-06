MV của Lou Hoàng có mặt Xoài Non bất ngờ gây "sốt"

4 ngày sau khi ra mắt, MV này được sự đón nhận tích cực của khán giả khi thu về gần 3 triệu lượt xem trên YouTube, đồng thời vào top các bảng xếp hạng nhạc số tại Việt Nam như: Top 3 Apple Music, top 4 iTunes và top 9 Spotify Daily.

Đáng nói, MV ra mắt đúng thời điểm Xoài Non - nữ diễn viên chính trong MV - công bố ly hôn streamer Xemesis. Điều này khiến dân mạng đặt nghi vấn nghệ sĩ dùng chuyện đời tư để thu hút sự chú ý.

Xoài Non mặc váy cưới xuất hiện trong MV của Lou Hoàng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Về việc này, ca sĩ Lou Hoàng cho biết bản thân anh không lường trước sự việc và khẳng định ê-kíp không cố tình tung MV vào thời điểm này.

Lou Hoàng nói ban đầu anh định mời cả vợ chồng Xoài Non - Xemesis nhưng sau đó chỉ có Xoài Non tham gia MV. Lou Hoàng và Xoài Non từng hợp tác với nhau trong một sản phẩm trước đó nên khá thân thiết.

Nam ca sĩ đánh giá cao sự chuyên nghiệp của Xoài Non dù trong quá trình làm việc, anh phần nào đoán được cô gặp chuyện không vui. Anh cũng khuyên Xoài Non nên học thêm diễn xuất và những kỹ năng khác để theo đuổi nghệ thuật một cách chuyên nghiệp.

Sự xuất hiện của Xoài Non trong MV gây chú ý (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lou Hoàng cũng cho biết thời gian thực hiện MV này, anh khá bận rộn với việc ghi hình chương trình Anh trai "say hi". Nam ca sĩ hiện là một trong những thành viên lớn tuổi nhất chương trình. Tuy nhiên, anh không cảm thấy áp lực dù có chút lo lắng... bị loại sớm.

Ca khúc Ngày đẹp trời để nói chia tay thể hiện tâm sự sau chia tay của Lou Hoàng với những ca từ đầy tiếc nuối, suy tư. Tuy nhiên, đây không phải một bản ballad buồn vì nam ca sĩ đã khéo léo sử dụng chất liệu Pop R&B cùng phần hòa âm phối khí bắt tai, nhằm truyền tải năng lượng tích cực "chia tay nhưng không bi lụy". Chính giai điệu vui tươi, lôi cuốn đã giúp ca khúc chiếm được cảm tình từ khán giả.

Bài hát này cũng đánh dấu sự trở lại của Lou Hoàng sau 4 năm vắng bóng. Nam ca sĩ tiết lộ thời gian trước, anh phải tập trung điều trị căn bệnh liệt dây thần kinh số 7.

Anh phát hiện bệnh vào cuối năm 2021. Sau khi điều trị một thời gian, bệnh lại tái phát vào năm 2022 khiến Lou Hoàng gặp khó khăn trong việc diễn đạt, cơ miệng không được linh hoạt dẫn đến nói lắp. Tuy nhiên, anh cố gắng vượt qua, trở lại với âm nhạc và khán giả.