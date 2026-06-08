Hot girl “đời đầu” Mi Vân: Từ chối đại gia, cuộc hôn nhân thứ 2 kín tiếng

Những năm đầu thập niên 2000, khi mạng xã hội còn chưa phổ biến, Nguyễn Mi Vân (SN 1988, Hà Nội) là một trong những gương mặt quen thuộc với thế hệ 8X, 9X.

Sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt to cùng vẻ đẹp trong trẻo, Mi Vân được xem là một trong những "hot girl đời đầu" nổi tiếng khắp cả nước. Khi đang ở giai đoạn được nhiều người biết đến, chị lựa chọn rời xa ánh hào quang, kết hôn, sinh con và theo đuổi cuộc sống riêng.

20 năm sau thời kỳ đỉnh cao, Mi Vân có những chia sẻ hiếm hoi về hành trình nổi tiếng bất ngờ, những trải nghiệm thú vị trong showbiz và cuộc sống hiện tại.

Hot girl Mi Vân hiện tại.

Từ cô gái được phát hiện ở công viên đến hot girl nổi tiếng

Danh xưng "hot girl" đến với chị như thế nào?

- Mọi chuyện đến với tôi hoàn toàn tình cờ vào năm 2003, khi đang học lớp 10. Cuộc sống của tôi vốn chỉ xoay quanh việc học văn hóa và học đàn piano ở Học viện Âm nhạc Hà Nội, không tham gia hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ, càng không nghĩ một ngày nào đó mình sẽ xuất hiện trên báo.

Một buổi chiều đi chơi cùng bạn ở công viên Lê Nin, tôi được một phóng viên của báo Hoa Học Trò xin chụp vài kiểu ảnh. Những bức ảnh đó sau này được đăng minh họa trong báo. Từ đó về sau, các anh chị biên tập thấy thích nên tiếp tục mời tôi cộng tác. Tôi dần xuất hiện thường xuyên trên các số báo giấy và trở thành gương mặt bìa quen thuộc của nhiều độc giả tuổi teen thời điểm ấy.

Thuở ấy, bố mẹ tôi rất nghiêm khắc. Mỗi lần ê-kíp muốn đưa tôi đi chụp ảnh đều phải đến tận nhà xin phép. Có khi cả đoàn đến đón rồi mới được cho đi.

Nhưng khi ấy, chẳng ai tự nhận mình là hot girl cả. Từ này có lẽ xuất phát từ các diễn đàn trên mạng (forum) dành cho giới trẻ, cũng không rõ nguồn gốc. Một vài người gọi rồi nhiều người gọi thành một danh xưng quen miệng.

Hình ảnh của Mi Vân trên các bìa báo và diễn đàn mạng những năm 2000 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị nhớ gì về giai đoạn tên tuổi mình phủ sóng cả nước?

- Sau một thời gian thường hay được mời chụp ảnh cho các báo giấy, tôi tham gia cuộc thi Học Trò Icon. Cuộc thi rất khác bây giờ, khá mộc mạc. Thí sinh thi tài năng trực tiếp tại tòa soạn, người hát, người đánh đàn, người trình diễn thời trang.

Sân chơi đó có cả MC Mai Ngọc, Hoa hậu Ngọc Hân và nhiều gương mặt sau này được công chúng biết đến. Tôi chỉ tham gia với tâm lý vui vẻ, không nghĩ sẽ đạt giải. Đến ngày được Ban tổ chức gọi tới chụp một bộ ảnh đặc biệt, tôi vẫn không biết mình là người chiến thắng. Hôm sau, đọc báo tôi mới biết.

Ngày đó báo giấy có sức ảnh hưởng lớn. Học sinh gần như ai cũng đọc Hoa Học Trò. Nhiều trường còn đặt báo theo lớp. Tôi nhớ có thời gian lên bìa báo khá nhiều, cả Hoa Học Trò và Tạp chí 2!, đến mức ngày xưa tôi từng cắt các hình ảnh này dán kín cả một mảng tường phòng ngủ.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất là sự lan tỏa của Internet thời kỳ đầu. Khi hình ảnh của tôi lan truyền trên các diễn đàn, chị gái tôi du học ở Đức, bạn bè bên đó cũng biết đến tôi. Với một cô bé tuổi teen thời ấy, đó là điều rất khó tưởng tượng.

Mi Vân diễn trong MV "Đôi mắt" của Wanbi Tuấn Anh. Cả hai là bạn ngoài đời (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Chị từng xuất hiện trong nhiều MV nổi tiếng của thế hệ 8X, 9X. Trong đó, chị nhớ nhất là kỷ niệm nào?

- Tôi được mọi người nhớ nhất có lẽ là 2 MV trong album đầu tay của Wanbi Tuấn Anh. Hồi đó Wanbi còn rất trẻ, đây cũng là giai đoạn đầu trong sự nghiệp của anh ấy.

Điều thú vị là bài hát được đầu tư lớn nhất lại không phải Đôi mắt. MV được ê-kíp kỳ vọng nhất là Loving you, quay từ sáng tới tận nửa đêm ở một căn biệt thự trong khu Phú Mỹ Hưng, TPHCM. Ê-kíp đông đúc, bối cảnh đẹp, hình ảnh được chăm chút rất kỹ. Ai cũng nghĩ đây sẽ là ca khúc nổi bật nhất trong album. Thế nhưng MV Đôi mắt được thực hiện đơn giản hơn lại trở thành sản phẩm gắn với tên tuổi Wanbi Tuấn Anh suốt nhiều năm.

Với MV Đôi mắt, tôi gần như chỉ đứng một chỗ trong studio, máy quay chuyển động quanh tôi, tôi nhìn thẳng, nhìn nghiêng, lấy cận cảnh gương mặt và đôi mắt. Thời gian quay ngắn hơn hẳn.

Đến tận bây giờ, cứ nhắc đến tuổi thanh xuân của thế hệ 8X, 9X là nhiều người vẫn nhớ tới bài hát đó. Sau khi Wanbi mất, tôi càng xúc động hơn mỗi lần xem lại Đôi mắt. Thời điểm làm việc chung, Wanbi hiền lành, dễ thương và rất nỗ lực.

Lúc ấy, chưa nhiều người biết anh đang mang bệnh. Anh hay để mái tóc che đi một bên mắt vì thị lực bị kém đi do căn bệnh. Sau này nghe anh Tú Trung kể về quãng thời gian Wanbi chống chọi với bệnh tật, tôi càng thấy thương anh hơn.

Thời đó, mức thu nhập từ việc chụp ảnh hay đóng MV ra sao?

- Thời của tôi chưa có mạng xã hội, livestream, quảng cáo hay các hợp đồng thương hiệu như bây giờ. Chụp ảnh bìa báo chủ yếu là niềm vui và trải nghiệm. Cát-xê thường chỉ vài trăm nghìn đồng mỗi buổi. Ngay cả khi nổi tiếng nhất, tôi cũng chưa từng nghĩ mình có thể sống bằng nghề này.

Thu nhập đáng kể nhất có lẽ đến từ cuộc thi Học trò Icon. Tôi nhớ giải thưởng khi đó gần 20 triệu đồng tiền mặt. Hơn 20 năm trước, đó là khoản tiền rất lớn. Tôi đã dùng số tiền đó để mua chiếc máy ảnh đầu tiên.

Sau này quay MV hay tham gia một số dự án quảng cáo, thu nhập cao nhưng không phải là công việc đều đặn vì tôi không có quản lý, không vào công ty giải trí. Chẳng hạn thời điểm quay MV cho Wanbi Tuấn Anh, cát-xê khoảng 10 triệu đồng, hay quay quảng cáo cho son môi Lips Ice được 1.000 USD… đã được xem là con số đáng kể.

Từng từ chối đại gia tặng quà, không nghĩ mình thuộc về showbiz

Thời nổi tiếng, chị có được nhiều người theo đuổi không?

- Có, nhưng tôi là kiểu người càng bị theo đuổi lại càng... né. Tôi nhớ có người mang tới tận nhà tặng chiếc Nokia 7280 - dòng điện thoại "thỏi son" rất nổi tiếng thời đó.

Bây giờ nghe có vẻ bình thường nhưng khoảng năm 2004-2005, chiếc máy này có giá khoảng 10-11 triệu đồng. Thời điểm ấy, số tiền đó tương đương khoảng 12-14 chỉ vàng.

Tôi còn chưa kịp nghĩ gì thì bố mẹ đã phản đối quyết liệt. Bố tôi luôn dạy rằng không ai cho không mình thứ gì. Khi nhận một món quà quá giá trị, sớm muộn cũng sẽ phải trả lại bằng một cách nào đó.

Bố còn dạy tôi phải độc lập và coi nhẹ vật chất. Điều đó ảnh hưởng đến tôi đến tận bây giờ. Tôi thích tự kiếm tiền, tự quyết định cuộc sống của mình hơn là phụ thuộc vào người khác.

Mi Vân có cuộc sống bình yên, đã sinh 2 người con gái.

Rất nhiều người tiếc vì chị rời khỏi ánh hào quang khi đang ở thời kỳ nổi tiếng. Chị có từng tiếc nuối lựa chọn đó không?

- Chưa bao giờ. Ngay từ đầu, tôi đã không nghĩ mình thuộc về showbiz.

Gia đình tôi làm nghệ thuật nhưng là nghệ thuật hàn lâm. Ông ngoại tôi là nhạc sĩ Phạm Đức Cẩn - người sáng lập trường nhạc đầu tiên vào những năm 1950. Bố mẹ tôi (Nguyễn Đại Đồng và Thanh Bình) đều là giảng viên Học viện Âm nhạc, được phong danh hiệu Nhà giáo ưu tú, nên từ nhỏ tôi được nuôi dạy trong môi trường rất chính thống. Bố mẹ luôn định hướng tôi theo con đường học hành và nghề nghiệp chuyên môn.

Điều thú vị là dù bố mẹ đều là nhà giáo âm nhạc, họ gần như không trực tiếp dạy tôi. Trong nhà vẫn có câu "bụt chùa nhà không thiêng", nên tôi luyện piano suốt mười mấy năm với các thầy cô khác trong Nhạc viện như mọi học sinh bình thường.

Bản thân tôi cũng sớm nhận ra mình không phù hợp với môi trường giải trí. Tôi từng đóng phim, chụp ảnh, tham gia nhiều hoạt động nghệ thuật nhưng không có năng khiếu diễn xuất, cũng không phải người khéo léo hay giỏi xây dựng các mối quan hệ. Tính tôi khá thẳng, thích tự do và luôn làm mọi thứ theo cảm xúc.

Nhiều người nói nếu theo đuổi đến cùng, có thể tôi sẽ nổi tiếng hơn hoặc có cuộc sống khác. Điều đó có thể đúng. Nhưng tôi nghĩ mình cũng khó đi được quá xa, vì tôi không thích bị đặt trong khuôn khổ hay phải sống theo kỳ vọng của người khác. Nếu cố ở lại một mảnh đất không phù hợp, sớm muộn gì tôi cũng sẽ tự bước ra.

Cuộc hôn nhân thứ 2 kín tiếng và hạnh phúc ở tuổi U40

Mi Vân luyện nhạc cùng con gái lớn để chuẩn bị cho con trước kỳ thi vào Học viện Âm nhạc Hà Nội.

Chị kết hôn khá sớm và rời xa showbiz cũng từ đó?

- Tôi kết hôn khi mới 23 tuổi. Thời điểm ấy, nhiều người nghĩ tôi bỏ cuộc chơi vì lấy chồng giàu. Thực ra không phải. Chúng tôi quen nhau trong nhóm bạn chơi chung, yêu nhau rồi cưới. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Sau khi lập gia đình, tôi vào TPHCM sinh sống một thời gian. Nhưng tôi là người rất yêu Hà Nội, tôi nhớ gia đình, nhớ Học viện Âm nhạc, nhớ cuộc sống ngoài này nên cuối cùng lại chia tay rồi quay về.

Lúc đó bố mẹ buồn nhiều hơn tôi nghĩ. Nhưng ông bà vẫn luôn tôn trọng quyết định của con gái và trở thành chỗ dựa lớn nhất để tôi nuôi con. Tôi nghĩ mình may mắn vì luôn có gia đình ủng hộ.

Mi Vân đệm đàn piano cho con gái tập luyện thổi sáo (Video: Mai Châm).

Có thể tôi không phải người đưa ra những quyết định khôn ngoan nhất, nhưng tôi luôn sống thật với lựa chọn của mình. Nếu thích điều gì, tôi sẽ làm; còn khi cảm thấy không phù hợp, tôi sẵn sàng dừng lại.

Đến bây giờ, không còn xuất hiện nhiều trước công chúng, tôi thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại - được dạy piano, kinh doanh thời trang, chăm sóc con cái và làm những điều mình yêu thích. Với tôi, như vậy là đủ.

Mi Vân tại cửa tiệm thời trang của chị. Tiệm được thiết kế với gu riêng, bắt mắt.

Điều gì khiến chị quyết định bước thêm một lần nữa vào hôn nhân?

- Anh ấy hoàn toàn khác tôi. Chúng tôi quen biết nhau từ khi còn rất trẻ, sau đó mỗi người có cuộc sống riêng. Nhiều năm sau mới tình cờ gặp lại và tiến tới hôn nhân.

Tôi là người hướng ngoại, thích đi đây đi đó, thích trải nghiệm. Nếu có thời gian, tôi có thể đi vài tuần chỉ để ở gần biển hoặc khám phá một vùng đất mới. Anh ấy lại rất hướng nội, điềm đạm và sống vì gia đình.

Điều tôi trân trọng nhất là anh ấy luôn tôn trọng sự tự do của tôi, không kiểm soát hay áp đặt. Tôi cảm thấy hài lòng với cuộc sống mình đang có.

Cảm ơn chị đã trả lời phỏng vấn.

Ảnh: Nguyễn Hà Nam