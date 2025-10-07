Lynda Trang Đài bị bác đơn xin lao động công ích, tiếp tục phải hầu tòa

Trang web của Thư ký Tòa án Quận Cam, bang Florida (Mỹ) cho biết Lynda Trang Đài bị từ chối tham gia Chương trình can thiệp trước xét xử (Pretrial Intervention Program).

Phần giải thích ghi chú rằng, Lynda Trang Đài từng bị kết án về tội Trộm cắp vặt (Petit Theft) trước đây. Theo đó, việc truy tố nữ ca sĩ tiếp tục được tiếp tục. Văn phòng công tố yêu cầu tòa án lên lịch phiên họp trước khi xét xử.

Lynda Trang Đài tiếp tục bị xét xử (Ảnh: Getty Images).

Chương trình can thiệp trước xét xử được xem là một lối thoát cho những người phạm tội lần đầu, không liên quan đến bạo lực.

Nếu được chấp nhận và hoàn thành các yêu cầu của chương trình như lao động công ích, bồi thường, tham gia các lớp tư vấn; bị cáo có thể được hủy bỏ cáo buộc, từ đó tránh được một tiền án trong hồ sơ tư pháp.

Tháng 1 vừa rồi, Lynda Trang Đài bị tạm giam vì tội trộm cắp hàng hóa tại Mỹ. Theo biên bản tường thuật vụ án, ngày 4/1, Lynda Trang Đài đến cửa hàng Gucci, mua 2 chai nước hoa.

Nữ ca sĩ đã lấy thêm một chiếc hộp đựng tai nghe giá 330 USD trên quầy và đặt món đồ dưới ví của mình. Sau đó, cô rời khỏi cửa hàng và không thanh toán món đồ.

Ngày 5/1, khi quay lại cửa hàng, Lynda bị bắt. Cô khai do hộp đựng không vừa với tai nghe nên đã đặt lại ở quầy thanh toán.

Tuy nhiên, nhân viên cửa hàng đối chứng qua camera và thấy ca sĩ không đặt lại đồ lên quầy. Lynda giải thích vì vội nên đã ném đồ xuống đất.

Lynda Trang Đài bị bắt hồi tháng 1 vừa rồi tại Mỹ (Ảnh: Orange County Mugshots).

Cơ quan chức năng đã bắt giữ Lynda, giam tại Nhà tù quận Cam. Hồ sơ vụ án được nộp lên Tòa án Hình sự Orlando (Mỹ) vào ngày 6/1. Luật sư đại diện của Lynda Trang Đài đã nộp đơn xin miễn trừ trách nhiệm cho ca sĩ vào ngày 16/1.

Theo luật pháp bang Florida (Mỹ), người đánh cắp tài sản có giá trị từ 100 USD đến 299 USD có thể bị phạt tù tối đa 1 năm, phạt tiền 1.000 USD. Lynda đã nộp tiền bảo lãnh và được rời khỏi trại tạm giam.

Tháng 9 vừa rồi, Lynda Trang Đài nộp đơn xin tham gia Chương trình can thiệp trước xét xử.

Ca sĩ Lynda Trang Đài (57 tuổi) theo đuổi dòng nhạc sôi động và phong cách gợi cảm. Nữ ca sĩ kết hôn với ca sĩ Tommy Ngô. Ngoài ca hát, Lynda Trang Đài còn kinh doanh thức ăn nhanh.