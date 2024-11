"Ông trùm nhạc rap" Diddy tiếp tục hầu tòa, đệ đơn tại ngoại lần thứ 4

Trước bồi thẩm đoàn, luật sư của Diddy lập luận rằng thân chủ nên được tại ngoại và quản thúc tại gia, dưới sự giám sát toàn thời gian của nhân viên an ninh.

Bên bào chữa đề xuất các điều kiện như: Hạn chế các cuộc gọi điện thoại cho luật sư, hạn chế người đến thăm ngoài luật sư và các thành viên gia đình, ghi nhật ký thăm viếng và tránh tiếp xúc với nhân chứng.

Luật sư của Diddy chia sẻ: "Nếu chính phủ lo sợ ông Diddy có hành vi bạo lực với ai đó, khả năng điều đó xảy ra là không có".

Diddy tiếp tục đệ đơn được tại ngoại (Ảnh: Getty Images).

Tuy nhiên, các công tố viên nhấn mạnh Diddy không đáng tin cậy để tuân thủ các quy tắc tại ngoại trước khi xét xử. Đại diện công tố viên phát biểu: "Về cơ bản, để các điều kiện được coi là đủ thì phải có một mức độ tin tưởng nào đó. Tuy nhiên, chúng tôi không thể tin tưởng bị cáo".

Thẩm phán không đưa ra phán quyết ngay lập tức, nhưng cho biết quyết định sẽ được công bố vào tuần tới.

Theo Page Six, Diddy không bị còng tay khi hầu tòa vào ngày 22/11. Tinh thần của nam rapper cũng bớt hoảng loạn hơn lần trước.

Một nguồn tin nói với tờ ABC News: "Diddy gửi nụ hôn gió đến các thành viên trong gia đình và vỗ nhẹ vào ngực khi bước vào tòa án liên bang. Diddy ôm các luật sư, và khi ngồi xuống, Diddy quay lại mỉm cười với mẹ và các con".

Trước phiên tòa, 5 vụ kiện mới chống lại "ông trùm" Diddy vừa được đệ trình lên tòa án. Tất cả người tố cáo đều nộp đơn ẩn danh và 2 người phụ nữ trong số 5 người đệ đơn khẳng định, những vụ tấn công với họ xảy ra vào thời điểm họ mới 17,18 tuổi.

Theo Page Six, các đơn khiếu nại nêu thời điểm xảy ra vụ việc kéo dài từ năm 2001 đến năm 2022 tại thành phố New York, Hamptons và Miami (Mỹ). Trong phần lớn vụ kiện mới, nguyên đơn bị tấn công tình dục tại những bữa tiệc do Diddy tổ chức.

Diddy tại một bữa tiệc trắng do chính ngôi sao nhạc rap tổ chức (Ảnh: Yahoo).

Theo Page Six, người đại diện cho 5 nguyên đơn mới là luật sư Tony Buzbee. Trước đó, vào tháng 9, luật sư Tony từng tuyên bố đại diện cho 120 nạn nhân trong các vụ kiện chống lại trùm nhạc rap. Luật sư của Diddy đã phủ nhận các đơn khiếu nại.

Tính đến hiện tại, nam rapper phải đối mặt với vài chục đơn kiện dân sự. Diddy hiện bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York (Mỹ).

Ngày 16/11 vừa qua, chính quyền liên bang đệ trình đơn khiếu nại chống lại Diddy. Trong đó, họ liệt kê loạt hành vi phạm luật của ngôi sao nhạc rap trong thời gian bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ Metropolitan ở Brooklyn, New York (Mỹ).

"Ông trùm nhạc rap" bị cáo buộc sử dụng quyền truy cập điện thoại của các tù nhân khác và sử dụng "dịch vụ nhắn tin của bên thứ ba không được phép" để liên lạc với nhiều người. Các công tố viên cho rằng, ngôi sao nổi tiếng cũng đang cố gắng tiếp cận các nạn nhân có khả năng trở thành nhân chứng chống lại Diddy.

Vài ngày trước, nhiều hình ảnh thác loạn từ bữa tiệc do Diddy tổ chức vào năm 2014 được công bố khiến công chúng không khỏi sốc. Theo The Post, Jason Haight - cựu quản lý của một dinh thự tại Las Vegas (Mỹ) - kể rằng trợ lý của Diddy đã liên lạc với anh để thuê địa điểm tổ chức sinh nhật cho rapper Meek Mill.

Người đàn ông 54 tuổi nhớ lại: "Họ yêu cầu tất cả ổ khóa phòng ngủ phải được lắp mới và không được mở ra khi chưa có sự đồng ý của Diddy. Họ giám sát chặt chẽ quá trình lắp đặt và các chìa khóa đều phải được trao trực tiếp cho Diddy".

Tiệc sinh nhật Meek Mills diễn ra vào tháng 5/2014. Bữa tiệc kéo dài 24 tiếng, quy tụ gần 900 khách mời và tiêu tốn của chủ nhân bữa tiệc gần 25.000 USD. Anh Haight tiết lộ, họ đã tìm thấy vỏ bao cao su, chất nghi là chất cấm cùng các loại chai lọ vỡ trong phòng.

Hiện, đại diện của Diddy chưa lên tiếng về những thông tin Haigh cung cấp cho báo chí.

Diddy (tên đầy đủ là Sean Combs) bị bắt ở New York (Mỹ) từ ngày 16/9. Theo cáo trạng do Cục Điều tra An ninh Mỹ công bố, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise bị tố âm mưu tống tiền, buôn bán tình dục bằng vũ lực, gian lận hoặc cưỡng ép và vận chuyển mại dâm.

Trước khi bị bắt, Diddy là nhà sáng lập hãng thu âm Bad Boy, góp phần đưa âm nhạc hip-hop trở nên nổi tiếng toàn cầu. Nam rapper từng đoạt 3 giải Grammy và có ảnh hưởng lớn với âm nhạc thế giới.

Trong nhiều năm, Diddy tích lũy được khối tài sản lớn, đặc biệt là nhờ vào kinh doanh rượu. Theo Forbes, tài sản ròng của Diddy đạt khoảng 1 tỷ USD vào năm 2022 và xuống còn 600 triệu USD vào năm nay.