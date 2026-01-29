Minh Sang tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với "ca sĩ tỷ view" Duyên Quỳnh

Minh Sang và Duyên Quỳnh là hai giọng ca thực lực, được đào tạo bài bản tại Nhạc viện TPHCM. Ít ai biết rằng cả hai vốn là bạn học cùng lớp. Trong hành trình ca hát, Minh Sang và Nguyễn Duyên Quỳnh liên tiếp gặt hái những giải thưởng cao trong các cuộc thi âm nhạc.

Tại Tỏa sáng sao đôi 2022, hai ca sĩ với hai màu sắc âm nhạc khác nhau, đã có sự kết hợp nhịp nhàng với nhiều tiết mục về quê hương đất nước, lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống, giúp cả hai đoạt giải quán quân.

Sau cuộc thi, Minh Sang và Duyên Quỳnh đều gặt hái những thành công nhất định. Năm 2025, Duyên Quỳnh được khán giả biết đến nhiều khi thể hiện ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Minh Sang cũng ghi dấu ấn với loạt ca khúc cổ động.

Minh Sang và Duyên Quỳnh là bạn học cùng lớp, từng đứng chung trên nhiều sân khấu (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Minh Sang và Duyên Quỳnh cho biết, sau chương trình, hai nghệ sĩ nhiều lần ấp ủ phát hành sản phẩm song ca nhưng chưa tìm được sáng tác ưng ý. Sau gần 4 năm, cả hai mới có dịp hội ngộ trong ca khúc Việt Nam mùa xuân mới.

Ca khúc là sáng tác mới nhất của nhạc sĩ Nguyễn Thanh Bình, được viết riêng cho Minh Sang, cũng là sản phẩm khép lại chương đầu tiên của dự án “Tuổi trẻ Việt Nam”. Bài hát mang phong cách rock mạnh mẽ, trẻ trung và giàu năng lượng. Khi được Minh Sang ngỏ lời, Duyên Quỳnh ngay lập tức nhận lời.

Chia sẻ thêm về sự tái hợp lần này, Minh Sang cho biết: “Tôi và Duyên Quỳnh dù không đứng chung quá nhiều sân khấu nhưng hai anh em luôn dõi theo và động viên nhau từ xa.

Khi tôi thực hiện chuỗi sản phẩm âm nhạc cổ động về, Duyên Quỳnh là lựa chọn không thể phù hợp hơn bởi Quỳnh đã ghi dấu trong lòng công chúng trong năm qua với các ca khúc về tình yêu đất nước và tự hào dân tộc".

Minh Sang và Duyên Quỳnh có dịp tái hợp trong một ca khúc sau 4 năm đăng quang (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Minh Sang tiết lộ, anh rất vui khi Duyên Quỳnh nhận lời ngay lập tức. Cả hai nhanh chóng sắp xếp thời gian đến phòng thu để có một sản phẩm ý nghĩa với nhau.

Nam ca sĩ cũng chính thức khép lại chương đầu tiên trong dự án Tuổi trẻ Việt Nam với các ca khúc cổ động: Rực sáng sức trẻ Việt Nam, Việt Nam muôn đời tiến bước, Việt Nam mùa xuân mới, Viết mùa xuân tương lai.

"Hướng tiếng hát đến cộng đồng, lựa chọn dòng nhạc cổ động là bước ngoặt nhiều trăn trở với tôi. Nhưng chính sự đón nhận tích cực của khán giả dành cho 4 MV trong thời gian qua đã tiếp thêm động lực để tôi kiên định với con đường mình chọn -một hành trình làm nghề không chỉ để hát, mà để góp tiếng nói của âm nhạc vào nhịp đập chung của xã hội", ca sĩ chia sẻ.