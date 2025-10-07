Món quà cho trẻ thơ từ khúc đồng dao nhạc sĩ Phạm Tuyên phổ nhạc

Trong di sản hơn 700 tác phẩm của nhạc sĩ Phạm Tuyên, có gần 200 ca khúc viết cho thiếu nhi. Ông từng chia sẻ, viết cho trẻ em là cách giữ gìn và truyền lại nét đẹp văn hóa Việt qua âm nhạc.

Cùng người bạn đời (PGS.TS Nguyễn Ánh Tuyết), ông miệt mài sưu tầm, nghiên cứu và phổ nhạc 41 bài đồng dao cổ, vừa giữ nguyên tinh thần dân gian, vừa gần gũi, dễ hát, dễ nhớ.

Từ kho tàng quý giá ấy, con gái út của ông - nhà báo Phạm Hồng Tuyến - đã hệ thống, kể lại và đưa toàn bộ bài đồng dao do cha phổ nhạc thành bộ sách Khúc đồng dao của bé.

Sau tập đầu tiên mang tên Về quê, tập Ngôi làng kì thú tiếp tục được giới thiệu đến độc giả, do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm ấn hành.

Nhạc sĩ Phạm Tuyên (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Cuốn sách mở ra một thế giới tưởng tượng đầy sắc màu, nơi nhân vật chính - bé Na - cùng bạn bè đến thăm làng Chíp, nơi muôn loài biết hát, biết kể chuyện.

Chú tu hú hóa thành “chú Bồ các”, chú cóc thành “cậu ông trời”, mỗi nhân vật là một mảnh ghép sinh động trong bức tranh đồng dao rộn ràng. Trẻ em vừa đọc vừa hát, vừa hòa mình vào không khí lễ hội tuổi thơ.

Không chỉ dừng ở yếu tố giải trí, câu chuyện còn gửi gắm những bài học giản dị về tình bạn, lòng nhân ái, sự gắn bó với thiên nhiên và niềm tự hào về quê hương.

Mỗi trang sách là sự kết hợp hài hòa giữa ngôn từ trong sáng, giai điệu dân gian và hình minh họa tươi vui, giúp trẻ dễ dàng đồng cảm và thấy mình trong từng nhân vật.

Điểm mới mẻ khiến Ngôi làng kì thú khác biệt so với những ấn phẩm thiếu nhi truyền thống là hình thức trình bày đa phương tiện. Mỗi câu chuyện, mỗi bài đồng dao đều được tích hợp mã QR, giúp trẻ có thể quét để nghe nhạc, nghe kể chuyện hoặc xem hình ảnh minh họa sinh động.

Nhờ đó, việc đọc sách không còn là hoạt động tĩnh tại, mà trở thành một hành trình trải nghiệm đa giác quan. Các em có thể ngân nga theo nhịp đồng dao, lắc lư theo giai điệu quen thuộc, trong khi cha mẹ và thầy cô có thêm cơ hội đồng hành, chia sẻ niềm vui cùng con trẻ.

Nhà báo Phạm Hồng Tuyến cho biết: “Tôi muốn đồng dao không chỉ còn trong ký ức của thế hệ trước, mà phải trở thành niềm vui, thành kỷ niệm tuổi thơ của những đứa trẻ hôm nay và mai sau”.

Chính sự kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh và công nghệ đã giúp đồng dao - một phần di sản văn hóa dân gian - sống lại đầy mới mẻ, gần gũi với trẻ em thời đại số.

Tập sách "Ngôi làng kì thú" (Ảnh: Gia đình cung cấp).

Ra mắt đúng mùa Trung thu - dịp đoàn viên và là Tết của thiếu nhi - Ngôi làng kì thú trở thành món quà tinh thần ý nghĩa cho trẻ em Việt. Trong nhịp sống hiện đại, khi trẻ em dần xa rời những trò chơi dân gian, cuốn sách gợi nhớ ký ức đồng dao xưa, đồng thời được làm mới để phù hợp với tâm lý trẻ hôm nay.

Không chỉ là cuốn sách thiếu nhi, Ngôi làng kì thú còn là cầu nối giữa các thế hệ - nơi cha mẹ, ông bà tìm thấy ký ức tuổi thơ, còn con trẻ được khám phá thế giới diệu kỳ qua giai điệu và hình ảnh.

Với nội dung nhân văn, hình thức sinh động và ý tưởng sáng tạo, Ngôi làng kì thú trở thành minh chứng cho sức sống bền bỉ của đồng dao Việt khi được “thổi hồn” bằng âm nhạc Phạm Tuyên và được thế hệ sau tiếp nối bằng tâm huyết, tình yêu.