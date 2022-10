Như Quỳnh lần đầu tiết lộ mối quan hệ đặc biệt với Trấn Thành

Ngày 19/10, Như Quỳnh đã có buổi gặp gỡ báo chí tại Hà Nội. Nhân dịp này, Như Quỳnh lần đầu tiết lộ mối quan hệ của mình và MC Trấn Thành với báo chí: "Tôi và Trấn Thành quen biết từ lâu, rất thân thiết. Chúng tôi hay hỏi chuyện, tâm sự chuyện đời, chuyện nghề trong các lần đi show ở hải ngoại. Trong suốt thời gian tôi gặp biến cố đều có sự động viên từ Trấn Thành".

Như Quỳnh trong buổi gặp gỡ với báo chí tại Hà Nội chiều 19/10 (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nữ ca sĩ cũng cho biết, Trấn Thành xuất hiện trong chương trình The best of Như Quỳnh lần này của mình không phải để làm MC. Hai người sẽ cùng chuẩn bị một tiết mục đặc biệt nhưng chị vẫn giữ bí mật. Như Quỳnh cảm thấy rất vui vì Trấn Thành nhận lời xuất hiện trong show diễn này dù phải sắp xếp rất nhiều lịch công việc.

Sau những sóng gió, trắc trở, nữ ca sĩ của bản hit Duyên phận đang hạnh phúc trong tình yêu với nhiều năng lượng tích cực. "Tôi của ngày hôm nay là con người của năng lượng, tích cực và hạnh phúc với tình yêu của mình. Tôi muốn làm tốt nhất mọi thứ cùng với sức khỏe, năng lượng ấy", Như Quỳnh chia sẻ về cuộc sống và tình yêu hiện tại.

Sau những sóng gió, trắc trở, nữ ca sĩ của bản hit "Duyên phận" chia sẻ đang hạnh phúc trong tình yêu với nhiều năng lượng tích cực (Ảnh: Ban Tổ chức).

Nổi tiếng với bài hát Người tình mùa Đông, chị kể về kỷ niệm với bài hát này: "Bài Người tình mùa đông quay hình tại Canada mùa đông năm 1993, là ca khúc Nhật Bản có tên gọi tạm dịch là Thỏi son, nhiều người vẫn nghĩ đó là bài hát Trung Hoa. Ca khúc được nhạc sĩ Anh Bằng soạn lời Việt. Khi quay hình, với tạo hình như khán giả thấy là trang phục của chị Thi Vân đang mặc trên người cởi ra cho tôi mặc vì tạo hình của tôi không đẹp.

Còn về fan, nhiều người gọi tôi là "Người tình mùa đông", rồi Liên tử, tên gọi nào cũng dễ thương và ý nghĩa đối với Như Quỳnh. Với tình cảm của khán giả nên Như Quỳnh sẽ cố gắng hết mình để cống hiến cho khán giả".

Lần đầu tổ chức liveshow cá nhân, Như Quỳnh nói chị mong muốn mang đến những điều đặc biệt nhất (Ảnh: Ban Tổ chức).

Trong vài năm qua, khán giả đã khá quen với hình ảnh Như Quỳnh trong những bộ áo dài lộng lẫy trên các sân khấu ca nhạc lớn nhỏ ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Tuy nhiên có một điều khá đặc biệt là, chị chưa tự mình tổ chức một liveshow cá nhân nào.

Lần đầu tổ chức liveshow cá nhân, Như Quỳnh nói chị mong muốn mang đến những điều đặc biệt nhất, không chỉ là những bản hit đình đám như Người tình mùa đông, Duyên phận, Nếu đời không có anh, Những ngày xưa thân ái… mà còn nhiều giá trị mang tính độc bản khác.

Như Quỳnh cũng cho biết, liveshow lần này cũng là dịp kỷ niệm 30 năm bản "hit" Người tình mùa đông.

Ngoài Trấn Thành, liveshow The best of Như Quỳnh diễn ra tối 12/11 tại Nhà hát Hòa Bình, TPHCM còn có sự góp mặt của nhiều khách mời thuộc "sao khủng": Mạnh Đình, Noo Phước Thịnh, Lương Bích Hữu, NSND Lệ Thủy, một đại diện tiêu biểu của nghệ thuật cải lương và nhiều nghệ sĩ khác như Hồng Đào, Minh Nhí, Hoài Tâm, Minh Dự, Nam Thư…

Trước câu hỏi: "Khách mời tham gia show đông như thế là để "đỡ" cho chị, vì chị không còn sức hát như trước?", Như Quỳnh cho biết: "Nó đúng và cũng không đúng. Ở độ nào cũng có cái đẹp của nó. Hiện tại, tôi đang sống với năng lượng tràn đầy và không vì đó mà tôi hát ít đi, hát không tốt như trước. Càng ngày, tôi càng thấy mình có thêm trải nghiệm để hát tốt hơn. Khi đứng trên sân khấu, tôi thấy mình được yêu nhiều hơn và cũng hạnh phúc nhiều hơn".

"Tôi may mắn vì lần này làm show, nhận được rất nhiều cái gật đầu của các nghệ sĩ lớn trong thời điểm cuối năm bận rộn. Tôi không dám hứa sẽ làm điều gì phi thường nhưng chắc chắn sẽ làm những điều tốt nhất cho show diễn lần này với tình cảm dành cho khán giả của mình. Chắc chắn sẽ là một hình ảnh Như Quỳnh khác biệt, mới mẻ, một trang mới của đời nghệ sĩ cũng sẽ bắt đầu từ đây. Tôi không muốn lặp lại bản thân, đó là điều tôi trân trọng. Các nghệ sĩ sẽ chú tâm vào phần trình diễn của mình, không chỉ riêng mình tôi đâu", Như Quỳnh nói.