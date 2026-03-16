Leonardo DiCaprio phá “quy tắc” khi đưa bạn gái kém 24 tuổi dự Oscar

Sánh đôi bên bạn trai lịch lãm trong bộ vest cổ điển, người mẫu 27 tuổi diện váy quây đỏ ôm sát, khoe vóc dáng gợi cảm. Dù không cùng nhau bước trên thảm đỏ, Ceretti vẫn ngồi cạnh DiCaprio trong suốt buổi lễ. Đây là lần đầu tiên Ceretti xuất hiện tại “đêm hội điện ảnh lớn nhất hành tinh” cùng tài tử Hollywood.

Sự xuất hiện của Vittoria Ceretti tại Oscar 2026 tiếp tục khiến dư luận chú ý bởi cô được xem là “ngoại lệ” trong đời sống tình cảm của Leonardo DiCaprio.

Trong nhiều năm, nam diễn viên thường bị truyền thông nhắc đến với “quy tắc hẹn hò” các bạn gái dưới 25 tuổi. Tuy nhiên, Ceretti bắt đầu mối quan hệ với anh khi đã ngoài 25 tuổi.

Người đẹp sinh năm 1998 cũng từng trải qua một cuộc hôn nhân. Trước khi công khai hẹn hò với DiCaprio, cô kết hôn với DJ Matteo Milleri vào năm 2020 và xác nhận chia tay vào tháng 6/2023.

Trong gần 3 năm qua, Ceretti thường xuyên xuất hiện bên nam diễn viên trong các chuyến du lịch và những buổi gặp gỡ bạn bè. Tuy nhiên, cô chưa từng sánh bước cùng anh tại một sự kiện lớn của Hollywood cho tới lễ trao giải năm nay.

Trước Ceretti, Leonardo DiCaprio hiếm khi đưa bạn gái tới lễ trao giải Oscar. Lần gần nhất anh xuất hiện cùng người yêu tại sự kiện này là năm 2020 với người mẫu Camila Morrone.

Trước đó, nam diễn viên từng sánh bước cùng siêu mẫu Gisele Bündchen tại lễ trao giải năm 2005. Trong phần lớn các lần tham dự Oscar, DiCaprio thường đi cùng mẹ hoặc xuất hiện một mình.

Leonardo DiCaprio và Vittoria Ceretti lần đầu bị phát hiện hẹn hò vào tháng 9/2023 khi xuất hiện cùng nhau tại một hộp đêm ở Ibiza (Tây Ban Nha).

Theo các nguồn tin trong giới giải trí, mối quan hệ của họ khá ổn định. Cặp đôi đã ra mắt gia đình hai bên và nhận được sự ủng hộ.

Trước Ceretti, DiCaprio từng có quan hệ tình cảm với nhiều người đẹp nổi tiếng như siêu mẫu Gigi Hadid hay người mẫu Camila Morrone.

Trong các cuộc phỏng vấn gần đây với The Times, nam diễn viên thừa nhận quan điểm về cuộc sống và các mối quan hệ của anh đã thay đổi theo thời gian. Ở tuổi ngoài 50, anh muốn sống chân thành hơn, không lãng phí thời gian và có trách nhiệm với những lựa chọn của mình.

Tại lễ trao giải Oscar 2026, Leonardo DiCaprio nhận đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc với vai diễn trong bộ phim One Battle After Another.

Dù tác phẩm thắng lớn với 6 giải thưởng, trong đó có Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc, giải Nam diễn viên chính xuất sắc lại thuộc về Michael B. Jordan với bộ phim Sinners.

Leonardo DiCaprio (SN 1974) là một trong những ngôi sao Hollywood duy trì sức hút suốt hơn 30 năm hoạt động. Năm 2016, anh giành tượng vàng Oscar cho vai diễn trong The Revenant. Hiện tại, nam diễn viên tập trung nhiều hơn vào vai trò nhà sản xuất và các dự án cá nhân.

Trong khi đó, Vittoria Ceretti sở hữu chiều cao 1,78m, bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 14 tuổi. Cô đã hơn 20 lần xuất hiện trên bìa Vogue và góp mặt trên nhiều tạp chí thời trang như Harper’s Bazaar, Elle hay Glamour.

Theo thống kê của Models.com, tính đến năm 2024, Ceretti đã tham gia khoảng 400 buổi trình diễn thời trang và được xếp vào nhóm người mẫu nổi bật của thế hệ mới.