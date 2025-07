Mãn nhãn màn trống hội của 600 học viên cảnh sát tại sân Hàng Đẫy

Tối 9/7, Lễ khai mạc Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 đã diễn ra tại sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) trong không khí sôi động và rực rỡ sắc màu.

Sự kiện có sự hiện diện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang cùng gần 10.000 khán giả là người hâm mộ thể thao và nghệ thuật. Đảm nhận vai trò dẫn dắt chương trình là hai MC Đức Bảo và Phí Linh.

Chương trình mở màn bằng tiết mục trống hội kết hợp múa lân, sư, rồng với chủ đề Khát vọng tỏa sáng. Gần 600 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân đồng diễn trên nền trống dồn dập, tạo nên một không khí hào hùng, lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Âm thanh mạnh mẽ vang vọng khắp không gian sân vận động, kết hợp với dàn dựng hoành tráng và hiệu ứng ánh sáng hiện đại đã khiến khán giả không rời mắt.

“Tôi sởn da gà khi chứng kiến hàng trăm chiến sĩ đánh trống đều tăm tắp, đặc biệt là phần trống đánh dồn dập, liên hồi mang đến khí thế tưng bừng”, chị Khánh My, một khán giả tại sự kiện chia sẻ.

Tiếp nối không khí sôi động, ca sĩ Võ Hạ Trâm xuất hiện với bộ đầm đính hạt kim sa gợi cảm, kết hợp cùng Đông Hùng lịch lãm trong bản mashup gồm 3 ca khúc: Đường chúng ta đi, Nối vòng tay lớn và Unstoppable.

Phần trình diễn mang đến sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại, thể hiện khát vọng hòa bình và tinh thần đoàn kết. Hàng trăm vũ công phụ họa đã làm nên một đại cảnh mãn nhãn.

Ngay sau đó, 4 chàng trai của nhóm OPlus tiếp lửa sân khấu với bản mashup Tôi yêu bóng đá - The cup of life, khuấy động toàn bộ khán đài. Những giai điệu quốc tế quen thuộc được phối lại sáng tạo, nhận được sự cổ vũ nồng nhiệt từ hàng chục nghìn khán giả.

Trong phần kết, nghệ sĩ Kim Long (Nhà hát Ca múa nhạc Công an nhân dân), ca sĩ Võ Hạ Trâm, Đông Hùng và nhóm OPlus cùng thể hiện liên khúc Heal the world - Let’s shine - Đường đến ngày vinh quang.

Dàn nghệ sĩ trình diễn liên khúc “Heal the world - Let’s shine - Đường đến ngày vinh quang” mang đến không khí hào hùng và sôi động (Ảnh: Mạnh Nguyễn).

Những màn pháo hoa rực sáng trên bầu trời Hàng Đẫy, kết hợp âm nhạc hào sảng và phần trình diễn công nghệ ánh sáng 360 độ, tạo nên một kết thúc đầy cảm xúc.

Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, âm nhạc đa văn hóa và công nghệ hiện đại, lễ khai mạc không chỉ mở màn cho một giải đấu tầm vóc, mà còn truyền tải thông điệp về hòa bình, an ninh và hợp tác trong cộng đồng các quốc gia Đông Nam Á.

Ngay sau phần nghi lễ, trận đấu đầu tiên giữa đội Công an Nhân dân Việt Nam và đội Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan chính thức khởi tranh, đánh dấu màn so tài mở màn cho mùa giải năm nay.

Ở hàng ghế khán giả, hoa hậu Đỗ Mỹ Linh xuất hiện cùng mẹ chồng, thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài thanh lịch, dịu dàng. Cô đến cổ vũ ông xã Đỗ Vinh Quang và anh chồng Đỗ Quang Vinh - những đại diện của đơn vị đồng hành cùng sự kiện.

Sau khi kết hôn, Đỗ Mỹ Linh hạn chế các hoạt động giải trí để tập trung vun vén tổ ấm và hỗ trợ công việc gia đình. Cô hiện đảm nhận vai trò quản lý tại một công ty trong hệ sinh thái doanh nghiệp của gia đình chồng.

Giải bóng đá Công an, Cảnh sát các nước ASEAN mở rộng 2025 diễn ra từ ngày 7/7 đến 15/7 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Giải đấu do Bộ Công an chủ trì, phối hợp tổ chức cùng Cục Công tác chính trị, Hiệp hội Thể thao Công an Nhân dân Việt Nam, Cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam.

Giải quy tụ các đội đến từ 5 nước ASEAN: Lào, Campuchia, Singapore, Thái Lan, Timor Leste cùng một đội khách mời duy nhất ngoài khối là Australia - quốc gia có liên đoàn bóng đá trực thuộc Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á.