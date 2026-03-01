Lương Thùy Linh lên tiếng sau ồn ào phát ngôn "không thân" của Minh Tú

Minh Tú gây tranh cãi vì phát ngôn "kém duyên" với Lương Thùy Linh (Video: Lương Thùy Linh).

Những ngày qua, dư luận mạng xã hội xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh màn đối thoại giữa Hoa hậu Lương Thùy Linh và siêu mẫu Minh Tú trong một talkshow do Lương Thùy Linh đảm nhận vai trò host (chủ trì/ dẫn chương trình).

Tâm điểm tranh luận xuất phát từ phát ngôn “không thân” của Minh Tú khi nói về mối quan hệ với đàn em, khiến cộng đồng mạng bàn tán về mức độ tinh tế trong cách thể hiện.

Trong chương trình, khi chia sẻ lý do nhận lời tham gia giữa thời điểm cuối năm bận rộn, Minh Tú thẳng thắn cho biết cô và Lương Thùy Linh “không thân”, không thường xuyên làm việc chung hay đi chơi riêng, vì vậy về mặt tình cảm chỉ dừng ở mức đồng nghiệp xã giao.

Phát ngôn này khiến không khí trường quay có phần chững lại. Biểu cảm của Lương Thùy Linh sau câu nói này cũng cho thấy sự ngại ngùng.

Minh Tú với phát ngôn "không thân" trên talkshow của Lương Thùy Linh (Ảnh: Chụp màn hình).

Minh Tú đưa ra lời giải thích rằng cô nhận lời tham gia vì tình cảm dành cho đơn vị tổ chức và những người anh chị trong ê-kíp. Đồng thời, người mẫu chia sẻ rằng cô đến để ủng hộ Lương Thùy Linh trong lần đầu đảm nhận vai trò mới, đồng thời nhắn nhủ rằng khi bước sang lĩnh vực khác, ai cũng cần thời gian học hỏi và hoàn thiện.

Tuy nhiên, đoạn trích ngắn được lan truyền chủ yếu xoay quanh cụm từ “không thân”, khiến câu chuyện được nhìn nhận theo nhiều chiều hướng khác nhau. Nhiều dân mạng cho rằng, phát ngôn của Minh Tú có phần quá thẳng thắn, thậm chí là "kém duyên".

Sau khi sự việc gây chú ý, Minh Tú đã đăng tải lời xin lỗi trên trang cá nhân, thừa nhận bản thân “vô tư, thiếu tinh tế” trong cách diễn đạt và cho biết sẽ tự kiểm điểm. Động thái này phần nào xoa dịu dư luận, song tranh luận vẫn tiếp diễn trên mạng xã hội với nhiều quan điểm trái chiều.

Phóng viên Dân trí đã liên hệ với phía Hoa hậu Lương Thùy Linh để tìm hiểu thông tin. Tối 23/2, cô chính thức lên tiếng. Trên trang cá nhân, hoa hậu cho biết quyết định chia sẻ nhằm giúp khán giả hiểu rõ hơn về mối quan hệ giữa hai người phía sau ống kính.

Theo Lương Thùy Linh, dù chương trình đã phát sóng một thời gian, Minh Tú vẫn chủ động nhắn tin hỏi thăm, động viên. Với cô, đàn chị Minh Tú luôn là người ấm áp và tinh tế.

Lương Thùy Linh nhấn mạnh rằng, ngay từ đầu với vai trò host, cô mong muốn các khách mời chia sẻ thẳng thắn và chân thành. Vì vậy, những lời của Minh Tú được cô nhìn nhận như góp ý từ một người đi trước dành cho đàn em.

Hoa hậu bày tỏ sự trân trọng khi Minh Tú dù chân mới hồi phục, chưa thể đi giày cao gót lâu, vẫn dành thời gian tham gia và ủng hộ chương trình.

Hoa hậu Lương Thùy Linh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong chia sẻ của mình, Lương Thùy Linh cho biết đây là talkshow trò chuyện đầu xuân, mang tính tâm sự về cuộc sống và trải nghiệm nghề nghiệp, không phải không gian học thuật.

Theo cô, sự gần gũi giữa các nghệ sĩ đôi khi khiến cách nói trở nên tự nhiên, song tình cảm dành cho nhau vẫn là điều được đặt lên hàng đầu. Hoa hậu đồng thời mong khán giả nhìn nhận sự việc với góc nhìn nhẹ nhàng hơn, khẳng định mối quan hệ giữa cô và Minh Tú vẫn tốt đẹp, tôn trọng và quý mến như trước.

Trước đó, người trong ê-kíp chương trình cũng có những chia sẻ nhằm làm rõ bối cảnh ghi hình, cho rằng câu nói của Minh Tú cần được đặt trong tổng thể cuộc trò chuyện thay vì tách rời một đoạn ngắn. Những động thái liên tiếp từ các bên liên quan cho thấy nỗ lực giải thích và giảm thiểu hiểu lầm phát sinh sau chương trình.