“Màn mất tích” bí ẩn của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fan lo lắng

Theo Sina, Địch Lệ Nhiệt Ba đã không cập nhật mạng xã hội trong nhiều tháng. Bài đăng gần nhất trên trang cá nhân của cô là từ ngày 1/1.

Dù bộ phim Bạch Nhật Đề Đăng do cô đóng chính chuẩn bị lên sóng, nữ diễn viên lại không tham gia các hoạt động quảng bá. Trong khi đó, bạn diễn Trần Phi Vũ cùng ê-kíp vẫn tích cực truyền thông cho dự án.

Địch Lệ Nhiệt Ba gần như biến mất khỏi làng giải trí Trung Quốc vài tháng nay (Ảnh: Sina).

Đáng chú ý, công ty quản lý của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng không đưa ra thêm bất kỳ cập nhật nào về tình hình của cô. Thông báo gần nhất chỉ cho biết nữ diễn viên không thể tham dự Tuần lễ thời trang Paris (Pháp) vì “lý do bất khả kháng”, đồng thời khẳng định cô và ê-kíp vẫn an toàn.

Ngày 3/3, một nguồn tin trên QQ cho rằng nữ diễn viên bị mắc kẹt tại sân bay Dubai. Tuy nhiên, phía công ty không xác nhận thông tin này, làm dấy lên nhiều chỉ trích từ công chúng vì thiếu minh bạch.

Hiện, chủ đề liên quan đến sự vắng mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba thu hút sự quan tâm lớn. Nhiều ý kiến kêu gọi công ty quản lý sớm lên tiếng chính thức.

Đây không phải lần đầu nữ diễn viên “mất hút”. Cuối năm 2022, cô từng rút khỏi truyền thông và mạng xã hội suốt 7 tháng, không tham gia sự kiện hay dự án mới, làm dấy lên tin đồn mang thai và ra nước ngoài sinh con. Sau đó, Địch Lệ Nhiệt Ba đăng ảnh khoe vóc dáng để bác bỏ.

Nữ diễn viên từng "mất tích" trong showbiz Hoa ngữ gần 1 năm vào năm 2022 (Ảnh: Sina).

Sau gần 1 năm tạm ngừng hoạt động, Địch Lệ Nhiệt Ba trở lại làm việc và lên tiếng về khoảng thời gian “mất tích”. Nữ diễn viên cho biết, từ khi bước chân vào nghề, cô liên tục làm việc với lịch trình dày đặc để tích lũy kinh nghiệm, các dự án nối tiếp nhau. Vì vậy, cô quyết định tạm dừng để cân nhắc kỹ lưỡng hơn trong việc lựa chọn kịch bản, hướng đến những vai diễn có chiều sâu và phù hợp.

Chia sẻ về quyết định này, Địch Lệ Nhiệt Ba thừa nhận: “Tôi từng cảm thấy mình như một cỗ máy làm việc trong làng giải trí. Khi đó, tôi nghĩ thanh xuân có hạn nên phải dốc hết sức. Tôi cũng từng lo ngại việc nghỉ ngơi sẽ khiến khán giả không hài lòng. Nhưng khi trưởng thành hơn, tôi không muốn tiếp tục trở thành "nô lệ của danh tiếng" và muốn dành thời gian riêng cho bản thân”.

Bên cạnh đó, nữ diễn viên cho biết cô muốn cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Quan điểm này nhận được sự đồng tình từ người hâm mộ, nhiều ý kiến đánh giá cô có định hướng rõ ràng và chủ động làm mới bản thân.

Địch Lệ Nhiệt Ba (SN 1992) là một trong những ngôi sao hạng A của màn ảnh Hoa ngữ. Cô trực thuộc công ty Gia Hành Thiên Hạ, một công ty giải trí lớn của Trung Quốc. Người đẹp gây chú ý qua các bộ phim như Cổ kiếm kỳ đàm, Tam sinh tam thế: Thập lý đào hoa.

Địch Lệ Nhiệt Ba từng thừa nhận sự mệt mỏi và áp lực khi phải làm việc liên tục không nghỉ (Ảnh: Sohu).

Tuy nhiên, những năm gần đây, sự nghiệp của cô có dấu hiệu chững lại. Trong khi các đồng nghiệp cùng lứa như Dương Tử, Bạch Lộc hay Triệu Lộ Tư liên tục xuất hiện trong các dự án mới, Địch Lệ Nhiệt Ba chưa có vai diễn thực sự nổi bật.

Dù sở hữu lượng người hâm mộ lớn, cô vẫn thường xuyên vướng tranh cãi về diễn xuất. Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng nữ diễn viên sở hữu ngoại hình nổi bật nhưng diễn xuất chưa thực sự thuyết phục.

“Có những người phù hợp với thảm đỏ hơn là màn ảnh. Địch Lệ Nhiệt Ba rất xinh đẹp nhưng diễn chưa hay”, một khán giả nhận xét.

Nhiều năm qua, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn gây tranh cãi về diễn xuất (Ảnh: Sina).

Biên kịch nổi tiếng người Trung Quốc Uông Hải Lâm từng gây chú ý khi nhận xét thẳng thắn về năng lực của nữ diễn viên, làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận. Trả lời câu hỏi về việc lựa chọn vai diễn cho Địch Lệ Nhiệt Ba trong bộ phim Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, ông cho rằng nữ diễn viên “phù hợp với vai người hầu”.

“Tôi sẽ không hợp tác với những diễn viên như Địch Lệ Nhiệt Ba trong phần còn lại của sự nghiệp. Điều này không xuất phát từ sự kiêu ngạo, mà vì tôi cho rằng họ chưa thực sự đặt trọng tâm vào chất lượng kịch bản. Thay vào đó, họ quan tâm nhiều hơn đến giải thưởng và độ phổ biến”, ông nói thêm.

Phát ngôn của Uông Hải Lâm đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận, khi một bộ phận khán giả cho rằng nhận xét này khá gay gắt, trong khi số khác đồng tình với quan điểm đề cao chất lượng nội dung trong sản xuất phim.

Uông Hải Lâm từng đứng sau nhiều tác phẩm quen thuộc với khán giả như Cùng ngắm mưa sao băng, Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, Thần y Hỷ Lai Lạc. Ông giữ chức Phó chủ tịch Hiệp hội Văn học Điện ảnh Trung Quốc.