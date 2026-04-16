Nhan sắc của Khánh Ly - diễn viên vào vai phản diện gây chú ý trên VTV

Trong tập 23, 24 của phim Bước chân vào đời phát sóng trên VTV, Hoàng Khánh Ly vào vai một cô gái lạ. Sau khi quen Quân (Huỳnh Anh đóng) trên quán bar, cô qua đêm và đưa anh về nhà trong tình trạng say xỉn. Vừa nhìn thấy bà Dung (NSƯT Quách Thu Phương), cô lập tức đon đả “con chào mẹ” và bị bà Dung chất vấn cô là ai, đã làm gì con trai bà.

Tuy nhiên nhân vật của Khánh Ly cũng "không phải dạng vừa", lập tức nắn chỉnh cách nói chuyện của bà Dung. Khi bố Quân ra nói chuyện, cô gái nói mình chính là "tình một đêm" của con trai họ. Khi bị nói là hư hỏng, cô gái đã chao chát “mắng” nhân vật của Quách Thu Phương trong sự ngỡ ngàng của vợ chồng bà Dung.

Đoạn cãi nhau tay đôi giữa Khánh Ly và NSƯT Quách Thu Phương trong phim gây ấn tượng mạnh với khán giả. Nhiều người khen diễn xuất của nữ diễn viên trẻ và cho rằng, với sự nỗ lực của mình, Khánh Ly sẽ thành công ở các vai diễn có màu sắc, cá tính.

Khánh Ly cho biết, cô rất vui khi chia sẻ ảnh, clip trong phim lên mạng xã hội, được nhiều người vào bình luận, động viên. Nữ diễn viên cho biết, để vào các vai đanh đá, cô đã học hỏi cách diễn xuất của các nghệ sĩ đi trước, học ngoài đời sống.

"Trước đây, tôi chỉ nghỉ đi diễn cho vui, nhưng càng làm nghề, tôi càng thấy yêu nghề, muốn gắn bó lâu dài", cô chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Trước phim Bước chân vào đời, Hoàng Khánh Ly đã gây chú ý khi vào vai Lê - bạn cùng phòng của Pu (Thu Hà Ceri) - phim Đi giữa trời rực rỡ. Trên phim, nữ diễn viên nói giọng Nghệ An, có tính cách thẳng thắn, rạch ròi và thường xuyên bênh vực nhân vật chính.

Ngoài đời, nữ diễn viên được khen có vẻ đẹp hiện đại, có phong cách thời trang. Sở hữu vóc dáng cao ráo, Hoàng Khánh Ly chuộng những bộ váy dài bó sát quyến rũ, khoe đường cong cơ thể.

Ngoài thời gian trên phim trường, Khánh Ly còn khá yêu thích tập luyện thể dục, tham gia một số bộ môn thể thao như cầu lông, bóng bàn, đá cầu… Người đẹp duy trì lối sống lành mạnh, giữ gìn vóc dáng mảnh mai.

Bên cạnh đó, Khánh Ly còn thử sức mình trong vai trò là người mẫu ảnh, mẫu quảng cáo cho nhiều nhãn hàng thời trang nổi tiếng tại Hà Nội.

Hoàng Khánh Ly sinh năm 1998 ở Nghệ An, xuất thân từ sinh viên ngành công nghệ thông tin tại Đại học Giao thông vận tải.

Ngay từ năm đầu đại học, cô được một nhóm bạn rủ đi casting (thử vai) cho vui, không ngờ đã được chọn, từ đó bén duyên với phim ảnh và gắn bó cho đến nay.

Cô tham gia khóa đào tạo diễn viên truyền hình năm 2022 của VFC và hiện hoạt động với tư cách diễn viên tự do.

Nữ diễn viên từng góp mặt ở các phim truyền hình VTV như: Thương ngày nắng về, Hương vị tình thân, Lựa chọn số phận, Dưới bóng cây hạnh phúc, Gia đình mình vui bất thình lình, Trạm cứu hộ trái tim, Những nẻo đường gần xa, Đi giữa trời rực rỡ và mới đây là phim Bước chân vào đời.

