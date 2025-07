Mối quan hệ "mập mờ" của tài tử Tom Cruise và bạn gái nóng bỏng kém tuổi

Mới đây, hình ảnh chung của Tom Cruise và Ana de Armas tiếp tục gây chú ý. Cặp đôi vừa đi nghỉ dưỡng cùng nhau trên du thuyền tại vùng biển ngoài khơi đảo Menorca (Tây Ban Nha).

Cả hai liên tục cười đùa và trò chuyện thân mật trên boong tàu. Tài tử Nhiệm vụ bất khả thi tỏ ra rất dịu dàng với bạn gái kém tuổi.

Tom Cruise và Ana de Armas vừa hẹn hò tại Tây Ban Nha (Ảnh: Backgrid).

Một nguồn tin cho hay: “Tom đã tặng Ana rất nhiều quà kể từ khi họ gặp nhau, đó là sở thích của anh ấy. Bắt đầu từ những loài hoa cô ấy yêu thích, sau đó là những cuốn sách mà anh nghĩ cô sẽ đọc. Họ càng hiểu nhau, quà tặng càng nhiều. Tiếp theo là trang sức, quần áo hàng hiệu. Món quà lớn nhất là những chuyến đi bất cứ lúc nào vì Ana rất thích du lịch”.

Tuy nhiên, một số nguồn tin cho rằng, sự thân thiết của Tom và Ana chỉ nhằm mục đích công việc. Hai nghệ sĩ đang cùng hợp tác trong dự án Deeper, bộ phim khởi quay vào tháng 8 tới.

“Tom là người chăm chỉ và Ana rất hào hứng được làm việc chung. Cô ấy gọi đây là cơ hội nghìn năm có một. Tom là người cố vấn tuyệt vời cho Ana. Cô ấy chỉ nói những điều tuyệt vời về anh ấy mà thôi”, một nguồn tin nói với tờ People.

Bạn bè tiết lộ, Tom Cruise rất dịu dàng và chăm sóc Ana de Armas (Ảnh: Backgrid).

Tháng 5 vừa rồi, Tom Cruise và Ana de Armas bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau tại một công viên ở London (Anh) vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 37 của nữ diễn viên. Cặp sao bước đi cạnh nhau, trò chuyện thân mật, trong khi lực lượng an ninh đi sát phía sau.

Trước đó, họ vui vẻ trò chuyện khi cùng rời khỏi chiếc phi cơ cá nhân của tài tử Hollywood. Theo nguồn tin độc quyền của Page Six, 2 ngôi sao dùng bữa tối tại nhà hàng phong cách Mexico sang trọng nằm ở London vào tối cùng ngày.

Vào giữa tháng 4, Tom Cruise hộ tống người đẹp trở về London sau chuyến thăm chớp nhoáng tới Madrid (Tây Ban Nha). Cuối tháng 4, họ dự tiệc sinh nhật lần thứ 50 của David Beckham.

Trước đó, họ bị bắt gặp hẹn hò tại một nhà hàng sang trọng vào đúng dịp Valentine.

Tom Cruise và Ana de Armas bắt đầu thân thiết từ tháng 2 (Ảnh: DM).

Trước nghi vấn của người hâm mộ và truyền thông, Tom và Ana đều không phản hồi.

Gần nhất, trong cuộc phỏng vấn với Women’s Wear Daily hồi tháng 5, nữ diễn viên chia sẻ: “Rõ ràng ai cũng biết tôi đang làm việc cùng Tom Cruise. Quá trình hợp tác đang diễn ra thật ăn ý và tuyệt vời.

Tất nhiên, tôi đang trải qua khóa huấn luyện điên rồ, như bất kỳ ai khi làm việc với Tom. Đó là một đẳng cấp khác, phải liên tục nâng cao tiêu chuẩn. Thực sự, tôi thấy rất vui. Và chúng tôi không chỉ đang chuẩn bị cho dự án đó, mà còn làm thêm vài thứ khác nữa. Chúng tôi rất hào hứng”.

Ana de Armas (SN 1988) mang trong mình dòng máu Cuba và Tây Ban Nha. Cô sinh ra và lớn lên ở Cuba. Người đẹp bắt đầu sự nghiệp tại quê nhà Cuba qua vai chính trong bộ phim tình cảm Una rosa de Francia (2006).

Sau khi chuyển đến Los Angeles (Mỹ), Ana có vai diễn nói tiếng Anh đầu tiên trong bộ phim kinh dị Knock Knock(2015), phim hài tội phạm War Dogs (2016) và vai phụ trong bộ phim tiểu sử thể thao Hands of Stone (2016). Phải đến năm 2017, cô mới gây tiếng vang với Blade Runner 2049.

Tom Cruise và Ana de Armas hợp tác trong dự án mới, dự kiến khởi quay vào tháng 8 (Ảnh: DM).

Đặc biệt, vai nữ y tá Marta Cabrera trong bộ phim hình sự điều tra Knives Out (2019) đã mang về cho Ana đề cử Quả cầu vàng ở hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc thể loại phim hài/ca vũ nhạc.

Năm 2021 là bước tiến lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Ana khi cô trở thành Bond Girl thế hệ mới với vai nữ điệp viên Cuba Paloma, cộng sự của đặc vụ Anh James Bond do Daniel Craig thủ vai, trong No Time To Die. Vẻ ngoài quyến rũ của Ana nhận được đánh giá cao từ khán giả.

Một năm sau đó, cô tiếp tục được truyền thông ưu ái khi được chọn vào vai huyền thoại Marilyn Monroe trong bộ phim tiểu sử Blonde (2022). Vai diễn này gây tranh cãi nhưng giúp Ana trở thành người Cuba đầu tiên được đề cử giải Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Ana de Armas là ngôi sao nữ đang lên tại Hollywood (Ảnh: Getty Images).

Về đời tư, Ana từng hẹn hò với Ben Affleck từ năm 2020 đến năm 2021. Trước đó, cô kết hôn với nam diễn viên người Tây Ban Nha Marc Clotet từ năm 2011 đến năm 2013. Cặp đôi chia tay mà chưa có con.

Ana cũng được cho là có thời gian qua lại với Manuel Anido Cuesta, con trai của Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, sau khi họ bị phát hiện hôn nhau ở Madrid (Tây Ban Nha) vào tháng 11/2024.

Tom Cruise là một trong những ngôi sao ăn khách và kiếm tiền giỏi nhất Hollywood. Theo nguồn tin của The Indian Express, ngôi sao của Nhiệm vụ bất khả thi đang sở hữu khối tài sản gần 900 triệu USD.

Tom Cruise từng có 3 cuộc hôn nhân đổ vỡ trong quá khứ, 3 người con. Sau nhiều năm độc thân, nam diễn viên liên tục vướng tin hẹn hò với những bóng hồng trong làng giải trí trong vòng 1 năm qua.

Danh sách bạn gái tin đồn của anh gồm: Victoria Canal (nữ ca sĩ kém 37 tuổi), Maha Dakhil (quản lý của nam diễn viên), ca sĩ Elsina Khayrova.