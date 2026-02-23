Minh Thư "Gái nhảy": Bạn trai phải thông cảm khi tôi đóng cảnh nóng!

Hôm 23/2, diễn viên Minh Thư đón sinh nhật tuổi 50. Người đẹp Gái nhảy được khán giả khen ngợi sở hữu nhan sắc trẻ trung, gợi cảm, tràn đầy sức sống.

Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Minh Thư cho biết, chị hạnh phúc khi đón nhận những lời ngưỡng mộ, lời chúc mừng từ khán giả.

Nữ diễn viên chia sẻ, bí quyết giữ sự trẻ trung của chị là tinh thần lạc quan. Thi thoảng, chị cũng nhận được một số bình luận hỏi về việc chị có can thiệp thẩm mỹ hay không. Về điều này, người đẹp nhấn mạnh ngoại hình của chị là "đẹp tự nhiên".

"Tôi vốn sợ dao kéo, sợ đau nên không bao giờ nghĩ đến việc phẫu thuật thẩm mỹ. Thay vào đó, tôi tập luyện, ăn uống khoa học. Hằng tuần, tôi tập thể dục đều đặn từ thứ hai đến thứ năm. Ngoài ra, tôi có tính cách lạc quan, ít suy nghĩ. Nhờ tinh thần vui vẻ, mình luôn toát lên năng lượng tích cực", Minh Thư chia sẻ.

Chia sẻ với phóng viên dịp đầu xuân, diễn viên Minh Thư cho biết, chị đón Tết Bính Ngọ trong niềm vui, tận hưởng không khí ấm áp bên gia đình, bạn bè.

Tết năm nay, Minh Thư đi chợ hoa, chụp hình với áo dài, mua hoa mai, hoa đào trang trí nhà cửa, xem đốt pháo hoa lúc giao thừa. "Năm nay Tết âm lịch vào giữa tuần nên tôi không đi diễn show ở tiểu bang khác mà tận hưởng cái Tết trọn vẹn bên gia đình. Những hoạt động ngày Tết giúp tôi vơi nỗi nhớ quê hương", chị cho biết.

Hôm 19/2, Minh Thư tổ chức sinh nhật cho con gái - bé Bảo Ngọc. Con gái nữ diễn viên tròn 17 tuổi, được khen về ngoại hình cao ráo, gương mặt xinh xắn, thừa hưởng nét đẹp từ mẹ.

Diễn viên Minh Thư chia sẻ, năm vừa qua là thời điểm chị hài lòng với một số dấu ấn trong sự nghiệp. Ngoài ca hát tại Mỹ, Minh Thư còn tham gia hoạt động sản xuất phim ở Việt Nam, thành lập công ty giải trí.

"Những vai trò mới khiến tôi vô cùng hào hứng. Mặc dù những gì đang có không phải hoàn hảo, song tôi cũng tự hào vì mình đã cố gắng hết sức trong khả năng. Mọi thứ đều tôi một mình tự lực, nhưng tôi không thấy vất vả", Minh Thư cho hay.

Độc thân nhiều năm, Minh Thư cho biết chị đã quen với cuộc sống không tình yêu. Chị sống thoải mái, không đặt nặng việc phải tìm một chỗ dựa. Điều ưu tiên hiện tại với Minh Thư vẫn là tập trung cho sự nghiệp.

"Tất nhiên, đã là phụ nữ thì sẽ có những lúc yếu lòng, nhưng tôi nghĩ chuyện tình cảm là duyên số. Duyên chưa tới thì tôi cũng chấp nhận. Tôi nghĩ mình cứ sống thoải mái, tận hưởng mọi thứ xung quanh, chứ đừng gấp gáp tìm một ai đó. Nếu không có bạn trai, chúng ta vẫn có thể chia sẻ cuộc sống cùng gia đình, bạn thân.

Có một người đàn ông chăm sóc, lo lắng cho mình thì tốt, nhưng có thể do tôi mạnh mẽ quá nên tôi không có tâm trí suy nghĩ nhiều về tình yêu. Ngoài ra, tính chất công việc của tôi bận rộn, cuối tuần, ngày lễ luôn đi diễn show. Nhiều người theo đuổi tôi nhưng họ thấy tôi chọn con đường sự nghiệp nên họ cũng không dám tiến tới", Minh Thư bộc bạch.

Minh Thư cho biết thêm, chị có nhiều tiêu chuẩn kỹ lưỡng về "một nửa" trong tương lai. "Nếu có một người yêu thương, tôi nghĩ tiêu chí đầu tiên là họ phải thông cảm cho sự nghiệp của tôi. Thứ hai họ cần có niềm tin với tôi, không được ghen tuông. Sắp tới, tôi sẽ đóng phim, diễn một số cảnh nóng. Bạn trai của tôi cần thoải mái về tâm lý, thông cảm cho tôi", nữ diễn viên hé lộ.

Minh Thư sinh năm 1976 tại TPHCM, từng đoạt giải Nhất cuộc thi tuyển diễn viên điện ảnh tại Văn Thánh với tiểu phẩm kết hợp múa Tiếng chày trên sóc Bombo. Năm 2002, Minh Thư nổi tiếng nhờ vai Hạnh trong phim Gái nhảy của đạo diễn Lê Hoàng với hình ảnh bốc lửa. Sau đó, chị góp mặt trong nhiều bộ phim khác như: Lọ Lem hè phố, Lấy vợ Sài Gòn, Chuông reo là bắn, Hương phù sa, Hướng nghiệp, Anh em nhà bác sĩ... Năm 2009, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Minh Thư bất ngờ "lên xe hoa" cùng chồng doanh nhân. Hôn nhân của nữ diễn viên đổ vỡ năm 2011. Sau đó, chị và con gái sang Mỹ định cư.

Ảnh: Facebook nhân vật