Mối tình 6 năm ngọt ngào của Xoài Non - Xemesis trước khi "đường ai nấy đi"

Xoài Non và Xemesis tình cờ gặp gỡ khi cả hai cùng được mời tham gia một sự kiện dành cho YouTuber vào năm 2018. Gương mặt xinh xắn, có nét lai Tây (dù mang 100% dòng máu Việt) của Xoài Non nhanh chóng khiến Xemesis chú ý. Nhưng về nhà, Xoài Non mới là người chủ động gửi lời mời kết bạn Facebook với nam streamer. Chỉ 5 phút sau khi chấp nhận lời mời, Xemesis nhắn tin làm quen đối phương.