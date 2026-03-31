Lý do “ca sĩ tỷ phú USD” Taylor Swift bị kiện

Đơn kiện được đệ trình tại tòa án liên bang California (Mỹ) ngày 30/3 bởi Maren Wade - nghệ sĩ từng xuất hiện trên chương trình America’s Got Talent. Đơn kiện nhắm đến Taylor Swift và hãng thu âm UMG Recordings.

Maren Wade cáo buộc Taylor Swift xâm phạm thương hiệu, gây nhầm lẫn và cạnh tranh không lành mạnh, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại và lệnh cấm nữ ca sĩ tiếp tục sử dụng tên album.

Taylor Swift đang đối mặt với vụ kiện ồn ào liên quan tới bản quyền tên gọi album mới (Ảnh: IG).

Tranh chấp bắt nguồn từ sự tương đồng giữa tên album The Life of a Showgirl và thương hiệu Confessions of a Showgirl mà Wade xây dựng từ năm 2014. Ban đầu là chuyên mục báo tại Las Vegas (Mỹ), dự án sau đó phát triển thành podcast và chương trình biểu diễn trực tiếp, với phạm vi bảo hộ thương hiệu rộng trong lĩnh vực sân khấu, truyền hình và các sản phẩm giải trí.

Theo đơn kiện, việc Taylor Swift phát hành album mang yếu tố “Showgirl” đã lan rộng trên thị trường, nhắm vào đối tượng khán giả mà Wade đã dày công gây dựng, khiến công chúng hiểu nhầm Wade sao chép từ ngôi sao nổi tiếng.

Khi Taylor Swift nộp đơn đăng ký thương hiệu cho The Life of a Showgirl, Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ (USPTO) đã từ chối cấp phép vì mức độ tương đồng dễ gây nhầm lẫn với thương hiệu đã đăng ký của Wade. USPTO lưu ý rằng cả hai tên gọi đều chứa cụm “of a Showgirl” và đều thuộc lĩnh vực biểu diễn âm nhạc, tăng khả năng nhầm lẫn cho khán giả.

Theo quy định, thương hiệu đăng ký trước có ưu thế pháp lý. Trong tình huống này, Taylor Swift có thể đàm phán mua lại quyền sử dụng từ nữ ca sĩ Wade hoặc lựa chọn đối đầu pháp lý. Phía Wade khẳng định việc Taylor Swift tiếp tục sử dụng tên gọi sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thương hiệu cô xây dựng.

Taylor Swift hiện là nữ ca sĩ giàu nhất thế giới (Ảnh: IG).

Hiện, đại diện của Taylor Swift từ chối bình luận. Nữ ca sĩ sở hữu danh mục thương hiệu đồ sộ trong ngành giải trí, với hơn 170 đăng ký đang hoạt động hoặc chờ duyệt, bao phủ nhiều tên gọi, cụm từ và sản phẩm.

Sinh năm 1989, Taylor Swift được xem là biểu tượng nhạc pop toàn cầu, nổi bật với thông điệp nữ quyền và ảnh hưởng văn hóa sâu rộng. Ở tuổi 37, cô đã giành 14 giải Grammy và 29 giải Billboard trong gần 20 năm hoạt động nghệ thuật.

Tài sản ròng của cô được Forbes ước tính khoảng 2 tỷ USD, đưa cô trở thành nữ ca sĩ giàu nhất thế giới. Nguồn thu chính gần đây của Taylor Swift đến từ chuyến lưu diễn toàn cầu The Eras Tour. Ngoài ra, cô còn kiếm bộn tiền từ các chương trình truyền hình và bản quyền 6 album đầu tiên.

Đặc biệt, album The Life of a Showgirl phát hành tháng 10/2025 đã bán được hơn 4 triệu bản trong tuần đầu, lập kỷ lục doanh số tuần đầu cao nhất lịch sử âm nhạc.