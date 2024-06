Xoài Non xác nhận ly hôn streamer Xemesis, bài đăng tiếng Anh gây chú ý

Trên trang cá nhân, diễn viên, người đẹp Xoài Non đưa ra thông báo bằng tiếng Anh, tạm dịch như sau: "Điều đầu tiên, tôi muốn cảm ơn tất cả khán giả đã yêu mến và ủng hộ chúng tôi. Tôi rất tiếc phải thông báo rằng mối quan hệ của chúng tôi đã kết thúc".

Xoài Non gửi lời nhắn nhủ đến chồng mình - streamer Xemesis: "Cảm ơn anh vì đã khiến tuổi trẻ của em thật tươi đẹp".

Xoài Non và Xemesis chia tay sau 6 năm bên nhau (Ảnh: Facebook nhân vật).

Về phía streamer Xemesis, anh cũng thông báo về việc chia tay Xoài Non và gửi đến vợ cũ những lời chúc tốt đẹp bằng tiếng Anh, tạm dịch như sau: "Mong em gặp mọi điều tốt lành nhất. Cảm ơn em vì mọi thứ em đã dành cho anh trong 6 năm qua và tất cả điều em đã hy sinh trong thời gian chúng ta bên nhau.

Thật tiếc vì chúng ta sinh ra không dành cho nhau, nhưng khoảng thời gian bên em chắc chắn là khoảng thời gian tuyệt vời nhất cuộc đời anh. Chúc em đạt được mọi điều em mong ước trong cuộc sống và luôn mỉm cười".

Một nguồn tin thân cận xác nhận với phóng viên Dân trí thông tin này và cho biết cặp đôi gặp trục trặc một thời gian trước khi đi đến quyết định dừng lại.

Cặp đôi thời còn mặn nồng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Bài đăng của Xoài Non và Xemesis nhận sự quan tâm lớn từ khán giả. Đây là lần đầu tiên 2 người lên tiếng xác nhận về hôn nhân đổ vỡ sau tin đồn râm ran thời gian qua.

Dưới phần bình luận, nhiều nghệ sĩ gửi lời an ủi đến Xoài Non. Diệp Lâm Anh viết: "Chặng đường tiếp theo hãy cố gắng mạnh mẽ em nhé". Ca sĩ Trương Quỳnh Anh, Tâm Tít động viên Xoài Non, mong cô sớm ổn định tinh thần, cuộc sống.

Ngoài ra, một số người cũng thắc mắc về việc cả Xoài Non và Xemesis đều đưa ra thông báo bằng tiếng Anh.

Chuyện tình của Xoài Non và Xemesis từng được nhiều khán giả quan tâm (Ảnh: Facebook nhân vật).

Từ giữa tháng 5/2024, thông tin Xoài Non và Xemesis rạn nứt bùng nổ trên mạng xã hội khi khán giả phát hiện nam streamer không còn theo dõi vợ trên Instagram. Dân mạng cũng đặt nghi vấn cặp đôi đổ vỡ vì không sống chung nhà, không xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện.