Nhan sắc nữ diễn viên 18 tuổi trong phim Việt về ngoại tình đang gây sốt

Gần đây, diễn viên trẻ Lê Huỳnh Bảo Ngọc (SN 2008) nhận được sự chú ý khi góp mặt trong phim truyền hình Bóng ma hạnh phúc. Bộ phim đang gây bàn luận sôi nổi khi khai thác đề tài ngoại tình và những xung đột trong hôn nhân gia đình.

Trong phim, Bảo Ngọc vào vai con gái của nhân vật Mai (Lê Phương thủ vai) và Dũng (Lương Thế Thành thủ vai). Đây là vai diễn có độ tuổi và tính cách khá gần với Bảo Ngọc ngoài đời, một cô gái trẻ mang nét tiểu thư đỏng đảnh. Dù không phải dạng vai quá mới, Bảo Ngọc vẫn ghi điểm nhờ ngoại hình sáng, nét diễn tự nhiên và sự phù hợp với nhân vật.

Thực tế, Bảo Ngọc vốn không phải là gương mặt xa lạ với khán giả. Cô bén duyên nghệ thuật từ rất sớm và nhanh chóng tạo dấu ấn qua nhiều chương trình truyền hình. Năm 2014, khi mới 7 tuổi, Bảo Ngọc tham gia Đồ Rê Mí. Một năm sau, cô tiếp tục thử sức tại Gương mặt thân quen nhí và giành ngôi á quân. Việc hoạt động nghệ thuật từ nhỏ giúp cô sớm trở nên dạn dĩ trước ống kính, tạo nền tảng sau này.

Một trong những dấu ấn nổi bật nhất của Bảo Ngọc trên màn ảnh là vai Lam Chi trong phim Gia đình là số một (2022) - phiên bản Việt của sitcom Hàn Quốc nổi tiếng. Nhân vật của cô mang màu sắc hài hước, đanh đá nhưng duyên dáng, góp phần tạo nên không khí vui nhộn cho bộ phim. Đây cũng là vai diễn giúp tên tuổi Bảo Ngọc được biết đến rộng rãi hơn.

Dù sớm nổi tiếng, Bảo Ngọc không hoạt động dày đặc. Những năm qua, cô chủ yếu tập trung cho việc học, chỉ tham gia các dự án nghệ thuật khi có thời gian phù hợp.

Nữ diễn viên cho hay cô may mắn khi có mẹ đồng hành, hỗ trợ quản lý công việc. Gia đình không đặt nặng việc chạy show mà ưu tiên việc học, chỉ để cô tham gia đóng phim hoặc làm mẫu vào dịp hè. Chính sự định hướng này giúp Bảo Ngọc giữ được nhịp phát triển ổn định, không bị quá tải khi còn ở độ tuổi đi học.

Bên cạnh hành trình nghệ thuật, Bảo Ngọc từng đối mặt với áp lực dư luận từ khá sớm. Năm 2023, cô bất ngờ bị “réo tên” sau đoạn clip của một YouTuber nhắc đến "một diễn viên nhí có thái độ không tốt", dù không có bằng chứng xác thực.

Làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý của Bảo Ngọc. Dù phía quản lý lên tiếng phủ nhận, theo gia đình, cô vẫn phải nghỉ học hơn một tháng vì áp lực, rơi vào trạng thái căng thẳng và mất kiểm soát cảm xúc trong một thời gian.

Năm 2025, Bảo Ngọc đánh dấu bước chuyển mới khi lấn sân điện ảnh với dự án Lật mặt 8: Vòng tay nắng của đạo diễn Lý Hải. Dù không có nhiều đất diễn, Bảo Ngọc vẫn hoàn thành tròn trịa vai diễn của mình, cho thấy sự tích lũy kinh nghiệm từ những năm hoạt động trước đó.

Bước sang tuổi 18, Bảo Ngọc dần “thoát mác” sao nhí, xây dựng hình ảnh trưởng thành hơn. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện, cô gây ấn tượng với phong cách chỉn chu, nhan sắc trong trẻo và thần thái tự tin.

Nhờ lợi thế chiều cao cùng gương mặt sáng, Bảo Ngọc được nhiều khán giả kỳ vọng có thể thử sức ở các cuộc thi sắc đẹp trong tương lai. Thậm chí, cô từng được gọi là “hoa hậu tương lai” trong một số lần xuất hiện trước công chúng.

Song song với hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên cũng duy trì sức hút trên mạng xã hội. Kênh TikTok của cô hiện có khoảng 4 triệu người theo dõi, trong khi trang cá nhân thu hút gần 700.000 lượt theo dõi. Nội dung cô chia sẻ xoay quanh đời sống thường ngày, thời trang, vũ đạo… giúp giữ kết nối với khán giả trẻ.

Bảo Ngọc cũng được nhận xét có tính cách lanh lợi, hoạt bát, tạo được sự gần gũi với đồng nghiệp trong nghề. Cô thường xuyên tương tác với nhiều nghệ sĩ đàn anh, đàn chị và giữ hình ảnh tích cực trong mắt công chúng.

Dù được biết đến nhiều với vai trò diễn viên, Bảo Ngọc từng chia sẻ âm nhạc mới là “mối nhân duyên” đầu đời và là niềm đam mê lớn nhất của cô. Khán giả vốn quen thuộc với hình ảnh một Bảo Ngọc đa năng từ diễn xuất, dẫn chương trình đến biểu diễn, nhưng hành trình theo đuổi âm nhạc vẫn là điều cô ấp ủ.

Ở tuổi 18, Bảo Ngọc mang đến hình ảnh trẻ trung, năng động, cho thấy khả năng phát triển đa dạng. Cô cũng không ngại thử nghiệm nhiều phong cách thời trang, từ nhẹ nhàng, nữ tính đến cá tính, hiện đại, từng bước định hình phong cách riêng.

Ảnh: Facebook nhân vật