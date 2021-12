Mãn nhãn với Lễ hội thời trang quốc tế Việt Nam VIFF tại Novaland Gallery

Dân trí Không chỉ trình làng bộ sưu tập mới nhất của các nhà thiết kế nổi tiếng, tuần "Lễ hội thời trang quốc tế Việt Nam VIFF" còn mang đến không gian âm nhạc đặc sắc với sự góp mặt của nhiều ca sĩ được yêu thích, giúp khán giả có những trải nghiệm thú vị.

Lễ hội thời trang quốc tế Việt Nam VIFF mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho người xem.

VIFF - Nơi hội tụ những tài năng thời trang

Tối 23/12, tại Novaland Gallery (số 2 Bis Nguyễn Thị Minh Khai, quận 1, TPHCM), khán giả như đắm chìm trong không gian đầy sắc màu của mùa lễ hội cuối năm, khi chiêm ngưỡng 2 bộ sưu tập thời trang mới nhất đến từ nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn và Đức Duy.

Đây là ngày hoạt động thứ hai của tuần lễ Lễ hội thời trang quốc tế Việt nam - Viet Nam International Fashion Festial (VIFF) nằm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện chào đón Giáng sinh và năm mới 2022 tại Novaland Gallery, diễn ra liên tục trong 3 tuần (10/12/2021 - 2/1/2022) dành cho khách hàng và đối tác của Novaland.

NSƯT Thành Lộc bất ngờ xuất hiện mở màn cho phần trình diễn bộ sưu tập mang tên I am... yours của nhà thiết kế Đức Duy.

Bộ sưu tập này được nhà thiết kế hòa trộn nét cổ điển cùng với xu hướng thời trang hiện đại tạo nên những mẫu thiết kế mang phong cách cá tính nhưng cũng không kém phần lãng mạn.

Tông màu chủ đạo nhà thiết kế Đức Duy sử dụng là trắng, xanh, xám kết hợp tinh tế góp phần tạo nên nét thanh lịch, sang trọng, tôn vinh vóc dáng người mặc.

NSƯT Thành Lộc trong phần trình diễn bộ sưu tập của nhà thiết kế Đức Duy.

Người mẫu trình diễn bộ sưu "I am... yours".

Nhà thiết kế Đức Duy cho biết, anh thiết kế những mẫu tạo dáng ôm rộng kết hợp những chiếc quần ống loe, vest vai rộng kèm thắt lưng bản to làm điểm nhấn, tạo nên sự mạnh mẽ, bản lĩnh nhưng vẫn rất nữ tính.

Những mẫu thiết kế dành cho nam mang phong cách freestyle thể hiện sự mạnh mẽ, phóng khoáng mang tính ứng dụng cao.

Khán giả bị cuốn hút bởi bộ sưu tập Day Dreams của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn lấy cảm hứng thiết kế từ biển xanh, nắng vàng, cát trắng tại dự án Novaworld Phan Thiết trong một ngày đầu hè.

Bộ sưu tập mang đến 25 mẫu thiết kế ứng dụng chuyển tải tinh thần phóng khoáng, tự do của những giấc mơ, được các người mẫu chuyên nghiệp trình diễn như: á hậu Thanh Hoài, giải bạc siêu mẫu Việt Nam Phùng Ngọc Yến, các siêu mẫu nam sáng giá Hữu Lâm, Minh Trung, Trần Trung,...

Những mẫu thiết kế này mang sắc màu cầu vồng tươi sáng của Novaworld Phan thiết, màu ánh hoàng hôn, màu những ngọn sóng, màu bãi cát trắng và màu của những bãi biển trải dài... Tất cả mang đến một nguồn cảm hứng tươi mới, lan tỏa nguồn năng lượng tích cực cho mọi người xung quanh.

Đặc sắc bộ sưu tập "Day Dreams" của nhà thiết kế Adrian Anh Tuấn lấy cảm hứng từ dự án Novaworld Phan Thiết

Adrian Anh Tuấn ví bộ sưu tập Day Dreams như một bản tình ca nhẹ nhàng cùng lời nhắn nhủ: "Cuộc sống vẫn còn rất nhiều điều đáng yêu và đừng quá vội vã với cuộc sống mà quên đi những điều tươi đẹp từ thiên nhiên xung quanh chúng ta".

Sân khấu được đầu tư công phu với dàn âm thanh, ánh sáng hiện đại, sàn catwalk ngoài trời ấn tượng, gần với khán giả giúp các người mẫu tự tin sải bước giới thiệu những mẫu thiết kế mới nhất, còn người xem thưởng thức trọn vẹn đêm thời trang nhiều sắc màu.

Không gian âm nhạc đặc sắc, rộn ràng

Xen kẽ với phần trình diễn thời trang, khán giả được giao lưu và thưởng thức âm nhạc cùng với ca sĩ Lê Hiếu, Hồng Nhung.

Lê Hiếu khuấy động sân khấu với 6 ca khúc như Tim anh trôi về em, Ngày tình phôi pha, Vài lần đón đưa, Ngày mai em đi, Sau này của chúng ta, Và tôi cũng yêu em. Trong đó có ca khúc mới được Lê Hiếu phát hành gần đây là Sau này của chúng ta.

Nam ca sĩ chia sẻ, đây là lần đầu tiên anh hát trực tiếp ca khúc này và rất vui khi được hát trên sân khấu rất ấn tượng tại Novaland Gallery và khán giả là khách hàng, đối tác của Novaland.

Ca sĩ Lê Hiếu "cháy" hết mình trên sân khấu VIFF.

Trong khi đó, ca sĩ Hồng Nhung cũng cho biết Novaland Gallery là nơi biểu diễn đầu tiên để cô gặp lại khán giả Việt Nam sau khi trở về từ Paris, Pháp.

Hồng Nhung lần đầu biểu diễn sau khi trở về Việt Nam từ Pháp.

Nữ diva đã mang đến những ca khúc về Hà Nội da diết như Nhớ mùa thu Hà Nội, Em ơi Hà Nội phố hay những ca khúc phô diễn chất giọng đặc biệt của cô như Hãy yêu nhau đi, Vườn yêu, The Shadow Of Your Smile, Giấc mơ tôi (My Dream).

Hồng Nhung ấn tượng với không gian Novaland Gallery, cô Bống cho rằng đây không chỉ là không gian trưng bày bất động sản mà còn thể hiện rõ "lifestyle" - phong cách sống.

Sân khấu của tuần lễ Lễ hội thời trang quốc tế Việt Nam VIFF chào đón các ca sĩ nổi tiếng biểu diễn hàng đêm như: Lệ Quyên, Tóc Tiên, Uyên Linh, Thảo Trang, Bằng Kiều, Nguyễn Hưng... hứa hẹn mang đến nhiều sắc màu cho không gian âm nhạc đậm chất lễ hội tại Novaland Gallery.

Tất cả những hoạt động này hướng đến biến Novaland Gallery trở thành điểm hẹn đầu tư bất động sản và trải nghiệm phong cách sống hấp dẫn cho khách hàng và đối tác vào dịp cuối năm.

Chuỗi sự kiện chào đón Giáng sinh và năm mới tại Novaland Gallery diễn ra từ 10/12/2021 đến 2/1/2022 với nhiều hoạt động thú vị như: hội thảo, tọa đàm đa dạng chủ đề từ chăm sóc sức khỏe sắc đẹp, phong cách sống, đến bài toán đầu tư, quản lý dòng tiền... cùng sự tham gia các diễn giả, chuyên gia, host hàng đầu trong các lĩnh vực và đặc biệt là chương trình âm nhạc - thời trang hàng đêm quy tụ những giọng ca hàng đầu, những bộ sưu tập ấn tượng của những nhà thiết kế danh tiếng.

Tọa lạc giữa trung tâm TPHCM, Novaland Gallery không chỉ là không gian trưng bày các dự án bất động sản mà còn tích hợp các tiện ích từ hệ sinh thái của Novagroup, đem đến những trải nghiệm mới mẻ cho khách hàng.

Trường Thịnh