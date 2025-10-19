Lưu Hương Giang: "Tôi với Phương Vy hiểu điểm mạnh và yếu của nhau"

Lưu Hương Giang và Phương Vy là những giọng ca để lại dấu ấn mạnh mẽ với khán giả qua chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Sau cuộc thi, hai "chị đẹp" trở nên thân thiết với nhau, lập nhóm hát đôi mang tên VibeQueens, nhận được sự ủng hộ của nhiều người hâm mộ.

Thời gian qua, Lưu Hương Giang và Phương Vy vừa hoạt động cá nhân, vừa hoạt động nhóm. Bận rộn với trách nhiệm gia đình nhưng cả hai luôn nghiêm túc, nỗ lực để cống hiến cho nghệ thuật.

Lưu Hương Giang và Phương Vy tìm thấy sự đồng điệu trong âm nhạc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Lưu Hương Giang chia sẻ: "Âm nhạc là điều quan trọng nhất của Lưu Hương Giang và Phương Vy. Cả hai thành viên đều thấu hiểu điểm mạnh và điểm yếu của nhau, cùng hướng đến mục tiêu chung là cống hiến những sản phẩm âm nhạc chân thật, chỉn chu và truyền cảm hứng nhất đến khán giả".

Mới đây, bộ đôi VibeQueens trở lại với MV Em là đóa sen thơm - ca khúc mang hơi thở dân gian nhưng vẫn tiệm cận xu hướng âm nhạc thế giới. Tiếng sáo trúc, đàn tranh hòa cùng nền nhạc điện tử hiện đại tạo nên bản hòa âm vừa truyền thống, vừa đương đại.

Phần ca từ được ví như bản thơ trữ tình, khắc họa vẻ đẹp của người con gái Việt qua những câu hát như “duyên dáng như bài thơ”, “hồng nhan em vừa tròn trăng”... Những hình ảnh quen thuộc như cánh đồng lúa, bông sen, tiếng ru được lồng ghép tinh tế, gợi cảm xúc ấm áp và gần gũi cho người nghe.

Trong MV, hai nữ ca sĩ khoe nhan sắc rạng rỡ, đằm thắm trong tà áo dài thướt tha (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

MV Em là đóa sen thơm còn nhấn mạnh hình ảnh nụ cười - biểu tượng của sự lạc quan và lòng yêu đời. Hai ca sĩ cho biết, họ muốn gửi gắm thông điệp về tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, đặc biệt gửi tặng đến phụ nữ Việt Nam - những “đóa sen” tỏa hương trong cuộc sống thường nhật - nhân dịp 20/10.