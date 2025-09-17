Minh Chuyên kể câu chuyện cô đơn trong tình yêu bằng chất giọng trữ tình

Nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung vừa mang đến cho người yêu nhạc 2 ca khúc mới là Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình và Xa bạn.

Hai ca khúc mang 2 phong cách khác nhau, được nhạc sĩ Dương Đức Thụy phối khí.

Minh Chuyên thể hiện ca khúc "Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình" của Nguyễn Thành Trung (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong đó, Nếu cô đơn sao em lại cô đơn một mình được Quán quân Sao Mai điểm hẹn 2010 Minh Chuyên thể hiện bằng chất giọng trữ tình giàu nội lực.

Đây là bản ballad hiện đại, giai điệu uyển chuyển, hòa âm tinh tế, ca từ giản dị mà gợi cảm. Bài hát khắc họa nỗi cô đơn trong tình yêu của một cô gái, từ khung cảnh thiên nhiên như: Cây, hoa, ánh sáng đến giai điệu chậm dần, tất cả gợi nên bức tranh vừa đẹp, vừa buồn, vừa đầy dằn vặt.

Với kinh nghiệm và kỹ thuật thanh nhạc bài bản, Minh Chuyên truyền tải trọn vẹn cảm xúc, giúp người nghe dễ thấm ca từ, cảm nhận nỗi cô đơn như một cảm thức phổ quát: Trong tình yêu, nỗi buồn dường như nhân đôi khi phải chịu đựng một mình.

Ca khúc cũng đánh dấu lần thứ tư Minh Chuyên hợp tác với Nguyễn Thành Trung, sau các tác phẩm Ngày thường, Ngày trước sau anh và Mong manh.

Nhạc sĩ Dương Đức Thụy đã mang đến hơi thở mới khi sử dụng nhiều hợp âm jazz-ballad, tạo sắc thái man mác, gần gũi với ballad Âu - Mỹ, khác với phong cách pop-ballad quen thuộc của Nguyễn Thành Trung.

Bên cạnh đó, ca khúc Xa bạn lại mang đến không khí Bolero đầy hoài niệm. Ca khúc được Á quân Thần tượng bolero 2019 Trọng Hải thể hiện. Giọng hát trưởng thành từ sự dìu dắt của ca sĩ Quang Lê không ngại đón nhận ca khúc mới thay vì chỉ hát những bản Bolero quen thuộc.